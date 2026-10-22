Gute Aktien, falscher Kaufpreis? Heute Abend live: So erkennen Sie faire Bewertungen!

Hohe Dividenden kassieren, auf steigende Ausschüttungen setzen oder mit Wachstumsaktien langfristig Vermögen aufbauen? Anleger haben unterschiedliche Ziele – doch welche Strategie verspricht die attraktivsten Chancen? Im zweiten Teil unserer Webinarserie „Vermögensaufbau mit Qualitäts-Aktien und -ETFs“ zeigt David Sauseda vom Aktienfinder gemeinsam mit Iris Heinen von WH SelfInvest, worauf es bei der Auswahl der passenden Aktienstrategie wirklich ankommt. Anhand bekannter Unternehmen wie Netflix, SAP, Visa, Coca-Cola und British American Tobacco werden die Unterschiede zwischen Dividendenertrag, Dividendenwachstum und Gewinnwachstum anschaulich erklärt.

Besonders überraschend: Selbst Dividendenaristokraten können zur gefährlichen Renditefalle werden! Denn Unternehmen, die ihre Ausschüttungen seit Jahrzehnten steigern, sind nicht automatisch wirtschaftlich gesund. Das Webinar zeigt anhand konkreter Beispiele, warum stabile Gewinne, nachhaltige Cashflows und die langfristige Geschäftsentwicklung wichtiger sein können als eine beeindruckende Dividendenhistorie. Gleichzeitig erfahren Sie, weshalb Netflix als Wachstumswert ganz andere Chancen und Risiken mitbringt als klassische Dividendenaktien und warum Visa trotz niedriger Dividendenrendite bei der Dividendenwachstumsstrategie überzeugt.

Auch ETFs werden unter die Lupe genommen: Wie lassen sich ausschüttende und thesaurierende Fonds vergleichen? Welche Rolle spielen die fundamentale Qualität der enthaltenen Unternehmen, das Gewinnwachstum und mögliche Klumpenrisiken? Und wie finden Anleger gezielt Aktien und ETFs, die zu ihrer persönlichen Strategie passen? Wer Teil 2 verpasst hat, kann sich die vollständige Aufzeichnung jetzt kostenlos ansehen!

▶ Aufzeichnung Teil 2: Dividenden oder Wachstum? Diese 3 Aktienstrategien im großen Check!

Teil 3: Qualitätsaktien finden ist gut – sie günstig kaufen ist besser!

Am Donnerstag, 22. Oktober 2026, um 18:30 Uhr geht unsere kostenlose Webinarserie in die entscheidende dritte Runde! Nachdem wir gelernt haben, wie sich Qualitätsaktien identifizieren und passende Anlagestrategien entwickeln lassen, steht nun die Frage im Mittelpunkt, die über den langfristigen Anlageerfolg maßgeblich mitentscheiden kann: Wann ist eine Aktie günstig bewertet – und wann zahlen Anleger trotz hervorragender Unternehmensqualität einen zu hohen Preis?

Im abschließenden Webinar erfahren Sie, wie sich der faire Wert einer Aktie anhand fundamentaler Kennzahlen und zukünftiger Gewinnerwartungen einschätzen lässt. Wie erkennt man Über- und Unterbewertungen? Welche Annahmen stecken hinter dem möglichen Renditepotenzial? Und wie lassen sich eigene Erwartungen in die Bewertung einbeziehen? Anhand praxisnaher Beispiele zeigt David Sauseda, wie Anleger den aktuellen Aktienkurs mit dem geschätzten fairen Wert vergleichen und daraus fundiertere Anlageentscheidungen ableiten können.

Verpassen Sie nicht den Abschluss unserer dreiteiligen Webinarserie! Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Wissen aus den ersten beiden Teilen zu vertiefen und den entscheidenden Schritt von der Aktienauswahl zur Aktienbewertung zu machen.

Jetzt kostenlos für Teil 3 am 22. Oktober um 18:30 Uhr anmelden!

👉 Zur Anmeldung: Vermögensaufbau mit Qualitäts-Aktien und -ETFs





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Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

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