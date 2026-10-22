EQS-Adhoc: pferdewetten.de AG: Vorstand ordnet Segment Equity neu
EQS-Ad-hoc: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Fusion/Bedeutende Verträge
pferdewetten.de AG: Vorstand ordnet Segment Equity neu
22.10.2026 / 19:03 CET/CEST
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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
pferdewetten.de AG: Vorstand ordnet Segment Equity neu
Düsseldorf, 22. Oktober 2026 – Der Vorstand der pferdewetten.de AG (ISINs DE000A2YN777, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) hat heute beschlossen, im Segment Equity vereinbarte Käufe von Sportwetten-Shops nicht weiterzuverfolgen. Dies betrifft unter anderem den mit der Ad-hoc-Mitteilung vom 06. Mai 2024 bekanntgegebenen Erwerb einer Gesellschaft mit 17 Retail-Shops. Der Vorstand verfolgt die Rückabwicklung der Vereinbarungen.
Diese Entscheidung hat keine Auswirkungen auf potenzielle Ankäufe weiterer Retail-Netzwerke.
Mitteilende Person:
Christian Gruber, Vorsitzender des Vorstands
Kontakt:
pferdewetten.de AG
Telefon: +49 (0) 211 781 782 10
E-Mail: ir@pferdewetten.de
www.pferdewetten.ag
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|Deutsch
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|pferdewetten.de AG
|Kaistr. 4
|40221 Düsseldorf
|Deutschland
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|+49 (0)2 11 / 7817820
|Fax:
|+49 (0)2 11 / 78178299
|E-Mail:
|verwaltung@pferdewetten.de
|Internet:
|www.pferdewetten.ag
|ISIN:
|DE000A2YN777
|WKN:
|A2YN77
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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|391200QG00R11VCOUR60
|EQS News ID:
|2420704
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