EQS-News: Algene Holding SE veröffentlicht positive Zwischenergebnisse aus Studie mit TU München und positioniert sich im Wachstumsmarkt Aquakultur

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Algene Holding SE veröffentlicht positive Zwischenergebnisse aus Studie mit TU München und positioniert sich im Wachstumsmarkt Aquakultur



22.10.2026 / 13:26 CET/CEST

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Algene Holding SE veröffentlicht positive Zwischenergebnisse aus Studie mit TU München und positioniert sich im Wachstumsmarkt Aquakultur

Studie untersucht Wirkung von Spirulina-Mikroalgen als Futterbestandteil in der industriellen Garnelenzucht

Erste Ergebnisse zeigen hohe Futterakzeptanz und signifikant höhere Fraßraten bei Futter mit Spirulina-Mikroalgen

Deutlich positive wirtschaftliche Effekte für die Garnelenzucht durch Spirulina-Mikroalgen als Futterbestandteil auf vollständig natürlicher Basis mit hoher Reinheit erwartet

Endergebnis der Studie als Proof of Concept für den Ansatz von Algene im Bereich Aquakultur soll im November vorliegen

Düsseldorf, 22. Oktober 2026 – Die Algene Holding SE („Algene“ oder die „Gesellschaft“, ISIN: DE000A41YGK5) berichtet über erste Erfolge ihres Spirulina-Produkts für Aquakultur-Anwendungen. Eine wissenschaftliche Studie mit dem Lehrstuhl für Aquatische Systembiologie der TU München unter Leitung von Prof. Dr. Jürgen Geist zur Wirkung der Algene-Mikroalgen als Futtermittelbestandteil in der Garnelenzucht hat positive Zwischenergebnisse geliefert. Bereits nach wenigen Versuchstagen zeigten sich statistisch signifikante Unterschiede bei den Fraßraten der Zuchtgarnelen zwischen der Kontrollgruppe ohne Spirulina und der Futtervariante mit 100 %-iger Spirulina-Anreicherung. Die Zwischenergebnisse der Studie sind ein Indiz dafür, dass das Algene-Produkt einen positiven Einfluss auf das Garnelenwachstum hat. Bei Bestätigung der Zwischenergebnisse im weiteren Verlauf der Studie können die Spirulina-Mikroalgen als hochreiner, vollständig natürlicher Futterbestandteil deutlich positive wirtschaftliche Effekte für Produzenten in der Aquakultur generieren. Der Abschluss der Studie soll noch im November erfolgen.

Der globale Aquakulturmarkt wird laut Marktstudien voraussichtlich von 653,8 Mrd. US-Dollar im Jahr 2026 auf 1,2 Bio. US-Dollar im Jahr 2034 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,3 % im Prognosezeitraum entspricht. Zum Aquakultur-Markt zählen u.a. die Zucht, Aufzucht und Ernte verschiedener Fischarten, Schalentiere und anderer Wasserpflanzen.

Die Bestätigung der positiven Zwischenergebnisse durch entsprechende abschließende Ergebnisse würde einen Proof of Concept für den Einsatz von Spirulina-Mikroalgen darstellen. Die Studie mit der TU München ist entsprechend geeignet, den erfolgreichen Markteintritt von Algene im Markt für Aquakultur wirkungsvoll zu flankieren und zu beschleunigen. Aktuell führt Algene bereits fortgeschrittene Gespräche mit potenziellen Kunden aus diesem dynamisch wachsenden Marktumfeld.

Kai Maximilian Keller, CEO der Algene Holding SE: „Die Zwischenergebnisse aus der Studie sind extrem vielversprechend. Sie indizieren, dass unser Spirulina-Mikroalgen-Produkt das Potenzial hat, erhebliche positive wirtschaftliche Effekte in der Aquakultur zu generieren. Mit der TU München haben wir einen starken Partner aus der Wissenschaft an der Seite, durch den wir neue Wachstumsmärkte, wie hier den Aquakultur-Bereich, erschließen können – ein erfolgreicher Studienabschluss in wenigen Wochen soll hierfür eine starke Unterstützung bilden. Die fortgeschrittenen Gespräche mit potenziellen Kunden sind ein weiterer Beleg, dass Algen-Produkte stark nachgefragt sind.“

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