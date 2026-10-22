Erholung bei Sartorius setzt sich fort - Jahresziele bestätigt

dpa-AFX · Uhr
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GÖTTINGEN (dpa-AFX) - Der Labordienstleister und Pharmazulieferer Sartorius hat sich in den ersten neun Monaten des Jahres etwas besser geschlagen als gedacht und sieht sich auf gutem Weg zu seinen Jahreszielen. Wichtigster Wachstumstreiber sei erneut das wiederkehrende Geschäft mit Verbrauchsmaterialien gewesen, sagte Konzernchef Michael Grosse laut Mitteilung am Donnerstag in Göttingen. "Gleichzeitig erholte sich die Nachfrage bei Bioprozessanlagen und Instrumenten weiter." Und auch die Laborsparte sei stark gewachsen - für sie ist Grosse nun auf Jahressicht einen Tick optimistischer.

Insgesamt erlöste der Konzern in den ersten neun Monaten bis Ende September rund 2,74 Milliarden Euro, ein Anstieg von knapp 5 Prozent im Vorjahresvergleich. Dabei erhielt der Konzern im dritten Quartal weitere Rückzahlungen für bereits gezahlte US-Zölle, die Sartorius aber an seine Kunden überweist. Einschließlich dieses Effekts wuchs der Umsatz wechselkursbereinigt um fast sieben Prozent.

Ebenfalls um fast sieben Prozent stieg nominal das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf knapp 828 Millionen Euro. Die entsprechende Marge stieg von 29,7 auf 30,2 Prozent. Unter dem Strich schwoll der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um gut die Hälfte auf 188,3 Millionen Euro an./tav/jha/

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