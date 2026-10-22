EQS-News: tokentus investment AG verzeichnet Exit aus ihrer Beteiligung an dem Betreiber von Blink Labs im Zuge des Zusammenschlusses mit Gattaca

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tokentus investment AG verzeichnet Exit aus ihrer Beteiligung an dem Betreiber von Blink Labs im Zuge des Zusammenschlusses mit Gattaca



22.10.2026 / 07:00 CET/CEST

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tokentus investment AG verzeichnet Exit aus ihrer Beteiligung an dem Betreiber von Blink Labs im Zuge des Zusammenschlusses mit Gattaca

Exit für tokentus: vollständige Veräußerung der gehaltenen Beteiligung an BL Research Limited; erste Kaufpreistranche erhalten, weitere Zahlungen performanceabhängig

Blink Labs wird Teil der Gattaca-Gruppe und verbindet seine Technologie für Transaktionsrouting und -schutz mit Infrastruktur zur Transaktionsausführung und Blockerstellung

Das gemeinsame Team will die Transaktionsausführung verbessern, Latenzzeiten reduzieren und den Schutz für Wallets und Anwendungen stärken

Blink Labs verarbeitet täglich mehr als 15 Millionen Transaktionen über mehrere Blockchains hinweg

Frankfurt am Main, 22. Oktober 2026 – Die in Frankfurt am Main ansässige tokentus investment AG ("tokentus", ISIN: DE000A3CN9R8; WKN: A3CN9R; Symbol: 14D) verzeichnet im Zuge der Übernahme der BL Research Limited, des Betreibers der Plattform Blink Labs, durch Gattaca einen Exit aus ihrer an der BL Research Limited gehaltenen Beteiligung. tokentus veräußert die von ihr gehaltene Beteiligung vollständig gegen Kaufpreiszahlungen in bar. Damit endet das Engagement von tokentus als Gesellschafterin der BL Research Limited; eine Beteiligung an Gattaca wird im Rahmen der Transaktion nicht übernommen.

Eine erste Kaufpreistranche wurde bereits vereinnahmt. Weitere Zahlungen sind performanceabhängig und setzen die Erfüllung der vertraglich vereinbarten Bedingungen voraus. Auf deren Eintritt hat tokentus keinen Einfluss; weitere Zahlungen sind daher nicht gesichert. Aufgrund einer vertraglichen Verschwiegenheitspflicht darf tokentus weder die Höhe der erhaltenen Tranche noch mögliche weitere Zahlungen, den Gesamtkaufpreis oder konkrete Einzelheiten der vereinbarten Performance-Bedingungen und sonstigen Transaktionskonditionen offenlegen.

„Mit der Übernahme der BL Research Limited durch Gattaca veräußern wir die von uns gehaltene Beteiligung vollständig. Eine erste Kaufpreistranche ist bereits eingegangen. Weitere Zahlungen hängen von der Erfüllung der vereinbarten Performance-Bedingungen ab. Die Transaktion steht im Einklang mit unserer Strategie, in relevante Blockchain-Infrastrukturen zu investieren“, sagt Oliver Michel, CEO der tokentus investment AG.

„Wir haben den Betreiber von Blink Labs auf dem Weg zu einem attraktiven Übernahmekandidaten begleitet und unterstützt. Mit Gattaca als starkem Partner wird das Unternehmen unseres Erachtens den eingeschlagenen Weg fortsetzen und seine Technologie weiterentwickeln“, ergänzt Mona Tiesler, Investment Managerin bei tokentus.

tokentus investierte erstmals im Jahr 2023 in die BL Research Limited und beteiligte sich mit 150.000 USD an deren Pre-Seed-Finanzierungsrunde über 1,5 Mio. USD. Im Jahr 2025 folgte ein weiteres Investment in Höhe von 50.000 USD im Rahmen einer Seed-Finanzierungsrunde. Insgesamt investierte tokentus damit 200.000 USD. Im Fokus stand eine zentrale Blockchain-Infrastruktur, die Nutzer schützen und bessere Ergebnisse bei ihren On-Chain-Transaktionen ermöglichen soll.

Unter der Bezeichnung Blink Labs wird eine Infrastruktur für das Routing und den Schutz von Transaktionen für Wallets und Anwendungen angeboten. Als Teil der Gattaca-Gruppe kann die Betreiberin ihren Kunden zusätzliche Leistungen und Funktionen anbieten.

Über Gattaca

Gattaca ist ein in London ansässiges Unternehmen für Blockchain-Infrastruktur. Es entwickelt und betreibt Infrastruktur für Blockspace-Märkte. Seine Plattform leitet Transaktionen weiter und legt ihre Reihenfolge fest, erstellt Blöcke und liefert diese aus. Damit stellt sie die Ausführungsebene für On-Chain-Handel, Zahlungen und Abwicklung bereit.

Über Blink Labs

Unter der Bezeichnung Blink Labs bietet BL Research Limited eine Infrastruktur für das Routing und den Schutz von Transaktionen für Wallets und Anwendungen an. Über diese Infrastruktur werden täglich mehr als 15 Millionen Transaktionen über mehrere Blockchains hinweg verarbeitet.

Über die tokentus investment AG

Die tokentus investment AG (ISIN: DE000A3CN9R8, WKN: A3CN9R; Kürzel: 14D) ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Investitionen im Blockchain-Markt. Die Aktie der tokentus investment AG ist im m:access (Freiverkehr) der Börse München notiert und wird auf XETRA sowie weiteren deutschen Börsenplätzen gehandelt.

Über ein stetig wachsendes Netzwerk an Co-Investoren werden international Finanzanlagen und Beteiligungen an Unternehmen und SPV-Strukturen, Token von Beteiligungen sowie Fondsanteile, auch in Fund-in-Funds-Strukturen, erworben, deren Geschäftsmodell in direkter Verbindung mit der Blockchain-Technologie steht. Aktionäre der tokentus investment AG können so mittelbar in ein diversifiziertes, internationales Portfolio im Zukunftsmarkt Blockchain investieren. Die tokentus investment AG versteht sich dabei als Investitionspool und Einstiegsvehikel für Investoren in den Blockchain-Markt. Als deutsche Aktiengesellschaft hat sich das Unternehmen der Transparenz und regelmäßigen Kommunikation gegenüber seinen Investoren verpflichtet. Die tokentus investment AG investiert in Finanzanlagen, Equity- und Token-Beteiligungen, Blockchain-fokussierte Venture Capital Funds und SPV-Strukturen.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien der tokentus investment AG (die „Aktien“) dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten oder an „U.S. persons“ (wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) definiert) oder für Rechnung oder zugunsten von U.S. persons, angeboten oder verkauft werden. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.

Kontakt für Rückfragen

Oliver Michel

CEO der tokentus investment AG

Tel: +49 175 7222 351

contact@tokentus.com

www.tokentus.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: tokentus investment AG Taunusanlage 8 c/o WeWork 60329 Frankfurt Deutschland E-Mail: contact@tokentus.com Internet: www.tokentus.com ISIN: DE000A3CN9R8 WKN: A3CN9R Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access) LEI Code: 391200GVAQPTJW58KH08 EQS News ID: 2419954

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