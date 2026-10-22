EQS-DD: Fuchs SE: Dr. Ralph Rheinboldt, Verkauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

22.10.2026 / 15:57 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Ralph
Nachname(n):Rheinboldt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

FUCHS SE

b) LEI

529900SNF9E1P5ZO4P98 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A3E5D64

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
45,1800 EUR52.092,54 EUR
45,2800 EUR41.844,00 EUR
45,3000 EUR22.514,10 EUR
45,2600 EUR15.841,00 EUR
45,2200 EUR15.193,92 EUR
45,2400 EUR14.160,12 EUR
45,2600 EUR10.817,14 EUR
45,2200 EUR9.948,40 EUR
45,2000 EUR9.627,60 EUR
45,2400 EUR9.590,88 EUR
45,1800 EUR9.126,36 EUR
45,2000 EUR7.955,20 EUR
45,2800 EUR7.878,72 EUR
45,2800 EUR7.697,60 EUR
45,2600 EUR6.336,40 EUR
45,2600 EUR5.431,20 EUR
45,2400 EUR4.885,92 EUR
45,1800 EUR4.201,74 EUR
45,2800 EUR3.260,16 EUR
45,2400 EUR2.262,00 EUR
45,2400 EUR1.945,32 EUR
45,2000 EUR1.943,60 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
45,2374628 EUR264.553,92 EUR

e) Datum des Geschäfts

20.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA - REGULIERTER MARKT
MIC:XETA

22.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:FUCHS SE
Einsteinstraße 11
68169 Mannheim
Deutschland
Internet:www.fuchs.com/gruppe
LEI Code:529900SNF9E1P5ZO4P98
Ende der MitteilungEQS News-Service

107614 22.10.2026 CET/CEST

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