EQS-News: Quantinuum wird die Finanzergebnisse des dritten Quartals am 5. November 2026 veröffentlichen

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Quantinuum wird die Finanzergebnisse des dritten Quartals am 5. November 2026 veröffentlichen



22.10.2026 / 23:30 CET/CEST

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BROOMFIELD, Colorado, 22. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum Inc. (NASDAQ: Quantinuum (QNT) gab heute bekannt, dass die Finanzergebnisse für das am 30. September 2026 endende dritte Quartal am 5. November 2026 nach Börsenschluss veröffentlicht werden.

Quantinuum wird am selben Tag um 23:00 Uhr MESZ eine Telefonkonferenz abhalten, um seine Finanzergebnisse zu erörtern. Der Anruf wird als Live-Webcast verfügbar sein, der hier verfügbar ist.

Eine Aufzeichnung des Webcasts wird im Anschluss an die Telefonkonferenz auf der Quantinuum Investor Relations-Website zur Verfügung gestellt und bleibt dort ein Jahr lang abrufbar.

Informationen zu Quantinuum

Quantinuum ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das eine Full-Stack-Plattform anbietet, die darauf ausgelegt ist, Quantencomputing in realen Umgebungen einsetzbar zu machen. Das Unternehmen hat mehrere Generationen von Quantensystemen auf Basis der bewährten QCCD-Architektur kommerziell eingeführt, die es mit neuartigen Designs und Funktionen umgesetzt hat, um mit Stand vom 31. Dezember 2025 die branchenweit höchsten Genauigkeitswerte zu erreichen, gemessen an der durchschnittlichen Fidelität von Zwei-Qubit-Gattern. Quantinuum arbeitet aktiv mit Marktführern aus den Bereichen Pharmazie, Materialwissenschaften und Finanzdienstleistungen sowie aus dem öffentlichen Sektor und der Industrie zusammen. Quantinuum hat seinen Hauptsitz in Broomfield, Colorado, und unterhält weitere Standorte in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Japan, Katar und Singapur.

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