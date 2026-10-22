EQS-Adhoc: Voltatron AG sichert Konzernfinanzierung mit einem Gesamtvolumen von 14 Mio. €

EQS-Ad-hoc: Voltatron AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / bedeutender Kreditvertrag

Voltatron AG sichert Konzernfinanzierung mit einem Gesamtvolumen von 14 Mio. €



22.10.2026 / 18:02 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Voltatron AG sichert Konzernfinanzierung mit einem Gesamtvolumen von 14 Mio. €

Fürth, 22.Oktober2026 – Die Voltatron AG (ISIN: DE000A2E4LE9) hat ein Finanzierungspaket mit einem Gesamtvolumen von 14 Mio. € abgeschlossen. Die zugesagten Mittel dienen der Finanzierung des operativen Geschäfts und der Realisierung gezielter Investitionen des Konzerns.

Kern der Finanzierungsstruktur ist ein Club Deal mit der Commerzbank AG und der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Dieser umfasst revolvierende Betriebsmittellinien in Höhe von insgesamt 10,0 Mio. € mit einer Laufzeit von drei Jahren sowie Investitionsdarlehen in Höhe von insgesamt 4,0 Mio. € mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Die Betriebsmittellinien werden variabel auf Basis des 3-Monats-EURIBOR zuzüglich einer Marge verzinst. Die Investitionsdarlehen sind mit festen, marktüblichen Zinssätzen ausgestattet.

Voltatron befindet sich zudem in fortgeschrittenen Gesprächen zur Ergänzung des Finanzierungsmix. Das Gesamtvolumen der neuen Finanzierung kann in der Folge auf über 20 Mio. € steigen.

- ENDE DER INSIDERINFORMATION -

Über die Voltatron AG

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Voltatron AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein Anbieter innovativer Technologielösungen für industrielle Lithium-Ionen-Batteriesysteme und Energiespeicher sowie fortschrittlicher Elektronikkomponenten. Der Konzern entwickelt, beschafft, produziert, integriert und vertreibt über seine spezialisierten Tochtergesellschaften komplexe Elektronikkomponenten, Baugruppen, Geräte und Systeme für industrielle Anwendungen. Dazu zählen neben Batterie- und Energiespeicherlösungen insbesondere die Anwendungsfelder industrielle Elektronik, Automatisierung und IoT, Mess- und Steuerungstechnik, Event- und Audiotechnik, Haushaltsgeräte, Medizintechnik sowie die Bereiche industrielle Elektromobilität und Bahn.

Weitere Informationen finden Sie unter www.voltatron.com.

Ansprechpartner Medien & Kapitalmarkt

Voltatron AG

Stefan Westemeyer

Investor Relations & Unternehmenskommunikation

Telefon: +49 160 951 287 54

E-Mail: ir@voltatron.com

Ende der Insiderinformation

22.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Voltatron AG Flößaustraße 22 90763 Fürth Deutschland Telefon: +49 (0)911 3771750 E-Mail: ir@voltatron.com Internet: www.voltatron.com ISIN: DE000A2E4LE9 WKN: A2E4LE Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 52990067LXA0GDUGW094 EQS News ID: 2420676

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2420676 22.10.2026 CET/CEST