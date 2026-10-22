EQS-DD: Brockhaus Technologies AG: Dr. Othmar Belker, Verkauf von Aktien im Rahmen der Schlussverteilung (Aktienrückkaufangebot)

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



22.10.2026 / 18:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Othmar Nachname(n): Belker

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Brockhaus Technologies AG

b) LEI

5299007DQ4OLATJQIX97

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A2GSU42

b) Art des Geschäfts

Verkauf von Aktien im Rahmen der Schlussverteilung (Aktienrückkaufangebot)

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 25,00 EUR 16.225 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 25,00 EUR 16.225 EUR

e) Datum des Geschäfts

19.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Brockhaus Technologies AG Thurn-und-Taxis-Platz 6 60313 Frankfurt am Main Deutschland Internet: https://www.brockhaus-technologies.com/ LEI Code: 5299007DQ4OLATJQIX97

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