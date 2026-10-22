IRW-News: Amarc Resources Ltd.: Amarc nimmt an kommenden Konferenzen teil

IRW-PRESS: Amarc Resources Ltd.: Amarc nimmt an kommenden Konferenzen teil

22. Oktober 2026 / Vancouver, BC / IRW-Press / Amarc Resources Ltd. (Amarc oder das Unternehmen) (TSXV: AHR; OTCQB: AXREF; FWB: AQ5) gibt heute Einzelheiten zu seiner Teilnahme an vier bevorstehenden Konferenzen bekannt:

· Kinvestor Day 2026 - 22. Oktober 2026

· New Orleans Investment Conference - 28. bis 31. Oktober 2026

· Precious Metals Summit Zürich - 9. bis 11. November 2026

· Deutsche Goldmesse Frankfurt - 13. bis 14. November 2026

Konferenzteilnehmer und Interessierte sind eingeladen, bei den im Folgenden näher beschriebenen Veranstaltungen mit Diane Nicolson, President und CEO von Amarc, in Kontakt zu treten. Um ein Treffen zu vereinbaren oder weitere Informationen anzufordern, wenden Sie sich bitte an die Investor-Relations-Abteilung von Amarc unter (604) 684-6365 oder tommcmillan@amarcresources.com.

Details zu den Konferenzen

Kinvestor Day 2026 - 22. Oktober 2026

· Veranstaltungsort: Virtuelle Investorenkonferenz

· Unternehmenspräsentation:

o Referentin: Dr. Diane Nicolson, President und CEO

o Datum: Donnerstag, 22. Oktober 2026

o Uhrzeit: 14:00 Uhr PT / 17:00 Uhr ET

o Format: Virtuelle Live-Präsentation

· Erfahren Sie mehr über den Kinvestor Day 2026

New Orleans Investment Conference - 28. bis 31. Oktober 2026

· Veranstaltungsort: Hilton New Orleans Riverside, New Orleans, Louisiana

· Besuchen Sie das Amarc-Team am Stand 114

· Corporate Luncheon:

o Referentin: Dr. Diane Nicolson, President und CEO

o Datum: Donnerstag, 29. Oktober 2026

o Uhrzeit: 12:35-13:35 Uhr CT

o Veranstaltungsort: Churchill B1 - 2. Etage

· Erfahren Sie mehr über die New Orleans Investment Conference

Precious Metals Summit Zürich - 9. bis 11. November 2026

· Veranstaltungsort: Park Hyatt, Zürich, Schweiz

· Unternehmenspräsentation:

o Referentin: Dr. Diane Nicolson, President und CEO

o Datum: Dienstag, 10. November 2026

o Zeit: 15:30-15:45 Uhr MEZ

o Veranstaltungsort: Raum 1

· Erfahren Sie mehr über den Precious Metals Summit Zürich

Deutsche Goldmesse Frankfurt - 13. bis 14. November 2026

· Veranstaltungsort: The Westin Grand Frankfurt, Frankfurt, Deutschland

· Unternehmenspräsentation:

o Referentin: Dr. Diane Nicolson, President und CEO

o Datum: Samstag, 14. November

o Uhrzeit: 14:00 Uhr MEZ

o Veranstaltungsort: Präsentationsraum

· Erfahren Sie mehr über die Deutsche Goldmesse

Amarc ist der Ansicht, dass die Entdeckung AuRORA - eine Lagerstätte mit hohen Gold- und Kupfergehalten in oberflächennahen Bereichen, einer kontinuierlichen Mineralisierung, einer günstigen Geometrie und einem sich abzeichnenden Umfang - nicht nur für die Erschließung des Potenzials des JOY-Distrikts (JOY) von Bedeutung ist, sondern wahrscheinlich auch einen Eckpfeiler für die Entwicklung der Region Toodoggone im Norden von British Columbia darstellt. Das Potenzial von JOY wird durch den neu identifizierten AuRORA-Trend weiter gesteigert, der sich östlich vom Northwest-Gossan-Sulfidsystem (NWG) erstreckt, in dem sich die Lagerstätte AuRORA befindet (Pressemitteilung von Amarc vom 12. August 2026). Der AuRORA-Trend umfasst das noch wenig erkundete ROE-Gebiet, das zwischen den Sulfidsystemen AuRORA und WHITE PASS liegt (wobei letzteres die historische Lagerstätte Brenda beherbergt), sowie ein weiteres Zielgebiet namens NUB (wo ein porphyrisches System identifiziert wurde). Diese Sulfidsysteme bilden möglicherweise einen 12 km langen, in Ost-Nordost-Richtung verlaufenden Trend, der annähernd parallel zum PINE-Trend im Distrikt JOY verläuft. Dieser liegt etwa 11 km weiter südlich, erstreckt sich in Nordost-Richtung und wird durch die Lagerstätte PINE sowie die Entdeckungen TWINS und Canyon definiert.

Über Amarc Resources Ltd.

Amarc ist ein Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, das von einem Managementteam geleitet wird, das seit 40 Jahren nachweislich erheblichen Mehrwert für die Aktionäre durch die Entdeckung und Erschließung sowie die erfolgreiche Veräußerung langlebiger, hochwertiger Kupfer- und/oder Goldlagerstätten sowohl in British Columbia als auch weltweit geschaffen hat. Über die Zusammenarbeit mit Hunter Dickinson Inc. (HDI), einem diversifizierten, globalen Bergbauunternehmen, waren die Mitglieder des Amarc-Teams bereits an 39 Entdeckungen bzw. wesentlich vorangebrachten Projekten beteiligt. 14 davon wurden bereits abgebaut oder befinden sich aktuell in Produktion, weitere Projekte werden folgen.

Amarc widmet sich aktuell dem Ausbau der Distrikte JOY, DUKE und IKE, die sich jeweils in sehr aussichtsreichen Porphyrregionen im Norden, Zentrum und Süden der Provinz British Columbia befinden. Sie alle liegen in nächster Nähe zu wichtigen industriellen Infrastruktureinrichtungen einschließlich Stromversorgungsleitungen, Straßen- und Bahnnetz. Jeder dieser Distrikte birgt umfangreiches Potenzial für die Auffindung und Erschließung mehrerer bedeutender Porphyrlagerstätten mit Kupfer±Gold. Die Distrikte JOY und DUKE haben bislang strategische Partnerfinanzierungen in Höhe von mehr als 144 Millionen CAD von zwei hochkarätigen Branchenakteuren angezogen: Freeport McMoRan Minerals Properties Canada Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Freeport-McMoRan, einem weltweit führenden Kupferproduzenten, im Distrikt JOY (siehe Amarc-Pressemitteilungen vom 12. Mai 2021 und 29. Mai 2025), sowie Boliden Mineral Canada Ltd. (Boliden), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Boliden AB, einem multinationalen schwedischen Metall-, Bergbau- und Hüttenunternehmen, im DUKE-Gebiet (siehe Pressemitteilungen von Amarc vom 22. November 2022 und 2. April 2026).

Im Distrikt JOY befindet sich die metallreiche Gold-Kupfer-Lagerstätte AuRORA, die 2024 entdeckt wurde und als Schlüssel für die weitere Entwicklung des Distrikts und darüber hinaus auch der gesamten Region Toodoggone angesehen wird. Der Distrikt JOY beherbergt zudem zahlreiche weitere historische Lagerstätten, Entdeckungen und Lagerstätten-Zielgebiete. Der Distrikt DUKE und die Lagerstätte DUKE befinden sich in der Region Babine, die einen der ertragreichsten porphyrischen Kupfer-Gold-Gürtel in British Columbia beherbergt. Dort befinden sich auch die ehemaligen Minen Bell und Granisle sowie die im fortgeschrittenen Erschließungsstadium befindliche Lagerstätte Morrison, die sich im Besitz Dritter befindet. Im Distrikt IKE liegen zwei bekannte Lagerstätten mit Kupfer±Gold, die für eine Erweiterung durch Bohrungen offen sind, sowie mehrere weitere Zielzonen mit Lagerstättenpotenzial, die für Entdeckungsbohrungen bereit sind.

Amarc hat gerade erst mit den Arbeiten zur Erschließung des vollen Potenzials seiner drei Distrikte begonnen. Ein Mehrwert für die Aktionäre wird durch gut finanzierte, auf Entdeckungen ausgerichtete Explorationsarbeiten, einen disziplinierten Erschließungsansatz sowie die konsequente Pflege enger Partnerschaften mit Regierungen, Kommunen, indigenen Gruppen und anderen Stakeholdern geschaffen.

Qualifizierte Person

Mark Rebagliati, P.Eng., eine qualifizierte Person (QP) gemäß National Instrument 43-101, hat sämtliche technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Rebagliati ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

Damit Sie rechtzeitig über die Updates von Amarc informiert werden, abonnieren Sie bitte unbedingt unsere E-Mail-Benachrichtigungen.

Weitere Informationen zu Amarc Resources Ltd. finden Sie auf unserer Unternehmenswebsite unter www.amarcresources.com. Alternativ wenden Sie sich bitte an:

Diane Nicolson, President und CEO, unter +1 (778) 388 4603, E-Mail: DianeNicolson@hdimining.com

Tom McMillan, VP Investor Relations unter +1 (604) 364-8386, E-Mail: TomMcMillan@amarcresources.com

Kin Communications unter +1 (604) 684-6730, E-Mail: AHR@kincommunications.com.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS VON AMARC RESOURCES LTD.

Dr. Diane Nicolson

President und CEO

Die TSX Venture Exchange und ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete und andere vorsorgliche Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden können. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Annahmen, auf die das Unternehmen seine zukunftsgerichteten Aussagen stützt, gehören unter anderem: dass die Projekte von Amarc alle erforderlichen Umwelt- und sonstigen Genehmigungen sowie alle Landnutzungs- und sonstigen Lizenzen erhalten werden; dass die Untersuchungen und Explorationsarbeiten auf den Projekten von Amarc weiterhin positive Ergebnisse liefern werden; und dass keine geologischen oder technischen Probleme auftreten werden. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, zählen Marktpreise, potenzielle Umweltprobleme oder -verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten, Erfolge bei der Erschließung und Exploration, die Kontinuität der Mineralisierung, Unsicherheiten hinsichtlich der Fähigkeit, erforderliche Genehmigungen, Lizenzen und Nutzungsrechte an den Mineral- bzw. Konzessionsgebieten zu erhalten sowie Verzögerungen aufgrund von Einsprüchen Dritter, Änderungen und Auswirkungen staatlicher Richtlinien in Bezug auf Bergbau sowie die Exploration und Ausbeutung natürlicher Ressourcen; die Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten, die sich in von indigenen Gruppen beanspruchten Gebieten befinden, können geltend gemachte indigene Rechte und Landtitel beeinträchtigen oder als solche wahrgenommen werden, was zu Verzögerungen bei der Genehmigungserteilung oder zu Widerstand seitens indigener Gruppen führen kann; die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Weitere Informationen zu Amarc Resources Ltd. finden Anleger im Jahresbericht (Formular 20-F) von Amarc, der bei der United States Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov eingereicht wurde, sowie in den bei der zuständigen Aufsichtsbehörde in Kanada eingereichten Unterlagen, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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