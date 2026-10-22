Investor EQT bietet 10,8 Mrd Euro für Dax-Konzern Qiagen

Frankfurt, 22. Okt (Reuters) - ⁠Der deutsch-niederländische Diagnostik-Spezialist Qiagen steht vor dem Verkauf an den schwedischen Finanzinvestor EQT. Das Übernahmeangebot, das EQT in der Nacht zum Donnerstag ankündigte, bewertet das im deutschen Leitindex Dax gelistete Unternehmen mit 10,8 Milliarden ​Euro einschließlich Schulden. Der ​Qiagen-Vorstand und der Aufsichtsrat begründeten den Zuschlag an EQT damit, dass sich das Unternehmen unter einer Beteiligungsgesellschaft in der nächsten ‌Phase besser entwickeln könne als an der Börse. "Als privates Unternehmen können wir ​schneller handeln und haben mehr Spielraum, unsere Ressourcen dort einzusetzen, wo sie unsere langfristige Strategie am besten ergänzen", erklärte der neue Qiagen-Chef Jonathan ⁠Pratt. "Das kann uns ⁠helfen, das Unternehmen im Einklang mit unseren Prioritäten auszubauen." Qiagen solle deshalb nach der Übernahme von der Börse genommen werden.

Qiagen wurde 1984 in Düsseldorf gegründet und ist seit 1997 an der Frankfurter Börse notiert. Das auf Tests zum Nachweis von Krankheiten und auf Laborgeräte spezialisierte Unternehmen beschäftigt 5500 Mitarbeiter an über 35 Standorten weltweit.

EQT stach mit seiner Offerte Insidern zufolge unter anderem den US-Rivalen KKR aus. Qiagen erklärte, man habe auch mit Interessenten ‌aus der Branche gesprochen. Die Entscheidung sei einstimmig erfolgt. Damit die ‌Übernahme durchgeht, muss sich EQT mit seinem Angebot mehr als 50 Prozent der ​Anteile sichern. Das Angebot über 46,50 Euro je Aktie liegt zwar nur knapp neun Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs vom Mittwoch. Die Qiagen-Aktie war aber schon seit Monaten von ⁠Hoffnungen auf eine Übernahme getrieben worden. Im Vergleich zum Kurs von Anfang Juli, als erstmals über Interesse von ‌Finanzinvestoren berichtet wurde, bedeute die Offerte einen Aufschlag von 40 ⁠Prozent. Auf der Handelsplattform Tradegate legten die Papiere am Donnerstag fünf Prozent auf 45 Euro zu.

Der Leiter des weltweiten Healthcare-Geschäfts bei EQT, Michael Bauer, sprach von einer wegweisenden Transaktion. "Qiagen steht im Zentrum der modernen Life-Sciences- und Diagnostikbranche, und wir freuen uns darauf, mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten." EQT hat sich ‌für die Übernahme zwei finanzkräftige Co-Investoren an Bord geholt: den ⁠Staatsfonds von Abu Dhabi, ADIA, und die kanadische ⁠Pensionskasse CPP Investments.

LANGFRISTIGE ZUSAGEN AN QIAGEN

In einer Investmentvereinbarung mit Qiagen hat der künftige Eigentümer nach eigenen Angaben langfristige Zusagen in Bezug auf die Strategie, das Geschäft, die wichtigsten Marken, die operative Präsenz, die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten von Qiagen, die Mitarbeiter und eine solide Finanzierungsstruktur gemacht. Qiagen werde auch weiterhin unter der eigenen Marke aktiv sein.

Qiagen steht seit Jahren im Mittelpunkt von Übernahmespekulationen. 2020 war die damals rund 11,3 Milliarden Euro schwere Übernahme durch den US-Laborausrüster Thermo Fisher am Widerstand der Aktionäre gescheitert. Diese hatten die Offerte wegen der damals boomenden Nachfrage nach Corona-Tests als zu niedrig abgelehnt. Auch der Rivale Biomerieux aus Frankreich, der ​US-Diagnostikspezialist Quidel ⁠und der US-Wettbewerber Bio-Rad wurden schon als mögliche Interessenten gehandelt.

(Bericht von Alexander ​Hübner, Patricia Weiss und Hakan Ersen. Redigiert von Olaf Brenner. ​Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)