EQS-Adhoc: LION E-Mobility AG: CEO Dr. Joachim Damasky geht Ende Januar 2027 in den Ruhestand

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EQS-Ad-hoc: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
LION E-Mobility AG: CEO Dr. Joachim Damasky geht Ende Januar 2027 in den Ruhestand

22.10.2026 / 18:10 CET/CEST
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LION E-Mobility AG: CEO Dr. Joachim Damasky geht Ende Januar 2027 in den Ruhestand

Zug, 22. Oktober 2026 – Dr. Joachim Damasky, Chief Executive Officer und Mitglied des Verwaltungsrats der LION E-Mobility AG (ISIN: CH0560888270), tritt im Einvernehmen mit dem Verwaltungsrat mit Ablauf des 31. Januar 2027 in den Ruhestand. Zum selben Zeitpunkt scheidet er aus dem Verwaltungsrat aus. Bis dahin bleibt Dr. Damasky im Amt, um einen geordneten Übergang sicherzustellen, und steht LION danach weiterhin als Berater zur Verfügung. Das operative Geschäft wird künftig von einem neuen Geschäftsführer der deutschen Tochtergesellschaften LION Smart GmbH und LION Smart Production GmbH geleitet, der in Kürze bekannt gegeben wird.

Verantwortlich für die Mitteilung: Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG:

Ian Mukherjee

, Präsident des Verwaltungsrates

LION E-Mobility Investor Relations:

Kirchhoff Consult

lion@kirchhoff.de

ir@lionemobility.com

|

www.lionemobility.com

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:LION E-Mobility AG
Chamerstrasse 172
6300 Zug
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E-Mail:info@lionemobility.com
Internet:www.lionemobility.com
ISIN:CH0560888270
WKN:A2QH97
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Tradegate BSX
LEI Code:391200APPWFDYDGV1M54
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