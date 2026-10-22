Konjunkturdaten

Eurozone: Verbrauchervertrauen trübt sich stärker als erwartet ein

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Die Stimmung der Verbraucher in der Eurozone hat sich im Oktober erneut eingetrübt. Der Indikator für das Konsumklima fiel um 1,1 Punkte auf minus 17,9 Punkte, wie die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt zwar einen Rückgang erwartet, aber nur auf minus 17 Punkte. Analysten sehen eine Ursache für den Stimmungsdämpfer in den zuletzt deutlich gestiegenen Spritpreisen.

Die Folgen des Iran-Kriegs hatten den Indikator im März und April belastet. In den darauf folgenden vier Monaten war er dann jeweils gestiegen, bevor er bereits im September wieder nachgegeben hat.

Das Verbrauchervertrauen hat die seit Februar erlittenen Einbußen damit noch nicht wieder wettgemacht. Der Indikator liegt weiter unter seinem langfristigen Durchschnitt.

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