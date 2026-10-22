EQS-News: Supermicro bringt gemeinsam mit Nokia NVIDIA Aerial-RAN-Computerlösungen an den Netzwerkrand, um KI-Dienste mit geringer Latenz zu ermöglichen

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Supermicro bringt gemeinsam mit Nokia NVIDIA Aerial-RAN-Computerlösungen an den Netzwerkrand, um KI-Dienste mit geringer Latenz zu ermöglichen



22.10.2026 / 10:45 CET/CEST

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Verbesserung der Netzwerkökonomie durch höhere Spektraleffizienz mithilfe der AI-RAN-Plattform für 5G bereits heute, mit einem Software-Upgrade-Pfad, der Infrastrukturinvestitionen schützt

Erschließung von Monetarisierungsmöglichkeiten für KI durch die Bereitstellung kritischer KI-Dienste mit geringer Latenz, Edge-Inferenz in Unternehmen und praktischer physischer KI-Anwendungen

Stellen Sie einen integrierten AI-RAN-Stack bereit, der Supermicro-Infrastruktur, NVIDIA-beschleunigte Rechenleistung und Nokia-RAN-Software kombiniert

SAN JOSE, Kalifornien, 22. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von Komplettlösungen für KI, Unternehmen, Speicher und 5G/Edge mit Data Center Building Block Solutions® (DCBBS), arbeitet nun mit Nokia zusammen, um Artificial Intelligence-Radio Access Networks (AI-RAN) von verteilten Mobilfunkstandorten bis hin zu zentralisierten Netzwerkknoten bereitzustellen. Die Lösung kombiniert die RAN-Technologie und das Netzwerk-Know-how von Nokia mit der NVIDIA Aerial RAN Computer-Plattform, unterstützt durch die KI-optimierte Infrastruktur von Supermicro. Indem beschleunigte Rechenleistung näher an das Zugangsnetz herangeführt wird, ermöglicht sie die Ausführung von Funk- und KI-Workloads auf einer gemeinsamen Infrastruktur und unterstützt so Anwendungen, die Nähe und vorhersehbare Service-Levels erfordern – darunter Sprach-KI, Bildverarbeitungs-KI, physikalische KI sowie interne Anwendungen wie den autonomen Netzwerkbetrieb.

AI RAN Solutions for the Network Edge

„AI-RAN definiert Netzwerke für KI neu und verwandelt die Mobilfunkinfrastruktur in eine gemeinsame Grundlage für Konnektivität, KI für RAN, KI auf RAN und umfassendere verteilte KI-Dienste", sagt Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. „Gemeinsam mit Nokia und NVIDIA bringen wir beschleunigtes Rechnen in jede Schicht des Netzwerks und ermöglichen es Netzbetreibern so, die Effizienz ihrer Infrastruktur zu maximieren, neue KI-Dienste einzuführen und sich auf KI-natives 6G vorzubereiten. Unser DCBBS-Ansatz bietet die Flexibilität und Leistung, um die Bereitstellung zu beschleunigen und die Netzwerkinfrastruktur in eine Plattform für Innovation zu verwandeln." Für weitere Informationen zu den neuesten AI-RAN-Lösungen klicken Sie hier.

Durch die Einbettung beschleunigter Rechenleistung in das RAN können Netzbetreiber Netzwerk- und KI-Workloads auf derselben Infrastruktur ausführen, wodurch die Spektraleffizienz verbessert, der Netzwerkbetrieb automatisiert und der Energieverbrauch optimiert wird, während gleichzeitig neue Möglichkeiten für Edge-KI-Dienste geschaffen werden. Durch die Kombination von Supermicro-Systemen mit der RAN-Technologie und -Software von Nokia bietet die NVIDIA Aerial RAN Computer-Plattform modulare, bedarfsgerechte CPU- und GPU-Konfigurationen für den Einsatz von Mobilfunkstandorten bis hin zu MSO- und Aggregationsstandorten, wobei die NVIDIA ConnectX-Technologie für hochgeschwindigkeitsfähiges, softwaredefiniertes Networking sorgt. Zusammen bieten diese Funktionen Netzbetreibern eine flexible Grundlage für KI-Anwendungen mit geringer Latenz heute und einen softwaregesteuerten Entwicklungsweg hin zu 6G-Netzen.

„AI-RAN stellt einen wichtigen Schritt hin zu intelligenteren und anpassungsfähigeren Mobilfunknetzen dar", sagte Emma Falck, President of Mobile Infrastructure bei Nokia. „Durch die Kombination von Nokias Führungsposition im Bereich Funknetze mit der beschleunigten Rechenleistung von NVIDIA und der flexiblen Infrastruktur von Supermicro bieten wir Netzbetreibern eine praktische Möglichkeit, RAN- und KI-Workloads netzwerkübergreifend zusammenzuführen. Dies wird Netzbetreibern helfen, die Netzwerkleistung und Automatisierung bereits heute zu verbessern und gleichzeitig eine Grundlage für neue Edge-KI-Dienste und KI-natives 6G zu schaffen."

„AI-RAN vereint Netzwerktechnik, beschleunigtes Rechnen und Intelligenz, um Netzbetreibern zu helfen, ihre Infrastruktur besser zu nutzen und gleichzeitig neue Möglichkeiten für Edge-KI-Dienste zu eröffnen", sagte Soma Velayutham, VP of Telecoms bei NVIDIA. „Nokia und Supermicro unterstützen Netzbetreiber dabei, NVIDIA Aerial RAN Computer-Lösungen in vielfältigen Netzwerkumgebungen einzusetzen – von verteilten Mobilfunkstandorten bis hin zu zentralisierten RAN-Standorten –, mit der Flexibilität, die Intelligenzfähigkeiten bei steigendem Bedarf zu skalieren."

Die modularen, bedarfsgerecht dimensionierten Systeme von Supermicro für NVIDIA ARC decken verteilte Mobilfunkstandorte, Aggregationsstandorte und Kernknoten ab und ermöglichen es Netzbetreibern, KI-Kapazitäten genau dort einzusetzen, wo sie benötigt werden.

Verteilte Mobilfunkstandorte:Die MGX 2U-Plattform mit geringer Tiefe bringt die Inferenz näher an Funkgeräte, Nutzer und Anwendungen heran. NVIDIA MGX ist eine modulare Referenzarchitektur für beschleunigtes Rechnen, die Systementwicklern hilft, zukunftssichere Systeme schneller zu entwerfen, Kosten zu senken, die Markteinführungszeit zu verkürzen und den ROI zu verbessern. Der Dual-Node-ARC-Pro von Supermicro kombiniert pro Knoten eine NVIDIA Grace C1-CPU und eine NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition-GPU in einem 429-mm-Gehäuse und liefert bis zu 1,6 PFLOPS FP4-KI-Leistung. Für Edge-Netzwerkfunktionen wie Service-Management und Orchestrierung bietet der ARC-Compact hoch effiziente Rechenleistung in einem 1U-Formfaktor mit geringer Tiefe.

Zentralisierte MSO- und Aggregationsstandorte:Der ARC MGX 2U unterstützt koordinierte Inferenz mit höherem Durchsatz. Diese Systemklasse bietet die Wahl zwischen zwei NVIDIA Vera-CPUs oder zwei x86-Prozessoren sowie zwei NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition-GPUs. Diese Systeme unterstützen Multi-Cell-Workloads, einschließlich koordinierter Planung und Beamforming, sowie Sprach-, Bild- und physikalische KI.

Zentrale Netzwerkknotenpunkte:Der ARC MGX 4U bietet luftgekühlte Inferenz mit hoher Dichte und bis zu acht NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition-GPUs. Die 4U-KI-Server von Supermicro verfügen über zwei x86-CPUs und bis zu 6 TB DDR5-Speicher, um groß angelegte Inferenz- und Modellaktualisierungs-Workloads zu unterstützen. Diese Konfiguration bietet optional eine NVIDIA ConnectX-8-Switchboard-Lösung, die PCIe Gen 6 für eine noch schnellere GPU-zu-GPU-Verbindung bereitstellt.

Die Server von Supermicro für NVIDIA ARC sind ab sofort allgemein erhältlich. Der ARC MGX 2U mit zwei Vera-Prozessoren wird vom 20. bis 22. Oktober 2026 am Stand von Supermicro auf der NVIDIA GTC Berlin vorgestellt und wird noch in diesem Jahr erhältlich sein. Der 2U ARC-Pro soll noch in diesem Jahr für Kundentests bereitgestellt werden; die allgemeine Verfügbarkeit ist für die erste Hälfte des Jahres 2027 geplant.

Informationen zu Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Das Unternehmen wurde in San Jose in Kalifornien gegründet, ist dort tätig und setzt sich dafür ein, Innovationen für Enterprise-, Cloud-, KI- sowie 5G-Telco/Edge-IT-Infrastruktur als Erster auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen sowie Software und Supportleistungen. Die Expertise von Supermicro in den Bereichen Mainboard-, Stromversorgungs- und Gehäusedesign unterstützt unsere Entwicklung und Produktion und ermöglicht Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zum Edge für unsere weltweite Kundschaft. Unsere Produkte werden unternehmensintern (in den USA, Taiwan sowie den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei nutzen wir globale Betriebsstrukturen für Skalierbarkeit und Effizienz, um die Gesamtbetriebskosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions® ermöglicht Kunden, ihre Systeme exakt auf ihre jeweiligen Workloads und Anwendungen abzustimmen, indem sie aus einer breiten Systemfamilie wählen. Diese basiert auf flexiblen sowie wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützt ein umfassendes Spektrum an Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeicher, GPUs, Speicherlösungen, Netzwerktechnik, Stromversorgung sowie Kühllösungen (klimatisierte, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung).

Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Marken und/oder eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.

Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

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