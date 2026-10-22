Gegenwind aus vielen Richtungen | Schnapp Dir den Mini-Koch

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Die Wall Street steht stark unter Druck, obwohl die Zahlen überwiegend ordentlich ausfallen. Hauptbelastung ist erneut der Nahe Osten: Berichte über konkrete Vorbereitungen der USA und Israels für mögliche neue Angriffe auf Iran treiben Brent auf rund 112 US-Dollar und erhöhen damit die Inflations- und Zinsrisiken. Gleichzeitig liefert Meta Platforms operativ starke Zahlen. Der Umsatz steigt um 26 Prozent, der Ausblick für das vierte Quartal liegt über den Erwartungen, und das Management betont, dass KI bereits zusätzliche Werbeerlöse generiert. Allerdings schafft eine neue stimmrechtslose Aktienklasse, die künftig auch für Kapitalaufnahmen genutzt werden könnte. Genau das hält die Diskussion über die Finanzierung des KI-Ausbaus am Leben. Tesla überzeugt beim Gewinn und vor allem mit stark wachsender FSD-Nutzung, während IBM und Texas Instruments ebenfalls besser als erwartet berichten.



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