Hafenlogistiker

HHLA senkt Gewinnprognose für das aktuelle Geschäftsjahr

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: T. Schneider/Shutterstock.com
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Der Hamburger Hafenlogistiker HHLA hat seine Gewinnprognose für das aktuelle Geschäftsjahr gesenkt. Die Hamburger Hafen und Logistik AG rechnet inzwischen mit einem Gewinn vor Zinsen und Steuern von 115 Millionen bis 135 Millionen Euro, wie das Unternehmen in einer Ad-hoc-Mitteilung bekanntgab. Zuvor erwartete die HHLA 150 bis 170 Millionen Euro.

Der Containerterminal-Betreiber begründete die niedrigere Prognose mit Ausfällen infolge von Warnstreiks, Umbauarbeiten und einer Wertberichtigung.

Zudem geht das Unternehmen davon aus, dass der Containerumschlag im Gesamtjahr im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgehen wird. Zuvor hatte das Unternehmen nur mit einem leichten Rückgang gerechnet. Die Umsatzprognose blieb unverändert.

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
HHLA

Das könnte dich auch interessieren

Rüstungsunternehmen
Erstnotierung der Thyssenkrupp-Werkstoffsparte TK Accelis Ende Oktobergestern, 13:18 Uhr · dpa-AFX
ThyssenKrupp Headquarter Essen
Kostendruck in Deutschland
Ryanair verlagert Kapazitäten an günstige Standorte19. Okt. · dpa-AFX
Ryanair verlagert Kapazitäten an günstige Standorte
Essenslieferdienst
Delivery Hero darf Taiwan-Geschäft von Foodpanda nicht verkaufengestern, 11:25 Uhr · dpa-AFX
Delivery Hero darf Taiwan-Geschäft von Foodpanda nicht verkaufen
Softwarekonzern
SAP-Aktie steigt nach Zahlen auf höchsten Stand seit Januarheute, 06:35 Uhr · dpa-AFX
SAP-Aktie steigt nach Zahlen auf höchsten Stand seit Januar
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Kurs büßte 2026 ein Fünftel ein
Mickrige Margen, aber Fusionsgerüchte: Wie es um Tesla steht20. Okt. · onvista
Plus
Endspurt beim "Trader 2026"
So will ich den Chipcrash nutzen20. Okt. · onvista
Plus
Abbauen, Absichern oder Verkaufen?
Chip-Ausverkauf: Was Profis jetzt tun19. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen