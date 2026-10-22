EQS-News: Die globale Energiebranche zeigt sich trotz Unsicherheit zuversichtlich: 85 % der Unternehmen sehen eine gestiegene Investitionsattraktivität.

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Die globale Energiebranche zeigt sich trotz Unsicherheit zuversichtlich: 85 % der Unternehmen sehen eine gestiegene Investitionsattraktivität.



22.10.2026 / 14:00 CET/CEST

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Erster ADIPEC Global Energy Report 2026: Power Shift stützt sich auf die Ansichten von mehr als 1.800 Führungskräften aus Wirtschaft und Energie in 10 Märkten.

Die Forschunguntersucht, wie sich die Branche an Umbrüche anpasst, woher zukünftiges Wachstum kommen wird und was nötig sein wird, um den steigenden Energiebedarf zu decken.

Die Ergebnisse, die weniger als zwei Wochen vor der ADIPEC 2026 veröffentlicht wurden, werden die Diskussionen über die notwendigen Investitionen, Partnerschaften und Maßnahmen zur Förderung des Wachstums beeinflussen.

Wichtigste Ergebnisse:

64 % der Befragten gaben an, dass sich das globale Energiesystem in den jüngsten Krisen als widerstandsfähiger erwiesen habe als erwartet.

85 % der Befragten gaben an, dass Investitionen in Energie heute attraktiver seien als vor fünf Jahren.

72 % erwarten, dass der Nahe Osten im globalen Energiesektor im kommenden Jahrzehnt an Bedeutung gewinnen wird.

93 % der Befragten gaben an, dass die Deckung des zukünftigen Energiebedarfs ein Wachstum bei mehreren Energiequellen erfordern werde – der stärkste Konsens, der in der Studie festgestellt wurde.

ABU DHABI, VAE, 22. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Trotz anhaltender Unsicherheit bleibt das Vertrauen in die Zukunft der globalen Energiewirtschaft stark. Laut dem ersten ADIPEC Global Energy Report 2026 geben 85 % der Brancheninsider an, dass der Sektor heute attraktiver für Investitionen sei als vor fünf Jahren: Power Shift -Bericht.

ADIPEC Annual Flagship Report

Knapp zwei Drittel der führenden Branchenvertreter (64 %) gaben an, dass sich das globale Energiesystem in den jüngsten Krisen als widerstandsfähiger erwiesen habe als erwartet, während 77 % weiterhin optimistisch in das kommende Jahrzehnt blicken.

Der Bericht stützt sich auf Umfragen unter mehr als 1.800 hochrangigen Führungskräften aus Wirtschaft und Energie und zeigt, dass sich die Branche an Umbrüche anpasst, anstatt vor ihnen zurückzuweichen. Es identifiziert ein globales Energiesystem, das zunehmend diversifiziert und vernetzt wird, wobei sich der Schwerpunkt der Branche nach Osten in Richtung Naher Osten und Asien verlagert und die künstliche Intelligenz einen wachsenden Einfluss sowohl auf den Energieverbrauch als auch auf die Abläufe in der Industrie ausübt.

Die Ergebnisse werden weniger als zwei Wochen vor der ADIPEC 2026 veröffentlicht, die vom 2. bis 5. November in Abu Dhabi stattfindet. Dort werden mehr als 1.800 Redner und 2.250 Aussteller erwartet, und es werden 239.000 Teilnehmer erwartet. Bei ADIPEC werden führende Persönlichkeiten aus den Bereichen Energie, Technologie, Finanzen und Regierung die durch die Forschung hervorgehobenen Prioritäten prüfen und die Investitionen, Entscheidungen und Partnerschaften vorantreiben, die erforderlich sind, um Chancen in konkrete Maßnahmen umzusetzen.

Christopher Hudson, Präsident von dmg events, den Organisatoren der ADIPEC, sagte: "Was bei dieser Untersuchung besonders auffällt, ist, dass das Vertrauen trotz einer Phase der Störungen bestehen geblieben ist." Der Energiebedarf wächst weiter, der Nahe Osten und Asien spielen dabei eine immer zentralere Rolle, und künstliche Intelligenz verändert die Anforderungen der Branche.

„Doch Selbstvertrauen allein wird dieser Forderung nicht gerecht. Wir brauchen Investitionen, um Projekte voranzutreiben, Infrastruktur aufzubauen und neue Partnerschaften zu knüpfen. Der Bericht vermittelt uns ein klares Bild der Prioritäten. ADIPEC ist der Ort, an dem die Branche zusammenkommt, um Entscheidungen zu treffen und diese voranzutreiben."

Das System hielt

Führende Experten im Energiesektor führen die Widerstandsfähigkeit des Systems eher auf Anpassungsfähigkeit als auf das Fehlen von Belastungen zurück. Auf die Frage, warum das System besser als erwartet funktioniert habe, nannten die Befragten am häufigsten seine Fähigkeit, sich schnell an Schocks anzupassen, gefolgt von der kontinuierlichen Versorgung und der Diversifizierung der Energiequellen und -wege.

Die Erfahrungen verändern auch die Sichtweisen auf die Energiesicherheit. Informanten aus der Energiebranche priorisieren Investitionen in diversifizierte Energiequellen, erneuerbare Energien und den Schutz kritischer Infrastrukturen gegenüber der nationalen Selbstversorgung, die unter den neun getesteten Sicherheitsprioritäten den letzten Platz belegt.

Der Schwerpunkt der Energie verlagert sich nach Osten

Vor diesem Hintergrund von Widerstandsfähigkeit und Investitionsvertrauen zeigen die Ergebnisse, dass sich der Schwerpunkt der Branche nach Osten verlagert. Der Nahe Osten wird als die Region mit den größten Chancen im nächsten Jahrzehnt angesehen, während 72 % erwarten, dass er im globalen Energiesektor an Bedeutung gewinnen wird.

Rund die Hälfte der Öl- und Gasproduzenten zählt den asiatisch-pazifischen Raum und den Nahen Osten zu ihren wichtigsten Kundenregionen in den nächsten fünf Jahren, was die wachsende wirtschaftliche Bedeutung des Golf-Asien-Korridors unterstreicht.

KI verändert Nachfrage und Einfluss

Von künstlicher Intelligenz wird erwartet, dass sie nicht nur eine neue Quelle von Druck und Chancen schafft, sondern auch die Machtverhältnisse im Energiesystem neu ordnet. Mehr als vier von fünf Branchenkennern im Energiesektor gehen davon aus, dass die KI-gesteuerte Stromnachfrage die aktuellen Prognosen übertreffen wird; 32 % erwarten sogar einen deutlich höheren Wert.

Gleichzeitig sehen 71 % KI eher als Chance denn als Risiko, während 43 % erwarten, dass Technologie- und KI-Unternehmen im kommenden Jahrzehnt den größten Einfluss auf die globale Energiewirtschaft erlangen werden, noch vor Regierungen und Regulierungsbehörden, Finanzinstitutionen und traditionellen Energieunternehmen.

Von Resilienz bis Lieferung

Die Kombination aus wachsender Nachfrage, starkem Investitionsinteresse und technologischem Wandel verschiebt die Herausforderung für die Branche von der Widerstandsfähigkeit hin zur Umsetzung.

Die Forschungsergebnisse zeigen deutlich, dass weitgehende Übereinstimmung darüber besteht, dass die zukünftige Nachfrage eine diversifizierte Reaktion erfordern wird: 93 % der Befragten gaben an, dass die Deckung des künftigen Energiebedarfs ein Wachstum über mehrere Energiequellen hinweg erfordern wird, anstatt sich auf eine einzige dominante Quelle zu verlassen. Dies ist der stärkste Konsens, der in der Studie festgestellt wurde.

Die Infrastruktur erweist sich als kritischer Engpass. Verzögerungen beim Aufbau und der Vernetzung von Stromnetzen werden neben geopolitischen Faktoren als eines der größten Hindernisse für die Deckung des künftigen Bedarfs identifiziert, und die Studie nennt höhere Investitionen in die Stromnetze als Priorität. Gleichzeitig gehen 74 % davon aus, dass der Nahe Osten im kommenden Jahrzehnt eine bedeutendere Rolle beim Aufbau der Energieinfrastruktur spielen wird.

Die Ergebnisse werden dazu beitragen, die Diskussionen auf der ADIPEC 2026 zu gestalten, wo die führenden Politiker untersuchen werden, wie Kapital mobilisiert, die Infrastrukturentwicklung beschleunigt und die Partnerschaften gestärkt werden können, die erforderlich sind, um der steigenden globalen Nachfrage gerecht zu werden.

Methodik

Der ADIPEC Global Energy Trends Report 2026 basiert auf einer Studie, die von Kekst CNC zwischen August und Oktober 2026 durchgeführt wurde. Die Studie umfasst eine weltweite Umfrage unter 1.528 hochrangigen Entscheidungsträgern aus den Bereichen Energie, Technologie und KI, Finanzen und Investitionen sowie Fertigung; eine spezielle Umfrage unter 304 hochrangigen Führungskräften der Öl- und Gasindustrie in zehn Schlüsselmärkten; und ausführliche Interviews mit Führungskräften aus dem gesamten globalen Energieökosystem. Insgesamt erfassen die Umfragen die Ansichten von mehr als 1.800 hochrangigen Führungskräften aus Wirtschaft und Energie weltweit, ergänzt durch Erkenntnisse aus ausführlichen Interviews.

Informationen zur ADIPEC

ADIPEC ist die weltweit größte Energiekonferenz und -ausstellung. Die von ADNOC ausgerichtete und von dmg events organisierte ADIPEC bringt Führungskräfte, Kapital und Kompetenzen aus den Bereichen Energie, Technologie, Finanzen, Regierung und Industrie zusammen, um Chancen in konkrete Maßnahmen umzusetzen. Die Veranstaltung findet vom 2. bis 5. November 2026 im ADNEC Centre Abu Dhabi statt und wird mehr als 239.000 Teilnehmer, 2.250 Aussteller und 1.800 Konferenzredner zusammenbringen, um die Partnerschaften, Projekte und Technologien voranzutreiben, die die Art und Weise der Energieerzeugung, des Energiehandels und der Energielieferung prägen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.adipec.com/

Informationen zu dmg events

dmg events ist ein führender Veranstalter von Präsenzveranstaltungen und ein Herausgeber von Informationsdiensten. Mit einer globalen Präsenz in mehr als 20 Ländern und mehr als 95 Großveranstaltungen pro Jahr verbindet das Unternehmen Unternehmen mit neuen Märkten, Ideen, Produkten und Geschäftsmöglichkeiten. Zum Portfolio gehören ADIPEC, Gastech, EGYPES, Big 5 Global, The Hotel Show, INDEX und The Saudi Food Show. dmg events wurde 1989 gegründet und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Daily Mail and General Trust plc.

Executive Summary

ADIPEC

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