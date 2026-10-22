IRW-News: ACCESS Newswire: P&G, Nestlé, Mars, AstraZeneca, ITC und Bekaert gewinnen die OMP Supply Chain Awards

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: P&G, Nestlé, Mars, AstraZeneca, ITC und Bekaert gewinnen die OMP Supply Chain Awards

Die Auszeichnungen würdigen Innovationen in der Supply Chain, langfristige Partnerschaften und Community-Engagement im Rahmen der OMP-Konferenzen in Singapur und Shanghai

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ANTWERPEN, BE / ACCESS Newswire / 22. Oktober 2026 / OMP, ein führender Anbieter von KI-gestützten Supply-Chain-Lösungen, hat kürzlich im Rahmen seiner Konferenzen, die Anfang dieses Monats in Singapur und Shanghai stattfanden, sechs globale Marken ausgezeichnet. Die ausgezeichneten Unternehmen - Procter & Gamble (P&G), Nestlé, Mars, AstraZeneca, ITC und Bekaert - wurden für ihre Beiträge zur Beschleunigung von Entscheidungsprozessen, zur gemeinsamen Innovation und zu beeindruckenden Geschäftsergebnissen gewürdigt.

Supply Chain Innovation & Excellence Award: Nestlé und Bekaert

Nestlé, eines der weltweit größten Lebensmittel- und Getränkeunternehmen, und Bekaert, ein globaler Markt- und Technologieführer in den Bereichen Materialwissenschaft, Stahldrahtverarbeitung und Beschichtungstechnologien, erhielten den Supply Chain Innovation & Excellence Award von OMP für die breite Einführung der Lösung und die intensive gemeinsame Innovationsarbeit.

· Nestlé koordiniert sein Supply-Chain-Netzwerk auf strategischer, taktischer und operativer Ebene über die Unison Planning-Plattform von OMP und verbindet so Prognose, Planung und Nachschub durchgängig miteinander. Da immer mehr Routineaufgaben automatisiert werden, können sich die Planer auf die Entscheidungen konzentrieren, die das Geschäft vorantreiben, und Nestlé setzt die Einführung von Best Practices im gesamten Unternehmen fort.

· Bekaert hat die Szenarioplanung direkt in sein S&OP integriert und damit einen Wandel von reaktiver Problembewältigung hin zu proaktiven, wertorientierten Diskussionen innerhalb der Teams ermöglicht. Im Geschäftsbereich grüner Wasserstoff trägt die Was-wäre-wenn-Modellierung dazu bei, die strategische Steuerungsfähigkeit mittel- und langfristig zu sichern. Darüber hinaus nutzen Planer Unison Companion, den generativen KI-Assistenten von OMP, um Tabellen zu erstellen, Szenarien zu vergleichen und Informationen in natürlicher Sprache abzurufen.

Diese Auszeichnung würdigt den laufenden Wandel unserer durchgängigen Supply-Chain-Planung, sagt Bo Yang, Senior Manager für globales Supply-Chain-Prozessmanagement bei Bekaert Rubber Reinforcement. Wir haben den Schritt von manuellen Excel-Berechnungen und individueller Erfahrung hin zu einer standardisierten Planung auf der Unison Planning-Plattform von OMP vollzogen. Unsere Entscheidungen basieren nun auf Daten, und unsere Planungsgenauigkeit hat sich deutlich verbessert.

Long-Term Partnership Award: P&G und AstraZeneca

P&G, das in rund 70 Ländern tätig ist, nimmt gemeinsam mit dem weltweit führenden Biopharmaunternehmen AstraZeneca die Auszeichnung dafür entgegen, dass sich der Wert einer Partnerschaft mit zunehmender Dauer vervielfacht.

· P&G feiert seine seit 1999 bestehende 27-jährige Partnerschaft mit OMP und betreibt ein Planungsnetzwerk, das mehr als 100 Produktionsstandorte und 200 Vertriebszentren umfasst. Das Unternehmen hat sich überschneidende Planungsprozesse konsolidiert, sodass der Großteil der Planung mittlerweile ohne manuelle Eingriffe erfolgt.

Die Auszeichnung mit dem Long-Term Partnership Award von OMP spiegelt das langjährige Vertrauen und die gute Zusammenarbeit zwischen unseren Teams wider, sagt Jen Aberilla, Direktor, Regional Supply Network Operations Planning bei P&G. Wir sind stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben, und freuen uns darauf, darauf aufzubauen.

· AstraZeneca arbeitet seit 2021 mit OMP zusammen und hat dabei die isolierte, auf Tabellenkalkulationen basierende Planung durch einen einheitlichen Netzwerkplan unter Berücksichtigung von Kapazitätsbeschränkungen ersetzt. Zuletzt hat das Unternehmen gemeinsam mit OMP an einer KI-gestützten Planung und einer fortschrittlichen Szenariomodellierung gearbeitet, wodurch sich die Planer nun auf Szenarien und Ausnahmen konzentrieren können. Dies hat zu einer verbesserten Liefersicherheit und höheren Servicelevels, einer Reduzierung der Lagerbestände sowie produktivitätsbedingten Einsparungen geführt.

Community Engagement Award: Mars und ITC

Der Geschäftsbereich Paperboards & Specialty Papers von ITC, der zum indischen Mischkonzern ITC Limited gehört, und Mars, ein weltweit führender Anbieter von Süßwaren, Lebensmitteln und Tierpflegeprodukten, erhielten den Community Engagement Award für ihr aktives Engagement bei den Veranstaltungen und in den Gremien der OMP-Community.

· ITC wurde für sein Engagement gewürdigt, seine Planungsprojekte offen mit der gesamten Supply Chain Community zu teilen. Durch die Präsentation seiner Erfahrungen vor Branchenkollegen hat ITC diesen einen ehrlichen Einblick in den praktischen Verlauf seines Wandels gewährt - mit Erkenntnissen, die andere Planungsteams nutzen können.

· Mars engagiert sich aktiv in den Gremien der OMP Community und in der Governance über das Board. In Zusammenarbeit mit OMP hat Mars seine Lagerbestände gesenkt, sein Lagernetzwerk konsolidiert, die Effektivität seiner Produktionsanlagen verbessert und die Prognosegenauigkeit erhöht.

Die anspruchsvollsten Hersteller der Welt planen mit OMP, und es ist ein Privileg, mitzuerleben, wie sich diese Beziehungen über 10, 20 und 27 Jahre hinweg vertiefen. Die Ergebnisse, die sie durch diese Community erzielen, sind greifbar: Die Lagerbestände sinken, die Prognosegenauigkeit steigt und Entscheidungen werden schneller getroffen. Herzlichen Glückwunsch an jeden Einzelnen von ihnen!, sagt Philip Vervloesem, Chief Commercial and Markets Officer bei OMP.

Über OMP

OMP unterstützt Unternehmen, die vor komplexen Planungsherausforderungen stehen, mit der besten digitalisierten Supply-Chain-Planungslösung auf dem Markt dabei, Spitzenleistungen zu erzielen, zu wachsen und erfolgreich zu sein. Hunderte von Kunden aus einer Vielzahl von Branchen - darunter Konsumgüter, Life Sciences, Chemie, Metalle, Papier und Verpackung - profitieren vom Einsatz der einzigartigen Unison Planning-Lösung von OMP.

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