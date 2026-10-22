Dax Chartanalyse 22.10.2026

Dax unter Druck: Leitindex rutscht unter wichtige Trendlinie

onvista · Uhr

Der Dax fällt nach seinem starken Vortag deutlich zurück. Steigende Ölpreise und neue Spannungen mit dem Iran belasten die Märkte. Jetzt zählt die Marke von 25.350 Punkten.

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Dax Rückblick

Am Mittwoch hatte der Nasdaq 100 noch um 1,20 Prozent auf 29.845,02 Punkte zugelegt und der Dow Jones gewann rund 0,7 Prozent auf 52.856 Punkte. Positive Quartalszahlen von SpaceX und die damit verbundene Nachfrage nach Technologiewerten unterstützten die Erholung an der Wall Street, was auch den Dax maßgeblich antrieb. Er profitierte deutlich von der starken Tendenz in Amerika und beendete den gestrigen Handel mit einem Gewinn von 1,35 Prozent bei 25.645,04 Punkten.

Über Nacht hat sich die Stimmung allerdings deutlich verschlechtert. Neue Meldungen über beschädigte Öltanker in der Straße von Hormus verschärfen die Sorgen um den Konflikt mit dem Iran. Der Ölpreis zieht kräftig an und verstärkt damit die Inflations- und Konjunktursorgen. Die US-Futures geben ebenfalls deutlich nach, wobei der Nasdaq-Future vorbörslich zeitweise rund 500 Punkte verliert. Die positiven Impulse der Quartalsberichtssaison werden damit zunächst von geopolitischen Risiken überlagert.

Dax Chartanalyse

Wir starten in den Donnerstag mit deutlichen Kursverlusten. Nachdem der Index am Mittwoch seine Erholung fortgesetzt und zeitweise erneut die Marke von 25.700 Punkten erreicht hatte, folgte heute eine kräftige Gegenbewegung. Bereits zur Eröffnung fällt der Dax unter die kurzfristige Aufwärtstrendlinie und unterschreitet anschließend auch die wichtige Unterstützungszone zwischen 25.450 und 25.475 Punkten. Gegen 10.45 Uhr notiert der Index bei rund 25.380 Punkten und ringt mit diesem Bereich.

Im Chart der Haupthandelszeiten von 9.00 Uhr bis 17.30 Uhr ist der Stimmungswechsel deutlich zu erkennen. Noch am Mittwoch hatte der Dax seine Erholung vom Dienstagstief bei rund 25.050 Punkten fortgesetzt. Dabei wurden innerhalb von zwei Handelstagen mehr als 600 Punkte zurückgewonnen. Der erneute Anstieg an die Widerstandszone zwischen 25.665 und 25.690 Punkten führte jedoch nicht zu einem nachhaltigen Ausbruch.

Dax Chartanalyse 22.10.2026
Quelle: Tradingview

Dax Ausblick

Mit dem heutigen Kursrückgang ist auch die steile Aufwärtstrendlinie seit dem Dienstagnachmittag gebrochen. Die anschließende Stabilisierung um 25.350 Punkte zeigt zwar erste Kaufbereitschaft, reicht für eine Entwarnung aber noch nicht aus. Für den weiteren Handelsverlauf bildet der Bereich zwischen 25.350 und 25.380 Punkten eine erste wichtige Unterstützung. Gelingt dort eine Stabilisierung, wäre eine Erholung bis 25.450 Punkte und anschließend 25.475 Punkte möglich. Erst oberhalb dieser Zone würde sich das kurzfristige Chartbild wieder aufhellen.

Fällt der Dax dagegen nachhaltig unter 25.350 Punkte, rücken zunächst 25.300 und anschließend 25.200 Punkte auf die Agenda. Die übergeordnete Unterstützung zwischen 25.050 und 25.120 Punkten bleibt bei einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung relevant.

Dax Unterstützungen25.350 intraday25.250 Vortagestief
Dax Widerstände25.480 intraday25.600 Vortagesbereich
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