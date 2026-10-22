EQS-News: StellaON erhält TÜV-SÜD-Zertifizierung für Deutschlands Mittel-, Hoch- und Höchstspannungsnetze

EQS-News: SINEXCEL / Schlagwort(e): ESG

StellaON erhält TÜV-SÜD-Zertifizierung für Deutschlands Mittel-, Hoch- und Höchstspannungsnetze



22.10.2026 / 13:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SHENZHEN, China, 22. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- SINEXCEL (300693.SZ) hat für seine Stromumwandlungssysteme (PCS) StellaON 1250K/1575K die TÜV-SÜD-Zertifizierung erhalten, die die Konformität mit den deutschen Normen VDE-AR-N 4110, 4120 und 4130 bestätigt. Die Zertifizierung umfasst Mittel-, Hoch- und Höchstspannungsanschlüsse und ermöglicht den Einsatz von StellaON in großtechnischen Batteriespeicherprojekten auf verschiedenen Netzebenen.

StellaON secures TÃœV SÃœD certification for Germany's medium, high and extra-high voltage grids

Der TÜV SÜD bewertete das Verhalten der Umrichter bei Netzstörungen, ihre Wirk- und Blindleistungsregelung sowie ihre Reaktion auf Frequenzänderungen. Der Zertifizierungsprozess kombiniert FGW-TR3-Prüfungen mit der Validierung von TR4-Simulationsmodellen im Rahmen des TR8-Programms. Ingenieure können die validierten DIgSILENT PowerFactory-Modelle nutzen, um das Verhalten der Umrichter innerhalb einer kompletten Speicheranlage zu bewerten.

Die drei Normen decken Speicheranlagen ab, die von Verteilernetzen bis hin zum Übertragungsnetz angeschlossen sind. VDE-AR-N 4130 gilt für Netze ab 220 kV, bei denen die Anschlussanforderungen die Stabilität des gesamten Stromnetzes betreffen.

Der StellaON 1250K/1575K verfügt über eine Black-Start-Fähigkeit und erreicht bei Volllast einen Wirkungsgrad von 98,5 %. Er hält die Nennleistung bei Umgebungstemperaturen von bis zu 55 °C ohne Leistungsreduzierung aufrecht und kann bis zu 60 Sekunden lang das 1,5-Fache seiner Nennleistung liefern. Eine drehzahlgeregelte Kühlung hält den Geräuschpegel auf nur 65 dB, was mehr Flexibilität ermöglicht, wenn akustische Anforderungen die Aufstellung der Anlagen einschränken.

Für Entwickler und EPC-Auftragnehmer unterstützt das Zertifikat die Auswahl von Wechselrichtern und die Erstellung technischer Spezifikationen für die jeweilige Anschlussspannung. Es bildet zudem eine Grundlage für die Anlagenzertifizierung und die Netzanschlussgenehmigung. Projektspezifische Auslegungs- und Netzanforderungen unterliegen weiterhin einer separaten Bewertung auf Anlagenebene.

StellaON hat die EU-Zertifizierung sowie nationale Zertifizierungen in Deutschland, Polen, Rumänien und anderen Märkten abgeschlossen. Es ist für den Einsatz in Rumänien, Polen, den Niederlanden, Belgien und Deutschland zugelassen. In den Vereinigten Staaten, Spanien, Österreich und Chile läuft derzeit die Zertifizierung, deren Abschluss bis Ende 2026 geplant ist.

Mehr als 15 StellaON-Projekte in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Afrika befinden sich in der Systemintegration, Auslieferung oder Inbetriebnahme vor Ort. Das Auftragsvolumen überstieg im ersten Halbjahr 2026 500 MW. Das PCS wurde zudem in Ländern und Regionen wie Vietnam und Myanmar unter extremen Hitze- und Feuchtigkeitsbedingungen sowie in Insel-Mikronetzanwendungen validiert.

Informationen zu SINEXCEL

SINEXCEL wurde 2007 gegründet und ist ein Pionier in den Bereichen Energiespeicherung, Ladelösungen für Elektrofahrzeuge sowie Lösungen für Energiequalität. Mit einer installierten Speicherkapazität von 17 GW, 200.000 Gleichstrom-Ladestationen für Elektrofahrzeuge und fast 20 Millionen Ampere an installierten aktiven Oberschwingungsfiltern arbeitet SINEXCEL mit Branchenführern zusammen, um Energieunabhängigkeit zu ermöglichen.

Cision

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/stellaon-erhalt-tuv-sud-zertifizierung-fur-deutschlands-mittel--hoch--und-hochstspannungsnetze-302916841.html

22.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2420438 22.10.2026 CET/CEST