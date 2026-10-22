HUK-Coburg steuert auf 15 Millionen versicherte Autos zu

München, 22. ⁠Okt (Reuters) - Deutschlands größter Autoversicherer HUK-Coburg steuert nach eigenen Angaben auf ein Rekord-Neugeschäft in diesem Jahr zu. Bis Ende September habe der Marktführer 1,6 Millionen neue Verträge abgeschlossen, der versicherte Fahrzeugbestand sei auf 14,9 Millionen gewachsen. Bis zum Jahresende seien ‌15 Millionen realistisch, sagte Vorstandschef Klaus-Jürgen Heitmann in München. "Wir gewinnen in fast allen Sparten Marktanteile." Die HUK-Coburg sei gemessen an der Zahl der Verträge ⁠inzwischen auch ⁠in der Hausrat- und der Haftpflicht-Versicherung in Deutschland die Nummer eins. "Es läuft wirklich gut", sagte Heitmann. Das Ergebnis werde sogar "ein bisschen besser als gut" ausfallen. 2025 lag der Gewinn vor Steuern bei 992 Millionen Euro.

In der Kfz-Versicherung sei mehr als jedes fünfte Auto bei der HUK-Coburg und ihrer Online-Tochter ‌HUK24 versichert. Gemessen an den Beiträgen liege der ‌Marktanteil bei 16 Prozent, sagte Heitmann. Nummer zwei ist die Allianz. Dabei wachse der Markt kaum noch. Der Bestand an versicherten Autos habe im vergangenen Jahr nur ⁠noch um 0,5 Prozent zugelegt, bei der HUK stieg der versicherte Bestand aber ‌um 3,9 Prozent. Heitmanns Fazit: "Wer mehr Kunden ⁠will, muss sie Wettbewerbern abnehmen."

Als Erfolgsfaktor sieht die HUK-Coburg dabei ihren großen Datenbestand, der es ihr ermögliche, differenziertere Preise zu setzen als kleinere Konkurrenten. Seit der Versicherer im März 2024 neue Preismodelle eingeführt ‌habe, sei das Neugeschäft um 25 ⁠Prozent gestiegen - bei gestiegenen Erträgen, erklärte ⁠Thomas Körzdörfer. Der ehemalige Physikprofessor leitet bei HUK-Coburg die gesamte Datenanalyse. Die traditionellen, auf Risiko-Zu- und Abschlägen basierenden Tarife passten nicht zur tatsächlichen Schadenstruktur, sagte Körzdörfer. HUK-Coburg könne aufgrund des großen Bestandes für seine Preisgestaltung mehr Daten als andere heranziehen. Gerade bei seltenen Konstellationen von Fahrer und Fahrzeug würden die Preise damit treffgenauer. Das lohne sich trotz des größeren Aufwands. Jeder dafür eingesetzte Euro habe 1,90 Euro mehr Ertrag gebracht, sagte ⁠der Manager.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)