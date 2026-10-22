EQS-DD: Fuchs SE: Dr. Ralph Rheinboldt, Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
22.10.2026 / 15:57 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Ralph
|Nachname(n):
|Rheinboldt
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|FUCHS SE
b) LEI
|529900SNF9E1P5ZO4P98
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A3E5D64
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|45,1800 EUR
|52.092,54 EUR
|45,2800 EUR
|41.844,00 EUR
|45,3000 EUR
|22.514,10 EUR
|45,2600 EUR
|15.841,00 EUR
|45,2200 EUR
|15.193,92 EUR
|45,2400 EUR
|14.160,12 EUR
|45,2600 EUR
|10.817,14 EUR
|45,2200 EUR
|9.948,40 EUR
|45,2000 EUR
|9.627,60 EUR
|45,2400 EUR
|9.590,88 EUR
|45,1800 EUR
|9.126,36 EUR
|45,2000 EUR
|7.955,20 EUR
|45,2800 EUR
|7.878,72 EUR
|45,2800 EUR
|7.697,60 EUR
|45,2600 EUR
|6.336,40 EUR
|45,2600 EUR
|5.431,20 EUR
|45,2400 EUR
|4.885,92 EUR
|45,1800 EUR
|4.201,74 EUR
|45,2800 EUR
|3.260,16 EUR
|45,2400 EUR
|2.262,00 EUR
|45,2400 EUR
|1.945,32 EUR
|45,2000 EUR
|1.943,60 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|45,2374628 EUR
|264.553,92 EUR
e) Datum des Geschäfts
|20.10.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA - REGULIERTER MARKT
|MIC:
|XETA
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|FUCHS SE
|Einsteinstraße 11
|68169 Mannheim
|Deutschland
|Internet:
|www.fuchs.com/gruppe
|LEI Code:
|529900SNF9E1P5ZO4P98
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
107614 22.10.2026 CET/CEST
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