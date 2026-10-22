Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 22.10.2026

onvista · Uhr
Thema: RüstungWasserstoffDividenden-AristokratenInfrastrukturErneuerbare Energien

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 22. Oktober 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
argenxBericht 3. Quartal 2026
BLACKSTONEBericht 3. Quartal 2026
Bloom EnergyBericht 3. Quartal 2026
ComcastBericht 3. Quartal 2026
Comfort Systems USABericht 3. Quartal 2026
Lockheed MartinBericht 3. Quartal 2026
NewmontBericht 3. Quartal 2026
NokiaBericht 3. Quartal 2026
PowerCell SwedenBericht 3. Quartal 2026
Procter & GambleBericht 1. Quartal 2027
Sartorius Vz.Bericht 3. Quartal 2026
Steyr MotorsBericht 3. Quartal 2026
Valero EnergyBericht 3. Quartal 2026
VosslohBericht 3. Quartal 2026
Western DigitalBericht 1. Quartal 2027

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
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Bloom Energy
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Lockheed Martin
Sartorius Vz.
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PowerCell Sweden
Valero Energy
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Comfort Systems USA
Comcast
BLACKSTONE

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