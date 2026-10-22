Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 22.10.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 22. Oktober 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
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|Finanzbericht
|argenx
|Bericht 3. Quartal 2026
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|Bericht 3. Quartal 2026
|Bloom Energy
|Bericht 3. Quartal 2026
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|Comfort Systems USA
|Bericht 3. Quartal 2026
|Lockheed Martin
|Bericht 3. Quartal 2026
|Newmont
|Bericht 3. Quartal 2026
|Nokia
|Bericht 3. Quartal 2026
|PowerCell Sweden
|Bericht 3. Quartal 2026
|Procter & Gamble
|Bericht 1. Quartal 2027
|Sartorius Vz.
|Bericht 3. Quartal 2026
|Steyr Motors
|Bericht 3. Quartal 2026
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|Bericht 3. Quartal 2026
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|Bericht 3. Quartal 2026
|Western Digital
|Bericht 1. Quartal 2027
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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