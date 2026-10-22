Diplomatenkreise: Außenministertreffen in Istanbul zu regionalen Konflikten

Ankara, 22. ⁠Okt (Reuters) - Der türkische Außenminister Hakan Fidan empfängt am Freitag seine Amtskollegen aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Ägypten, Pakistan und Saudi-Arabien in Istanbul zu Gesprächen über regionale Konflikte. Es ‌ist das erste Mal, dass die sieben Staaten auf Initiative der Türkei in diesem Format zusammenkommen, wie ⁠es am ⁠Donnerstag aus türkischen Diplomatenkreisen hieß. Hintergrund seien die Kriege unter Beteiligung des Irans, im Jemen sowie in der Ukraine, die die Schifffahrtswege und die regionale Sicherheit gefährdeten.

Auf der Tagesordnung stehen demnach der israelisch-palästinensische Konflikt, ‌die Lage in der Straße von ‌Hormus und im Jemen sowie Bemühungen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs. Zudem wollen die Minister über eine engere Zusammenarbeit zwischen ⁠den Ländern der Region und Europa beraten. Fidan will ‌sich den Angaben zufolge ⁠für eine diplomatische Lösung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran sowie für die Freiheit der Schifffahrt in den Meerengen von Hormus und ‌Bab al-Mandab einsetzen. Zudem ⁠wolle er die Unterstützung der ⁠Türkei für die Sicherheit Saudi-Arabiens angesichts der Angriffe der vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen bekräftigen.

Dies stehe im Einklang mit dem Gemeinsamen Verteidigungsabkommen von Mekka, das die Türkei, Pakistan und Saudi-Arabien geschlossen haben, hieß es weiter. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg wolle Fidan die Absicht der Türkei betonen, eine Ausweitung ⁠des Konflikts auf das Schwarze Meer zu verhindern.

(Bericht von Tuvan GumrukcuRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)