EQS-News: Quantinuum bricht den Weltrekord in der Fehlerkorrektur um das Zehnfache und untermauert damit seinen führenden Ansatz für fehlertolerantes Quantencomputing bis zum Jahr 2029

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Quantinuum bricht den Weltrekord in der Fehlerkorrektur um das Zehnfache und untermauert damit seinen führenden Ansatz für fehlertolerantes Quantencomputing bis zum Jahr 2029



22.10.2026 / 09:51 CET/CEST

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Der „Helios"-Computer von Quantinuum erreicht mithilfe der firmeneigenen Fehlerkorrekturarchitektur eine logische Genauigkeit von 99,9995 % – das entspricht einem Weltrekord: lediglich fünf Fehler pro einer Million Rechenoperationen.

Die Fehlerrate ist 10-mal niedriger als der eigene Rekord von Quantum aus dem September 2026 und 100-mal niedriger als das beste veröffentlichte Ergebnis über alle anderen Hardware-Modalitäten hinweg, das von Google Quantum AI unter Verwendung eines supraleitenden Systems erzielt wurde.

Die aufeinanderfolgenden Durchbrüche von Quantinuum basierten auf der Verwendung unterschiedlicher Codes auf derselben Hardware und verdeutlichen, wie die Fehlerkorrekturarchitektur und die Ionenfalle-Technologie des Unternehmens rasche Genauigkeitssteigerungen bewirken, wobei die Leistung nun im Zielbereich für „Apollo" liegt.

BROOMFIELD, Colorado, 22. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum (NASDAQ: QNT), ein führendes Full-Stack-Unternehmen im Bereich Quantencomputing, gab heute ein Weltrekord-Ergebnis bei der Quantenfehlerkorrektur bekannt: Mit seiner firmeneigenen Fehlerkorrekturarchitektur erreichte das Unternehmen auf seinem kommerziellen Computer „Helios" eine logische Fidelität von 99,9995 %. Dies ist bereits der zweite Durchbruch von Quantinuum innerhalb von zwei Monaten und verdeutlicht, wie die hochpräzise Ionenfalle-Hardware und die flexible Architektur des Unternehmens zusammenwirken, um rasche Verbesserungen der Genauigkeit zu erzielen.

Quantinuum Logo

Dieser Erfolg untermauert die Führungsrolle von Quantinuum im Bereich der Fehlerkorrektur und bestätigt, dass die Genauigkeitsleistung des Unternehmens nun innerhalb des Zielbereichs für „Apollo" liegt – den geplanten universellen fehlertoleranten Quantencomputer des Unternehmens, der voraussichtlich bis 2029 verfügbar sein wird.

Die Architektur von Quantinuum ist ein durchgängiges Framework, das über die Entwicklerplattform des Unternehmens programmierbar ist. Sie vereint maßgeschneiderte KI-Decoder, All-to-All-Qubit-Konnektivität, hochpräzise physikalische Operationen und Fehlerkorrektur auf Hardwareebene. Diese Architektur ermöglicht es dem Unternehmen zudem, verschiedene Fehlerkorrekturcodes zu testen, zu verfeinern und zu kombinieren sowie einen optimalen Kompromiss zwischen Genauigkeit und Effizienz zu finden.

In der jüngsten Studie nutzte Quantinuum einen bekannten „Farbcode" innerhalb dieser Architektur, um das weltbeste Ergebnis bei der logischen Genauigkeit zu erzielen, was nur fünf Fehlern pro einer Million Operationen entspricht. Die Fehlerquote ist zehnmal niedriger als der von Quantinuum selbst im vergangenen Monat aufgestellte Weltrekord und 100-mal niedriger als das beste veröffentlichte Ergebnis aller anderen Hardware-Modalitäten, das von Google Quantum AI auf einem supraleitenden System gemeldet wurde.

„Mit diesem Ergebnis haben wir bewiesen, dass wir über die Fehlerkorrekturarchitektur und die Ionenfalle-Technologie verfügen, die für die Erreichung universeller Fehlertoleranz erforderlich sind", sagte Dr. Rajeeb Hazra, CEO von Quantinuum. „Wir haben die Fehlerraten in kurzer Folge um das Zehnfache gesenkt, indem wir auf derselben handelsüblichen Hardware einen anderen Code verwendet haben, und damit die Flexibilität unserer Fehlerkorrekturarchitektur unter Beweis gestellt. Wir haben die Schwelle überschritten, die für exponentielle Verbesserungen der Genauigkeit erforderlich ist, und damit unseren Weg hin zu „Apollo" bekräftigt sowie gezeigt, wie wir Anwendern dabei helfen können, den kommerziellen Nutzen der Quantentechnologie in großem Maßstab zu erschließen."

Die Studie zeigte zudem, dass die logischen Fehler exponentiell zurückgingen, als Quantinuum den „Code-Abstand" erhöhte – eine Technik, mit der ermittelt wird, wie viele physikalische Qubits erforderlich sind, um Quanteninformationen bei zunehmender Fehlerkorrektur zu schützen. Jede getestete Erhöhung reduzierte die verbleibenden logischen Fehler um den Rekordfaktor 12, was eine zunehmend effektivere Fehlerunterdrückung bei wachsendem Code demonstriert – eine entscheidende Fähigkeit für die Skalierung fehlertoleranter Quantencomputer. Quantinuum ist der Ansicht, dass dieses Ergebnis darauf hindeutet, dass das Unternehmen Fehlertoleranz mit deutlich weniger Qubits erreichen kann, als für andere Verfahren erforderlich sind.

„Dies ist ein bedeutender Meilenstein, auf den Forscher im Bereich der Quantencomputer seit vielen Jahren hingearbeitet haben", sagte Robin Blume-Kohout, Co-Director des Quantum Performance Lab der Sandia National Laboratories, der nicht an der Studie beteiligt war. „Die Arbeit belegt echte, erhebliche Leistungssteigerungen durch Quantenfehlerkorrektur – ein logisches Qubit, das fast 100-mal besser ist als die physikalischen Qubits, aus denen es besteht. Eine skalierte Version dieses Systems könnte die für nützliche fehlertolerante Berechnungen erforderliche Zuverlässigkeit bei einer realisierbaren Größe – weniger als eine Million physikalischer Qubits – erreichen, was die Aussichten für das praktische Quantencomputing verbessert. Diese Erkenntnisse tragen wesentlich dazu bei, eines der zentralen technischen Risiken auf diesem Gebiet zu beseitigen."

Im September 2026 nutzte Quantinuum dieselbe Fehlerkorrekturarchitektur in Verbindung mit seinem Helix-Code, um rekordverdächtige Leistungen bei logischem Speicher und Rechenleistung zu demonstrieren. Beide Studien wurden auf derselben Helios-Hardware durchgeführt.

Die beiden Demonstrationen veranschaulichen, wie Quantinuum innerhalb derselben Architektur rasch Prototypen verschiedener Fehlerkorrekturcodes entwickeln kann, um diese hinsichtlich ihrer jeweiligen Stärken in Bezug auf Genauigkeit, Effizienz und Geschwindigkeit zu optimieren. Auf Helios verwendete Helix 10 physikalische Qubits pro logischem Qubit, verglichen mit bis zu 37 beim Farbcode, wobei der Farbcode niedrigere logische Fehlerraten aufwies. Dies liefert Erkenntnisse darüber, welche Anwendungen am besten zu den jeweiligen Codes passen, während die Systeme auf dem Weg zur Fehlertoleranz voranschreiten.

Die Fehlerkorrekturarchitektur von Quantinuum ist flexibel und ermöglicht eine adaptive Syndrom-Extraktion, die die Messungen zur Fehlerprüfung während der Berechnung anpasst, sowie Chain-Mapping, das für unterschiedliche Rechenaufgaben geeignete Codes miteinander verknüpft. Zusammen mit effizienten Codestrukturen und Echtzeit-Decodierung bieten diese Techniken vielfältige Möglichkeiten, Fehler und den Ressourcenbedarf zu reduzieren.

Quantinuum vereint seine Hardware, seine Fehlerkorrekturarchitektur und seine Full-Stack-Softwareplattform zu einem integrierten System für fehlertolerantes Quantencomputing. Während sich die Kunden auf diese nächste Ära der Datenverarbeitung vorbereiten, stellt Quantinuum die erforderlichen Werkzeuge bereit, um Quantenanwendungen zu entwickeln und zu skalieren, mit denen sich Herausforderungen in den Bereichen Materialwissenschaften, Chemie, Finanzen, Logistik und anderen wichtigen Branchen bewältigen lassen.

Lesen Sie die vollständige Studie hier: quantinuum.com/fault-tolerance-by-2029

Informationen zu Quantinuum

Quantinuum ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das eine Full-Stack-Plattform anbietet, die darauf ausgelegt ist, Quantencomputing in realen Umgebungen einsetzbar zu machen. Das Unternehmen hat mehrere Generationen von Quantensystemen auf Basis gefangener Ionen kommerziell eingesetzt, die auf der bewährten QCCD-Architektur aufbauen, welche es mit neuartigen Designs und Funktionen umgesetzt hat, um die branchenweit höchsten Genauigkeitswerte gemessen an der durchschnittlichen Zwei-Qubit-Gattertreue zu erreichen. Quantinuum unterhält aktive Kooperationen sowohl mit Marktführern in den Bereichen Pharmazie, Materialwissenschaften und Finanzdienstleistungen sowie auf Regierungs- und Industriemärkten als auch mit akademischen und Forschungseinrichtungen weltweit. Das Unternehmen hat weltweit rund 800 Beschäftigte, darunter führende Wissenschaftler und Forscher. Mehr als 70 % des Technologieteams haben einen Doktortitel oder einen Master-Abschluss. Quantinuum hat seinen Hauptsitz in Broomfield, Colorado, und verfügt über weitere Standorte in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Japan, Katar und Singapur. Weitere Informationen finden Sie auf www.quantinuum.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung, die unter die Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 fallen sollen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu gehören Aussagen über den Weg von Quantinuum hin zu „Apollo" – seinem geplanten universellen fehlertoleranten Quantencomputer – sowie über den erwarteten Zeitplan für dessen Fertigstellung bis zum Jahr 2029; die erwartete Leistung, Skalierbarkeit und die Ressourcenanforderungen der logischen Fehlerkorrekturarchitektur, der Fehlerkorrekturcodes und der Trapped-Ion-Hardware von Quantinuum, einschließlich der Anzahl der physikalischen Qubits, die im Vergleich zu anderen Ansätzen erforderlich sind, um Fehlertoleranz zu erreichen; das Tempo künftiger Verbesserungen bei den logischen Fehlerraten, die Fähigkeit von Quantinuum, Kunden dabei zu unterstützen, sich auf fehlertolerantes Quantencomputing vorzubereiten und daraus kommerziellen Nutzen zu ziehen; sowie die potenziellen Auswirkungen des Quantencomputings auf Branchen wie Materialwissenschaften, Chemie, Finanzen und Logistik.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen von Quantinuum und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem: Die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Ergebnisse wurden unter experimentellen Bedingungen erzielt und lassen sich möglicherweise nicht in größerem Maßstab, in logischen Berechnungen oder im kommerziellen Einsatz reproduzieren; Quantinuum ist möglicherweise nicht in der Lage, seine Systeme zu skalieren, die Anzahl der Qubits zu erhöhen oder seine Hardware, sein Fehlerkorrektur-Framework und seine Software wie geplant zu integrieren; Quantinuum kann seine Technologie-Roadmap, einschließlich Apollo, möglicherweise nicht im erwarteten Zeitrahmen oder überhaupt nicht erreichen; das Tempo des technischen Fortschritts im Quantencomputing; die Fähigkeit von Quantinuum, die Verfügbarkeit und Leistung seiner Systeme, einschließlich Helios, aufrechtzuerhalten; der Wettbewerb, einschließlich der Fortschritte von Unternehmen, die andere Quantencomputing-Modalitäten oder -Architekturen verwenden; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, Personal und staatlicher Unterstützung; und die anderen Risiken, die unter „Risikofaktoren" im Quartalsbericht von Quantinuum auf Formular 10-Q für das am 30. Juni 2026 endende Quartal und in den nachfolgenden Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission beschrieben sind. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Quantinuum übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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