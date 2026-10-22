EQS-News: DocCheck Gruppe: Vorläufige Neunmonatszahlen

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DocCheck Gruppe: Vorläufige Neunmonatszahlen



22.10.2026 / 18:10 CET/CEST

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Die DocCheck Gruppe (ISIN DE000A1A6WE6) gibt heute vorläufige Neunmonatszahlen für das Geschäftsjahr 2026 bekannt. In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 erwirtschaftete die DocCheck Gruppe einen Umsatz von 41,9 Millionen Euro (Vorjahr: 39,7 Millionen Euro). Dabei wurde ein EBIT von 4,5 bis 4,6 Millionen Euro erzielt (Vorjahr: 5,8 Millionen Euro).

Nach den ersten neun Monaten des Jahres 2026 betrugen die Liquiden Mittel des Konzerns 13,0 Millionen Euro (Vorjahr: 14,9 Millionen Euro). Bezüglich des Ergebnisses pro Aktie kann die Gesellschaft zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage treffen.

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