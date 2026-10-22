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Pick & Mix-Reisen, kalte Schulter für den Sommer und Endgegner Reiseplanung: Der NowNext Travel Report 2026-2027 von Omio zeigt die sechs Top-Trends, die das Reisen im kommenden Jahr prägen



22.10.2026 / 13:05 CET/CEST

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43 % möchten häufiger reisen. Viele denken über Reisen mit mehreren Stationen nach, planen ihren Urlaub mit Blick auf die Hitze und organisieren ihre Reisen immer geschickter.

BERLIN, 22. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Omio, die führende multimodale Reisebuchungsplattform, hat die dritte Ausgabe des jährlichen NowNext Travel Reports veröffentlicht, der in Zusammenarbeit mit YouGov entstanden ist.

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Die Reiselust bleibt groß, doch die Rahmenbedingungen verändern sich: Reisende passen ihre Trips an finanziellen Druck, persönliche Leidenschaften und extreme Hitze an. Der Report enthält das Barometer TRAVEL NOW, das prüft, wie sich die Erkenntnisse des vergangenen Jahres entwickelt haben. TRAVEL NEXT beleuchtet sechs neue Trends dazu, wie Reisende ihren Urlaub in den nächsten zwölf Monaten gestalten möchten. YouGov hat dafür 8.505 Erwachsene in Brasilien, Deutschland, Italien, Spanien, Großbritannien und den USA befragt. Grundlage des Berichts sind 7.357 Befragte, die in den nächsten zwölf Monaten möglicherweise verreisen.

TRAVEL NOW

REISELUST STEIGT: 73 % geben an, in den nächsten zwölf Monaten wahrscheinlich einen Urlaub oder eine Freizeitreise zu unternehmen oder bereits gebucht zu haben. 43 % möchten häufiger verreisen, gegenüber 32 %, die 2025 eine vergleichbare Antwort gewählt haben.

NAH UND FERN: 66 % rechnen damit, im eigenen Land zu reisen; 46 % wollen ein anderes Land auf ihrem Kontinent besuchen.

ASIEN LOCKT: Unter den Regionen außerhalb des eigenen Kontinents liegt Asien mit 18 % vorn, gegenüber 13 % im Jahr 2025.

RÜCKSICHTSVOLLES REISEN: In den vergangenen zwei Jahren hat die Sorge um die Belastung des Tourismus die Entscheidungen und das Verhalten mancher Reisender beeinflusst. Sie reisen zum Beispiel außerhalb der Hauptsaison (22 %) oder informieren sich vorab über die Haltung der Einheimischen und die Regeln für Besucher:innen (15 %).

WELTLAGE MACHT MÜDE: 75 % geben an, dass globale Ereignisse oder Störungen ihre Reiseplanung in mindestens einer Hinsicht beeinflussen werden. Mehr als ein Drittel (36 %) wird Reiseziele wählen, die als sicher und stabil gelten.

KOSTENBEWUSST UNTERWEGS: 78 % gehen davon aus, mindestens eine Maßnahme zu ergreifen, um ihre Reiseausgaben im Griff zu behalten. Ganz vorn stehen die Suche nach besseren Angeboten bzw. flexible Planung (32 %), Reisen in der Nebensaison (30 %) und frühzeitigere Planung (29 %).

HAUPTSACHE REISEN: Die Generation Z ist entschlossener denn je, ihre Reisepläne umzusetzen. 34 % von ihnen planen früher, bei den Babyboomern sind es nur 23 %. 26 % der Gen Z sparen dafür an anderer Stelle, gegenüber 16 % der Babyboomer.

TRAVEL NEXT

PICK & MIX-REISEN Ob mit dem Zug in eine andere Stadt oder mit der Fähre auf eine Insel: Bei Reisen mit Stopps in mehreren Destinationen stellen sich Reisende ihre Route ganz individuell zusammen und holen mehr aus einem Urlaub heraus. 48 % planen in den nächsten zwölf Monaten einen Urlaub mit mehreren Zielen im selben Land oder in derselben Region oder ziehen ihn ernsthaft in Betracht. Unter denjenigen, die eine solche Reise bereits unternommen haben, aktuell planen oder ernsthaft in Erwägung ziehen, sagen 35 %, dass der Urlaub dadurch abwechslungsreicher, unvergesslicher oder besonderer wird. 31 % möchten ein umfassenderes Bild von einem Land oder einer Region erhalten. 30 % schätzen die bessere Nutzung von Zeit oder Geld; 27 % verbinden gern bekannte mit weniger bekannten Orten. Ebenfalls 27 % sehen schon die Fahrt zwischen den Stopps als Teil des Erlebnisses.

REISEN, ABTAUCHEN, ENTSPANNEN, WIEDERHOLEN Während manche auf „Tripmaxxing" setzen, wollen andere einen Gang zurückschalten. In unserer schnelllebigen Welt bieten vertraute Orte und entspannte Urlaube eine willkommene Abwechslung. Auf die Frage, welche Urlaubsarten heute reizvoller klingen als noch vor ein paar Jahren, nennen 30 % die Rückkehr an ein vertrautes Reiseziel und ebenfalls 30 % eine Reise, bei der vor allem Erholung im Mittelpunkt steht. Auch Bequemlichkeit zählt: 25 % bevorzugen ein leicht erreichbares Ziel, in dem man sich gut zurechtfindet, und für 22 % ist es attraktiver geworden, an einem Ort zu bleiben, statt zwischen mehreren Stationen zu wechseln. Für 14 % ist ein Reiseziel, bei dem sie wissen, was sie erwartet, reizvoller.

KALTE SCHULTER FÜR DEN SOMMER

„Coolcations" bedeuten mehr, als einfach dorthin zu fahren, wo es kühler ist. 76 % würden ihre Urlaubs- oder Freizeitreise bei heißem Wetter auf mindestens eine konkrete Weise anpassen. An erster Stelle steht mit 37 % das Reisen in einem anderen Monat oder einer anderen Jahreszeit. 21 % würden ein kühleres oder höher gelegenes Ziel wählen oder einen kühleren Zwischenstopp einplanen. Die Hitze kann auch die Reise selbst prägen: 23 % würden ihren Tagesablauf nach den kühleren Stunden ausrichten, und 29 % würden Zeitpunkt, Route oder Verkehrsmittel ihrer Reise anpassen.

FANS SCHEUEN KEINEN WEG Für Großereignisse und Hobbys zu reisen ist nichts Neues. Aufschlussreich ist aber, was Fans dafür alles in Kauf nehmen. Auf die Frage, was sie für eine Reise rund um ihre Leidenschaft bereits getan haben oder ernsthaft bzw. möglicherweise in Betracht ziehen würden, wählten 71 % den Besuch eines Ziels, das sie sonst nicht gewählt hätten. 64 % entschieden sich für deutlich höhere Ausgaben und 61 % für eine längere oder unbequemere Anreise. Die Kompromisse gehen über die Reise hinaus: 60 % würden den Großteil ihres Jahresurlaubs dafür aufwenden, 54 % würden auf einen anderen Urlaub verzichten oder ihn verschieben, und 51 % würden sogar einen wichtigen privaten Anlass oder eine Verpflichtung verpassen oder verlegen.

AUF DER SUCHE NACH VERBINDUNGEN Auch wenn wir heute mehr denn je auf unser Smartphone angewiesen sind, bietet das Unterwegssein noch immer Raum für Gespräche. 78 % zeigen sich bei Reisen mit Zug, Bus, Flugzeug oder Fähre zumindest unter bestimmten Umständen offen dafür, mit fremden Menschen ins Gespräch zu kommen. Nur 14 % bleiben lieber für sich oder unter den Menschen, mit denen sie unterwegs sind. Diese Offenheit zeigt sich auf unterschiedliche Weise: 25 % lernen gern neue Menschen kennen, 24 % freuen sich über Gespräche über die Reise oder das Ziel, und 22 % genießen unerwartete Begegnungen unterwegs.

ENDGEGNER REISEPLANUNG Wir schreiben zwar das Jahr 2026, doch die Reiseplanung hat noch immer ihre Tücken. Unter denjenigen, die in den vergangenen zwei Jahren eine Urlaubs- oder Freizeitreise mit mehreren Buchungen, Zielen oder Verkehrsverbindungen unternommen haben, berichteten 68 % von mindestens einem Problem bei der Planung oder Organisation. 16 % gaben an, dass eine Person am Ende den Großteil der Planung und Organisation übernehmen musste, und 14 % mussten Buchungen und Tickets über verschiedene E-Mails, Apps oder Websites hinweg im Blick behalten. Gleichzeitig bereiten sich Reisende auf mögliche Reiseprobleme vor und nutzen dafür auch digitale Tools: 83 % ergreifen in der Regel mindestens eine Maßnahme, um die Folgen möglicher Störungen abzufedern. Dazu zählen, sich über geplante Einschränkungen, Streiks oder Unwetter zu informieren (36 %), mehr Zeit zwischen Anschlüssen einzuplanen (30 %) und eine Reise-App zu nutzen, um Live-Updates zu erhalten (23 %).

Naren Shaam, CEO von Omio, sagt: „Reisende möchten zunehmend selbst aktiv werden und ihre Reisen nach den eigenen Prioritäten gestalten – von Trips mit mehreren Stationen bis hin zu entschleunigten Urlauben an vertrauten Orten – und sind zugleich bereit, sich anzupassen, wenn sich Pläne ändern. Unser Ziel ist es, die gestiegene Komplexität leichter beherrschbar zu machen und Reisenden mehr Kontrolle zu geben, und dabei Raum für die spontanen menschlichen Begegnungen zu lassen, die Reisen wirklich unvergesslich machen. Bei Omio bauen wir eine AI-native Plattform auf, die Reisenden hilft, die für sie passende Verbindung zu entdecken, zu vergleichen und zu buchen, mit weniger Hürden von der Inspiration bis zum Ziel."

Den vollständigen NowNext Travel Report 2026-2027 finden Sie hier: https://www.omio.com/nownext-report

Methodik

Omio hat den NowNext Travel Report 2026-2027 in Zusammenarbeit mit YouGov erstellt, einem renommierten internationalen Online-Marktforschungsunternehmen. Insgesamt wurden 8.505 Erwachsene in Großbritannien, Spanien, Italien, Deutschland, den USA und Brasilien befragt. Davon gaben 7.357 an, in den nächsten zwölf Monaten sehr wahrscheinlich, eher wahrscheinlich oder eher nicht einen Urlaub oder eine Freizeitreise zu unternehmen, oder sie wussten es noch nicht. Der Bericht basiert auf allen Befragten, die in den nächsten zwölf Monaten möglicherweise verreisen. Ausgenommen sind diejenigen, die eine Reise für überhaupt nicht wahrscheinlich halten. Die Befragung fand vom 3. bis 10. September 2026 online statt. Die Ergebnisse wurden nach Ländern gleich gewichtet, um einen Durchschnittswert zu ermitteln.

Der Bericht enthält außerdem eigene Nutzerdaten von Omio.

Über Omio Omio ist die weltweit führende multimodale Reisebuchungsplattform, mit der mehr als ein Fahrgast pro Sekunde reist. Die Plattform macht komplexe Reisen über verschiedene Verkehrsmittel, Grenzen und Anbieter hinweg einfacher zu planen, zu überblicken und zu buchen. Omio gehört zum Portfolio internationaler Reisemarken der Omio Group. Das Unternehmen unterstützt seine Kund:innen dabei, mehr von der Welt zu entdecken, ob mit Zug, Bus, Flugzeug oder Fähre. Über Omio lassen sich Reisen von mehr als 3.000 Verkehrsunternehmen in über 54 Märkten buchen. Hinter Omio steht ein internationales Team aus mehr als 50 Ländern mit Büros in Berlin, Prag, Bangalore und Singapur. omio.com

Cision

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