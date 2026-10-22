Finanzminister Klingbeil: Kein Geld für Stromsteuersenkung

Berlin, ⁠22. Okt (Reuters) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat Forderungen des Koalitionspartners Union nach einer schnellen Senkung der Stromsteuer für alle nach ‌der neuen Steuerschätzung eine Absage erteilt. Zwar sei das Ziel richtig, die Energiepreise ⁠zu ⁠senken, sagte der SPD-Chef am Donnerstag in Berlin. Es müsse aber auch finanziert werden. "Wer jetzt Vorschläge macht, wie etwa die Senkung der Stromsteuer, ‌sollte gleichzeitig auch Vorschläge mitbringen, ‌wie man das Ganze finanziert." Er sei offen für die Debatte, habe ⁠aber entsprechende Vorschläge noch nicht gehört.

Klingbeils Staatssekretär ‌Steffen Meyer unterstrich, ⁠die in der Steuerschätzung ausgewiesenen Mehreinnahmen für den Bund von 4,1 Milliarden Euro für das Jahr 2027 ‌eröffneten keine ⁠neuen Spielräume. Diese würden ⁠durch die geplante sogenannte Einkommensteuerreform mit Mindereinnahmen von 1,7 Milliarden Euro und geringeren Spielraum zur Neuverschuldung aufgrund der besser laufenden Konjunktur vollständig aufgezehrt.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)