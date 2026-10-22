Infineon, Nvidia und Microsoft fördern Entwicklung von KI-Robotern

Reuters · Uhr
Thema: KI
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Frankfurt, ⁠22. Okt (Reuters) - Die Chipkonzerne Infineon und Nvidia sowie der Softwarehersteller Microsoft haben ein Förderprogramm zur Entwicklung von KI-Robotern aufgelegt. Gemeinsam mit ‌der gemeinnützigen Organisation UnternehmerTUM wollen die Unternehmen Startups dabei Kapital, Expertise sowie Hard- und ⁠Software ⁠zur Verfügung stellen, teilte Infineon am Donnerstag mit.

Über das "Physical AI Growth Lab" erhielten zehn bis 15 junge Unternehmen unter anderem Zugang zu Microsofts Cloud-Infrastruktur und zu den ‌Programmierwerkzeugen von Nvidia erhalten. ‌Infineon stelle Leistungselektronik, Mikrocontroller und Sensoren zur Verfügung. Mehr als 170 Expertinnen und Experten von UnternehmerTUM ⁠unterstützten die Startups dabei, Prototypen zur Marktreife ‌zu bringen.

"Deutschlands große ⁠wirtschaftliche Chance liegt in der Verbindung von künstlicher Intelligenz und industriellem Know-how", betonte Microsofts Deutschland-Chefin Agnes Heftberger. Im Bereich KI-gesteuerter Roboter, ‌sogenannter Physischer KI, ⁠befindet sich Europa nach Einschätzung ⁠von Experten auf Augenhöhe mit der Konkurrenz aus den USA und China. Einige deutsche Unternehmen wie Agile Robots, RobCo oder Neura Robotics haben bereits entsprechende Maschinen im Angebot.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte))

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