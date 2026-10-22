EQS-News: DocCheck Gruppe: Vorläufige Neunmonatszahlen

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EQS-News: DocCheck AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
DocCheck Gruppe: Vorläufige Neunmonatszahlen

22.10.2026 / 18:10 CET/CEST
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Die DocCheck Gruppe (ISIN DE000A1A6WE6) gibt heute vorläufige Neunmonatszahlen für das Geschäftsjahr 2026 bekannt. In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 erwirtschaftete die DocCheck Gruppe einen Umsatz von 41,9 Millionen Euro (Vorjahr: 39,7 Millionen Euro). Dabei wurde ein EBIT von 4,5 bis 4,6 Millionen Euro erzielt (Vorjahr: 5,8 Millionen Euro).

Nach den ersten neun Monaten des Jahres 2026 betrugen die Liquiden Mittel des Konzerns 13,0 Millionen Euro (Vorjahr: 14,9 Millionen Euro). Bezüglich des Ergebnisses pro Aktie kann die Gesellschaft zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage treffen.

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DocCheck AG

Tanja Mumme

Leiterin Corporate Communications

Vogelsanger Str. 66

D - 50823 Köln

fon: +49(0)221 92053-139

fax: +49(0)221 92053-133

mailto:tanja.mumme@doccheck.com

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