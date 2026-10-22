Innovation, Design und globaler Handel auf der Eurasia Window & Door Fair und der Eurasia Glass Fair



EQS-Media / 22.10.2026 / 09:00 CET/CEST



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Die Fachmessen Eurasia Window & Door und Eurasia Glass Fairs bringen vom 21. bis 24. November 2026 erneut führende Unternehmen, innovative Technologien und internationale Einkäufer aus der Bauindustrie im Tüyap Messe- und Kongresszentrum in Istanbul zusammen.

Istanbul, Türkei — Die Eurasia Window & Door Fair und die Eurasia Glass Fair zählen zu den bedeutenden Fachveranstaltungen der eurasischen Region und dienen als strategische Geschäftsplattform für Hersteller, Architekten, Projektentwickler, Händler, Großhändler und weitere Branchenexperten aus der Türkei und aller Welt.

Veranstaltet werden die Messen von Reed Tüyap Fairs Inc. in Zusammenarbeit mit PÜKAD (Verband der Fenster- und Türenbranche), PÜKAB (Verband für Qualitätsstandards in der Fensterproduktion) und GALSİAD (Verband der Unternehmer und Industriellen der Aluminiumbranche). Mit Unterstützung des Handelsministeriums der Türkei präsentieren die Fachmessen die neuesten Technologien, Produkte und zukunftsweisende Lösungen für das moderne Bauwesen und die Architektur.

Umfassende Produktvielfalt für die Fenster- und Türenbranche

Die Eurasia Window & Door Fairpräsentiert ein breites Spektrum an Lösungen für die Fenster- und Türenindustrie. Das Angebot reicht von Fenster- und Türsystemen über Profile, Automatisierungstechnologien, Fassadenlösungen, bis hin zu Fertigungsmaschinen, Isoliersystemen, Rollläden, Zubehör sowie weiteren Produkten aus der Zulieferindustrie.

Branchenexperten erhalten auf der Messe die Gelegenheit, innovative Lösungen kennenzulernen, die auf Energieeffizienz, Nachhaltigkeit, intelligente Technologien, ansprechendes Design und optimierte Betriebsabläufe ausgerichtet sind.

Besondere Aufmerksamkeit gilt erneut den Ausstellungsbereichen für Aluminiumsysteme und Sonnenschutztechnologien. Innovative Lösungen wie Aluminiumfassaden, Pergolen, Markisen, Glasbalkonsysteme, Wintergärten und architektonische Beschattungssysteme bieten neue Inspiration für Bauvorhaben im privaten und gewerblichen Bereich.

Mit Hunderten erwarteten Ausstellern entwickelt sich die Eurasia Window & Door Fair zu einem wichtigen Treffpunkt für Einkäufer und Branchenakteure, die innovative Produkte entdecken, ihr Lieferantennetzwerk erweitern und neue internationale Geschäftsmöglichkeiten erschließen möchten.

Eurasia Glass Fair gestaltet die Zukunft der Glasindustrie

Zeitgleich mit der Eurasia Window & Door Fair bringt die Eurasia Glass Fairerneut Fachleute und Unternehmen der Glasindustrie zusammen und bietet eine wichtige Plattform für den Austausch über aktuelle Entwicklungen und neue Technologien der Branche.

Die Eurasia Glass Fair präsentiert ein umfangreiches Angebot an Produkten und Technologien, von Flachglas, Architektur- und Dekorglas über industrielle Glasanwendungen bis hin zu Glasbearbeitungstechnologien, Fertigungspaschinen, Isolierlösungen und Produkten aus der Zulieferindustrie.

In Istanbul treffen sich Experten aus den Bereichen Architektur, Bauwirtschaft, Innenarchitektur, industrielle Fertigung und Glasverarbeitung, um sich über neue Markttrends, fortschrittliche Produktionstechniken und nachhaltige Glasanwendungen auszutauschen, die neue Möglichkeiten für die Gestaltung moderner Lebens- und Arbeitsräume eröffnen.

Ein Treffpunkt für globale Geschäftsbeziehungen

Istanbul nimmt dank seiner geografischen Lage zwischen Europa, Asien, dem Balkan und Nordafrika eine wichtige Rolle im internationalen Handel ein und bietet Ausstellern sowie Fachbesuchern damit ideale Voraussetzungen, neue Märkte zu erschließen und internationale Geschäftsbeziehungen aufzubauen.

Die Eurasia Window & Door Fair und die Eurasia Glass Fair bauen ihre Bedeutung als internationale Plattformen für Export und Geschäftsentwicklung in der Fenster-, Türen- und Glasbranche weiter aus. Sie bieten Unternehmen die Möglichkeit, neue Geschäftskontakte zu knüpfen und neue Märkte mit großem Wachstumspotenzial zu erschließen.

Was Besucher erwartet

Während der viertägigen Veranstaltung können Besucher die neuesten Technologien, Produktneuheiten und intelligenten Lösungen für die Branche entdecken. Gleichzeitig bietet sich ihnen die Gelegenheit, führende Hersteller, internationale Marken und Lösungsanbieter aus verschiedenen Märkten kennenzulernen. Darüber hinaus ermöglichen die Eurasia Window & Door Fair und die Eurasia Glass Fair den direkten Vergleich von Produkten für laufende und geplante Projekte. Fachbesucher können sich über aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Architektur und Bauwesen informieren, neue Trends kennenlernen und Kontakte zu potenziellen Geschäftspartnern und Exportpartnerschaften knüpfen. Durch die Verbindung von Innovation, Design, Nachhaltigkeit und Technologie zeigen die Eurasia Window & Door Fair und die Eurasia Glass Fair aktuelle Entwicklungen und zukunftsweisende Lösungen, die die Bauweise und Architektur von morgen prägen.

Seien Sie dabei, wenn sich die Branche auf einer der führenden Fachveranstaltungen Eurasiens trifft!

Die Eurasia Window & Door Fair und die Eurasia Glass Fair finden vom 21. bis 24. November 2026 im Tüyap Fair and Congress Center in Istanbul statt. Die Messen sind vom 21. Bis 23. November täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr und am 24. November 10:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Branchenexperten wird empfohlen, sich vorab online über die offiziellen E-Ticket-Seiten der beiden Fachmessen zu registrieren. Die vollständige Ausstellerliste für 2026 sowie weitere Informationen zu den Veranstaltungen und zum Messebesuch finden Interessierte auf den offiziellen Websites: eurasiawindowdoorfair.com and eurasiaglassfair.com.

Kontakt:

Emirhan Boyacı

EmirhanBoyaci@tuyap.com.tr

Emittent/Herausgeber: TÜYAP

Schlagwort(e): Events

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