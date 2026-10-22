EQS-News: Bericht skizziert Weg zur Stärkung der Grundlagenforschung in China

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Bericht skizziert Weg zur Stärkung der Grundlagenforschung in China



22.10.2026 / 13:55 CET/CEST

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PEKING, 22. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Ein Nachrichtenartikel der China Daily.

Domestic and international guests unveil the China Fundamental Research Report 2026 in Beijing.

Um die Entwicklung der Grundlagenforschung zu erfassen, bedarf es einer kontinuierlichen, weltweiten Beobachtung auf der Grundlage verlässlicher Daten sowie strenger methodischer Verfahren, um die Entwicklung verschiedener Forschungssysteme zu verfolgen und ihre jeweiligen Beiträge zu ermitteln.

Dies erklärte Zhan Hao, Vizepräsident der National Natural Science Foundation of China (NSFC), bei der Vorstellung des China Fundamental Research Report 2026. Die Veranstaltung, die hauptsächlich von der Wuhan-Universität organisiert wurde, fand am Dienstag im China National Convention Center in Peking statt.

Der Bericht wurde von Forschern führender Universitäten und Forschungsinstitute erstellt. Ein internationales Gutachtergremium mit 13 Mitgliedern gab während des gesamten Prozesses die übergeordnete Ausrichtung vor, während 39 erfahrene chinesische Experten die einzelnen Kapitel prüften.

Der Bericht verlagert den Schwerpunkt seiner Betrachtung von der Menge der Forschungsergebnisse auf die Wissensnutzung, den Kapazitätsaufbau sowie die gemeinsame Nutzung von Ressourcen und bietet eine systematische Grundlage für wissenschafts- und technologiepolitische Entscheidungen, die Forschungsfinanzierung sowie wissenschaftliche Untersuchungen. Er schafft außerdem die Grundlage für ein frei zugängliches, kontinuierlich aktualisiertes Monitoringsystem für die Grundlagenforschung.

Anstatt zusammengesetzte Ranglisten zu erstellen, will der Bericht internationale Vergleiche neu definieren und den Blick von Ranglisten auf ein tieferes Verständnis sowie von bloßen Ergebniszahlen auf tatsächliche Beiträge lenken.

Zhang Pingwen, Präsident der Wuhan-Universität, rief Forschungseinrichtungen weltweit, Förderorganisationen, internationale Organisationen sowie Nachwuchswissenschaftler dazu auf, die Ergebnisse des Berichts zu überprüfen, seine Indikatoren und Methoden zu verfeinern sowie die grenzüberschreitende Forschungszusammenarbeit auszubauen.

Der Bericht stellt fest, dass sich Chinas Ausgaben für Grundlagenforschung von 16,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018 auf 31,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 nahezu verdoppelt haben. Das Forschungspersonal Chinas erreichte im Jahr 2023 über alle Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hinweg drei Millionen Vollzeitäquivalente.

Der Bericht dokumentiert außerdem die Ausweitung der NSFC-Förderung, die frühe, repräsentative Veröffentlichungen von Forschern aus aufeinanderfolgenden akademischen Jahrgängen umfasst.

Chinas Rolle bei der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse hat deutlich an Bedeutung gewonnen, wobei besonders einflussreiche Forschungsergebnisse ausgeprägte fachspezifische Muster erkennen lassen. Im Rahmen der im Bericht behandelten Grundlagenforschung stieg Chinas Anteil an den weltweiten Veröffentlichungen von 0,9 Prozent im Jahr 1985 auf 32,6 Prozent im Jahr 2024.

Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass eine zentrale Priorität für Chinas Grundlagenforschung darin besteht, den erreichten quantitativen Umfang in leistungsfähigere und widerstandsfähigere Forschungsstrukturen zu überführen, zentrale wissenschaftliche Fragestellungen besser zu erkennen, langfristige, risikoreiche Forschungsvorhaben zu unterstützen sowie eigenständige wissenschaftliche Entdeckungen dauerhaft zu fördern.

Cision

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