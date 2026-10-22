EQS-News: LION E-Mobility AG: CEO Dr. Joachim Damasky tritt Ende Januar 2027 in den Ruhestand

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LION E-Mobility AG: CEO Dr. Joachim Damasky tritt Ende Januar 2027 in den Ruhestand



22.10.2026 / 18:12 CET/CEST

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LION E-Mobility AG: CEO Dr. Joachim Damasky tritt Ende Januar 2027 in den Ruhestand

Zug, 22. Oktober 2026 – Die LION E-Mobility AG (LION; ISIN: CH0560888270), ein führender Hersteller von Batteriepaketen für die Elektromobilität und Energiespeicherlösungen, gibt bekannt, dass ihr CEO, Dr. Joachim Damasky, Ende Januar 2027 in den Ruhestand treten und somit aus dem Verwaltungsrat ausscheiden wird. Bis zu diesem Zeitpunkt wird er seine Funktionen weiterhin ausüben, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen. Anschließend wird er LION weiterhin als Berater zur Verfügung stehen. Das operative Geschäft wird künftig von einem neuen Geschäftsführer der deutschen Tochtergesellschaften LION Smart GmbH und LION Smart Production GmbH geführt, der in Kürze bekannt gegeben wird.



In den vergangenen drei Jahren leitete Dr. Damasky die Entwicklung und Modernisierung der NMC+-Batterieplattform von LION. Mit NMC+ hat LION seine erste eigene Batterie zur Serienreife gebracht – die erste Serienentwicklung von LION Smart – und seine Kompetenzen als Batterie-OEM unter Beweis gestellt. Nach dem Umbau des Werks wurde die Produktion der NMC+-Batteriepakete Ende Juni 2026 wieder aufgenommen. Inzwischen liefert LION NMC+-Batteriepakete an seine Kunden. Bis zum Ausscheiden von Dr. Damasky soll die Produktionslinie für NMC+ vollständig automatisiert sein. Während seiner Amtszeit hat LION zudem die Restrukturierung des Unternehmens abgeschlossen: Im Jahr 2025 stieg der Umsatz um 68 % auf EUR 28,3 Millionen, während das EBITDA EUR 7,5 Millionen erreichte.



Die NMC+-Batteriepakete sind für anspruchsvolle Anwendungen in der Elektromobilität, im industriellen Bereich und in sicherheitskritischen Segmenten, einschließlich des Verteidigungssektors, ausgelegt. Zu den nächsten Prioritäten gehören die Stärkung der Lieferkette und die Erweiterung des Kundenstamms.



Parallel dazu hat LION sein Geschäft mit Batteriespeichersystemen (Battery Energy Storage Systems, BESS) ausgebaut. Die erste Bauphase des BESS-Projekts in Finsterwalde wurde abgeschlossen, und die Projektpipeline wächst weiter. LION verfolgt das Ziel, der führende Systemintegrator für Batteriesysteme in Deutschland und Europa zu werden.



Unter der Führung von Dr. Damasky hat LION zudem die Entwicklung seiner immersionsgekühlten Technologie weiter vorangetrieben. Diese Arbeiten unterstützten die Bemühungen des Unternehmens, das Wärmemanagement, die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit von Batteriesystemen für anspruchsvolle Anwendungen weiter zu verbessern.



Ian Mukherjee, Vorsitzender des Verwaltungsrats, erklärte: „Im Namen des Verwaltungsrats möchte ich Joachim für sein hohes Engagement in den vergangenen drei Jahren danken. Er hat LION durch die Restrukturierung geführt und NMC+, unsere erste eigene Serienbatterie, in die Produktion gebracht. Wir freuen uns, dass er die Automatisierung der Produktionslinie abschließen und LION anschließend weiterhin als Berater zur Verfügung stehen wird.“



Dr. Joachim Damasky erläuterte: „NMC+ ist in der Produktion, und bis Ende Januar wird die Linie vollständig automatisiert sein. Gemeinsam mit dem BESS-Geschäft hat das Team damit eine solide Basis für die nächsten Schritte geschaffen. Mein besonderer Dank gilt den Kolleginnen und Kollegen, die diesen Weg mit großem Einsatz gegangen sind, und unseren Investoren, deren Vertrauen die Entwicklung erst möglich gemacht hat. Ich freue mich darauf, LION auch künftig als Berater zu unterstützen.“





Über LION E-Mobility AG

Die LION E-Mobility AG ist ein Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriepacks. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Plug-and-Play-Lösungen für Elektrofahrzeuge sowie für stationäre und industrielle Anwendungen an. LION ist ideal positioniert, um die wachsende Nachfrage nach leistungsstarken Energiespeicherlösungen zu bedienen. Das Unternehmen betreibt in seiner eigenen Produktionsstätte in Deutschland hochautomatisierte Modulmontagelinien. Die Batteriepacks von LION erfüllen höchste Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit. Die 2011 gegründete LION E-Mobility AG (ISIN: CH0560888270, WKN: A2QH 97) ist an den Börsen in München, Frankfurt und Hamburg notiert.

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