Der Glanz verblasst - Hermes enttäuscht die Anleger

Paris, 22. ⁠Okt (Reuters) - Lange galt der Luxushandtaschen-Hersteller Hermes als krisenfest, doch nun bekommt die glänzende Fassade Risse. Eine schwächelnde Nachfrage im wichtigen chinesischen Markt hat dem französischen Luxuskonzern im dritten Quartal einen Dämpfer ‌verpasst und die Erwartungen von Analysten enttäuscht. Die Aktie des Unternehmens brach am Donnerstag um acht Prozent ein. Die ⁠Analysten von ⁠Jefferies sprachen von einem "sehr schmerzhaften Tag" für die Aktie. Der Umsatz stieg währungsbereinigt zwar um 4,3 Prozent auf 4,10 Milliarden Euro, wie der Konzern mitteilte. Analysten hatten jedoch mit einem Wachstum von 5,2 Prozent gerechnet.

Vor allem die Sparte für ‌Konfektionskleidung und Accessoires, die mehr als ein ‌Viertel zum Umsatz beiträgt, schwächelte. Hier seien die Erlöse um zwei Prozent zurückgegangen. Finanzchef Eric du Halgouet erklärte, dies liege hauptsächlich ⁠an der schwachen Nachfrage nach Accessoires in hohen Stückzahlen in ‌China. Das Kerngeschäft mit Lederwaren - darunter die ⁠berühmten Birkin- und Kelly-Handtaschen - sei dagegen um 10,8 Prozent gewachsen und habe sich damit ähnlich stark wie in den Vorquartalen entwickelt.

Der chinesische Markt sei "sehr schwierig", betonte Halgouet. ‌Für die langfristigen Aussichten ⁠sei er aber zuversichtlich. Ganz anders ⁠sehe es in den USA aus. Hier zeigte sich das Unternehmen optimistisch und verwies auf Wachstum in allen Produktkategorien und an allen Standorten. Die Zahlen von Hermes folgen auf einen ebenfalls schwachen Quartalsbericht des Konkurrenten LVMH und dürften die Sorgen der Anleger über eine Abkühlung der gesamten Luxusbranche verstärken.

(Bericht von Alessandro Parodi; geschrieben von Anneli Palmen, redigiert ⁠von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)