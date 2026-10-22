EQS-DD: Brockhaus Technologies AG: Manhattan Heritage GmbH, Verkauf von Aktien im Rahmen der Schlussverteilung (Aktienrückkaufangebot)
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
22.10.2026 / 18:02 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Manhattan Heritage GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Marco
|Nachname(n):
|Brockhaus
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Brockhaus Technologies AG
b) LEI
|5299007DQ4OLATJQIX97
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A2GSU42
b) Art des Geschäfts
|Verkauf von Aktien im Rahmen der Schlussverteilung (Aktienrückkaufangebot)
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|25,00 EUR
|74.975 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|25,00 EUR
|74.975 EUR
e) Datum des Geschäfts
|19.10.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
22.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Brockhaus Technologies AG
|Thurn-und-Taxis-Platz 6
|60313 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|https://www.brockhaus-technologies.com/
|LEI Code:
|5299007DQ4OLATJQIX97
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
107506 22.10.2026 CET/CEST
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