IRW-News: Azincourt Energy Corp. : Azincourt Energy meldet weitere Bohrergebnisse von der Uranlagerstätte Snegamook

IRW-PRESS: Azincourt Energy Corp. : Azincourt Energy meldet weitere Bohrergebnisse von der Uranlagerstätte Snegamook

Vier Bohrlöcher über insgesamt 1.069 Meter absolviert; die Bohrungen und die Bewertung der historischen Bohrkerne machen weiterhin Fortschritte

Highlights:

· In Bohrloch SN0048 wurden 19,0 Meter mit 0,03 % eUO, einschließlich kürzerer Abschnitte mit Werten von bis zu 0,05 % eUO, innerhalb einer breiteren 31,6-Meter-Zone mit erhöhter Radioaktivität durchteuft.

· In Bohrloch SN0047 traf man auf mehrere Abschnitte mit erhöhter Radioaktivität, einschließlich 0,8 Meter mit 0,03 % eUO, wobei die Bohrungen weiterhin das geologische Milieu der historischen Uranmineralisierung bewerten.

· Es wurden vier Bohrlöcher über insgesamt 1.069 Meter niedergebracht; das Programm 2026 wird sich nun erwartungsgemäß auf insgesamt etwa 1.800 Meter belaufen.

· Die historischen hochgradigen Uranergebnisse bieten einen wichtigen Explorationskontext; dabei wurden unter anderem 0,97 % UO auf 0,5 Metern im historischen Bohrloch SN-08-06 sowie 2,71 % UO über 10 Zentimetern in einer ausgewählten Kontrollprobe im Jahr 2025 ermittelt. Diese ausgewählte 10 cm lange Kontrollprobe ist nicht zwangsläufig repräsentativ für den Gehalt oder die Mächtigkeit des historischen Abschnitts oder der Lagerstätte im Allgemeinen.

· Die Bohrungen und die Bewertung der historischen Bohrkerne sind darauf ausgelegt, dem Unternehmen ein besseres Verständnis von Snegamook zu vermitteln und es bei der Prüfung, ob ausreichend verifizierte geologische Daten für eine mögliche erste Mineralressourcenschätzung zusammengetragen werden können, zu unterstützen.

Bei den angegebenen eUO-Werten handelt es sich um vorläufige radiometrische Uranäquivalentgehalte, die auf Grundlage der Gammastrahlenmessungen im Bohrloch berechnet wurden. Sie stellen keine im Labor ermittelten Analyseergebnisse dar. Die Laboranalyseergebnisse stehen aus und könnten von den radiometrischen Äquivalentgehalten abweichen. Bei den angegebenen Abschnitten handelt es sich um Bohrlängen; die wahren Mächtigkeiten wurden noch nicht bestimmt.

Vancouver, B.C., 22. Oktober 2026 / IRW-Press / AZINCOURT ENERGY CORP. (Azincourt oder das Unternehmen) (TSX.V: AAZ, OTC: AZURF, FWB: A0U0) freut sich, ein Update zum Bohrprogramm 2026 auf der Uranlagerstätte Snegamook im Projekt Harrier im Central Mineral Belt in Labrador (Kanada) bereitzustellen. Das Unternehmen hat zwei weitere Diamantbohrlöcher über 529 m niedergebracht, womit sich der bisherige Bohrumfang auf 1.069 m in vier Löchern erhöht.

Diamantbohrprogramm 2026

Das Unternehmen hat vier Diamantbohrlöcher auf der Uranlagerstätte Snegamook niedergebracht. Drei Bohrlöcher sollten dem mineralisierten Abschnitt nachgehen, der im historischen Bohrloch SN-08-06 am Südende der Lagerstätte durchteuft wurde. In diesem Bereich lieferten historische Probenahmen 0,97 % U3O8 auf 0,5 m und eine 10 cm lange Kontrollprobe aus dem Jahr 2025 ergab einen Gehalt von 2,71 % U3O8. Das vierte Bohrloch zielte auf die Mineralisierung ab, die im historischen Bohrloch SN-08-24 ermittelt wurde; hier hatten historische Probenahmen einen Wert von 0,05 % U3O8 auf 20,0 m, einschließlich 0,118 % U3O8 auf 2,0 m, angezeigt (Abbildung 5). Die ersten beiden Bohrlöcher wurden in einer Pressemitteilung am 14. Oktober 2026 gemeldet. Die Ergebnisse werden zunächst als vorläufige radiometrische Uranäquivalentwerte (eU3O8) anstatt als Analyseergebnisse aus dem Labor gemeldet. Die Laboranalyseergebnisse stehen aus. Bei den angegebenen Abschnitten handelt es sich um Bohrlängen; die wahren Mächtigkeiten wurden nicht bestimmt.

Bohrloch SN0047 wurde 50 m vor SN-08-06 mit einem Einfallswinkel von 45° niedergebracht, um die Beschaffenheit des mineralisierten Horizonts 35 m aufwärts entlang der Einfallrichtung von SN-08-06 zu bewerten. Dieses Bohrloch wurde bis in eine Tiefe von 254 m abgeteuft und traf zwischen 67,55 und 97,05 m auf mehrere kleine Zonen mit erhöhter Radioaktivität auf einem Abschnitt von 29,50 m innerhalb eines Monzodiorit-Gneises mit verheilten Brekzien. Im Bohrkern konnte eine Uranmineralisierung nicht leicht ermittelt werden; die Gammastrahlenmessung schlug jedoch bei der Bohrlochvermessung an, was darauf hindeutet, dass die Mineralisierung knapp verfehlt worden sein könnte.

Zu den Highlights gehören:

· 0,03 % eU3O8 auf 0,8 m von 70,35 bis 71,15 m,

einschließlich 0,06 % eU3O8 auf 0,3 m von 70,65 bis 70,95 m

SN0048 wurde in 2,0 m Entfernung von SN-08-24 mit einem Einfallswinkel von 45° als Zwilling des historischen Bohrlochs niedergebracht. Dieses Bohrloch wurde bis in eine Tiefe von 275 m abgeteuft und traf zwischen 78,85 und 110,45 Metern auf eine 31,6-m-Zone mit erhöhter Radioaktivität von im Schnitt 0,01 % eU3O8 innerhalb eines Monzodiorit-Gneises mit verheilten Brekzien, der von dünnen Amphibolitgängen durchschnitten ist. Die Mineralisierung umfasste Bruchbeschichtungen und disseminierte Mineralisierungen innerhalb der verheilten Brekzien.

Zu den Highlights in der mineralisierten Zone gehören:

· 0,03 % eU3O8 auf 19,0 m von 78,85 bis 97,85 m,

einschließlich 0,05 % eU3O8 auf 0,3 m von 85,05 bis 85,35 m

und einschließlich 0,05 % eU3O8 auf 1,0 m von 88,25 bis 89,25 m

Das Diamantbohrprogramm wurde Ende September aufgenommen und soll nun aufgrund eines später als erwarteten Starts insgesamt rund 1.800 Meter in 6 bis 7 Bohrlöchern auf der Uranlagerstätte Snegamook umfassen. Das Programm ist darauf ausgelegt, zusätzliche geologische und bestätigende Informationen zu liefern, die die Prüfung einer möglichen künftigen Mineralressourcenschätzung unterstützen könnten. Dies steht unter dem Vorbehalt der Bestätigung der historischen Daten, der Ergebnisse des Programms 2026 und der Verfügbarkeit ausreichender Daten, die den entsprechenden Anforderungen von NI 43-101 genügen.

Diese Bohrlöcher bestätigen erneut die Ausmaße des Mineralisierungssystems und des Milieus der Uranlagerstätte Snegamook, meint Trevor Perkins, Vice President of Exploration. Die Ergebnisse belegen den mächtigen mineralisierten Horizont und die variablen Gehalte, so Herr Perkins weiter.

Mit jedem weiteren Bohrloch verbessert sich unser Verständnis von Snegamook und die Fokussierung unserer Explorationspläne, erklärt Mark Tommasi, CEO von Azincourt Energy. Wir sehen eine spannende Möglichkeit, auf den historischen Arbeiten in diesem Uranzielgebiet aufzubauen. Durch Bohrungen, Laboranalysen und die Prüfung der historischen Bohrkerne schaffen wir die geologische Grundlage, um die nächste Explorationsphase auszurichten und das Potenzial für eine künftige Mineralressourcenschätzung zu bewerten.

Uranlagerstätte Snegamook

Die Priorität des Explorationsprogramms 2026 liegt auf Diamantbohrungen auf der Uranlagerstätte Snegamook. Im Rahmen historischer Bohrungen, die in den Jahren 2007 und 2008 durchgeführt wurden, wurde eine Uranmineralisierung etwa 1,3 km südöstlich der Uranlagerstätte Two Time identifiziert. 17 historische Bohrlöcher durchteuften einen 20 bis 50 m breiten Abschnitt mit einem uranführenden, brekziierten und alterierten Monzodiorit, der von einer moderaten bis starken Chlorit-, Hämatit- und Karbonatalteration geprägt ist, was als geologisches Milieu ähnlich der Uranlagerstätte Two Time interpretiert wird (Abbildungen 3 und 4).

Die Uranlagerstätte Two Time ist in einen brekzienartigen und gebrochenen Monzodiorit- bis Diorit-Gneis der Kanairiktok Intrusive Suite eingebettet. Die Uranmineralisierung ist brekziengebunden und tritt innerhalb einer weitläufigen Zone mit Chlorit-, Hämatit- und Karbonatalteration auf. Im Juni 2008 wurde im Auftrag von Silver Spruce Resources und Universal Uranium eine NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung erstellt, die 6,1 Millionen Pfund U3O8 in der Kategorie der angedeuteten und vermuteten Ressourcen umfasste (Ross, 2008).

Im Rahmen der laufenden Auswertung historischer Explorationsdaten und der verfügbaren Bohrkerne durch Azincourt wurden während des Prospektionsprogramms im Sommer 2025 Kontrollproben entnommen. Im Bereich der Uranlagerstätte Snegamook lieferte eine 10 cm lange Kontrollprobe, die aus Bohrloch SN-08-06 entnommen wurde, einen Gehalt von 2,71 % U3O8. Diese Probe stammt aus einem Abschnitt, in dem historische Probenahmen einen Gehalt von 0,97 % U3O8 auf 0,5 m ergaben. Dies war der beste mineralisierte Abschnitt aus den historischen Bohrungen auf der Uranlagerstätte Snegamook. Eine 10 cm lange Kontrollprobe, die aus Bohrloch SN-08-18 entnommen wurde, das das Uranvorkommen südöstlich der Uranlagerstätte Snegamook durchteuft hatte, enthielt einen Gehalt von 0,35 % U3O8. Diese Kontrollproben liefern weitere Belege für das Vorkommen einer Uranmineralisierung im Gebiet Snegamook. Aufgrund der Kürze und der Selektivität der Proben sollten die Ergebnisse nicht als repräsentativ für den Gehalt oder die Mächtigkeit der historischen Abschnitte oder der Lagerstätte im Allgemeinen gewertet werden.

Im Jahr 2008 nahm Silver Spruce Resources die Arbeiten an einer vorläufigen Ressourcenschätzung für die Uranlagerstätte Snegamook auf, die jedoch niemals abgeschlossen bzw. in einem Bericht finalisiert oder eingereicht wurde. Für die Uranlagerstätte Snegamook wurde weder eine aktuelle noch eine historische Mineralressource abgegrenzt. Die Arbeiten im Rahmen des Bohrprogramms 2026 werden Folgendes beinhalten:

· Aufbereitung und Untersuchung der historischen Bohrkerne aus der Uranlagerstätte Snegamook im Bohrkernlager Kanairiktok

· Beauftragung einer unabhängigen qualifizierten Person mit der Untersuchung der verfügbaren Kerne und der Beratung hinsichtlich zusätzlicher Bohrungen in Zusammenhang mit potenziellen zukünftigen Mineralressourcenarbeiten

· Zwillingsbohrungen bei ausgewählten historischen Bohrlöchern zur Bestätigung der Mineralisierung

· Durchführung weiterer Bohrungen, um die Ausdehnung der bekannten Mineralisierung zu erproben

Diamantbohrungen, die Überprüfung der historischen Bohrkerne und die Erfassung zusätzlicher Bestätigungsdaten haben für Azincourt Priorität, während es die Erstellung einer möglichen ersten NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung für die Uranlagerstätte Snegamook prüft.

Alle Aktivitäten im Rahmen des Arbeitsprogramms werden unter der Leitung von C. Trevor Perkins, Vice President of Exploration von Azincourt, vom Florence Lake Exploration Camp aus durchgeführt. Das Camp befindet sich rund 170 km nördlich von Goose Bay in Labrador. Camp- und Hubschrauberdienstleistungen werden von Titjaluk Logistics Ltd. aus Roddickton (Neufundland) bereitgestellt, während die Firma Quesnel Brothers Diamond Drilling Ltd. aus Denare Beach (Saskatchewan) Bohrdienstleistungen erbringt.

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Abbildung 1: Standort des Grundbesitzes von Azincourt über einer geologischen Karte des Central Mineral Belt im kanadischen Labrador. Bekannte Uranlagerstätten und gemeldete Mineralressourcen sind ebenfalls dargestellt. **

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Abbildung 2: Projekt Harrier von Azincourt mit Uranvorkommen und -gehalten. Bekannte Uranlagerstätten und gemeldete Mineralressourcen sind ebenfalls dargestellt. **

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Abbildung 3: Karte der Mineralisierung in den Zonen Snegamook und Two Time.

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Abbildung 4: Karte der historischen Bohrungen auf der Lagerstätte Snegamook.

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Abbildung 5: Standortkarte der Bohrlöcher 2026 auf Snegamook.

Über den Central Mineral Belt

Labradors Central Mineral Belt (CMB) beherbergt zahlreiche Uran- und Basismetalllagerstätten und -vorkommen und ist aufgrund des zunehmenden Interesses an einer sicheren Uranversorgung Gegenstand verstärkter Explorationsaktivitäten. Bislang wurde im CMB kein Uran produziert.

Der CMB umfasst das Uranprojekt Michelin von Paladin Energy, das aus 6 Lagerstätten, darunter Michelin und Jacques Lake, besteht, die Berichten zufolge eine Mineralressource im Gesamtumfang von 127,7 Millionen Pfund U3O8 aufweisen (Jahresbericht 2026 von Paladin). Darüber hinaus finden sich hier die historischen Lagerstätten Moran Lake C mit einer angedeuteten und vermuteten Ressource im Umfang von 9,3 Millionen Pfund U3O8 und 25,3 Millionen Pfund V2O5 (Morgan und Giroux, 2008) sowie die historische Lagerstätte Anna Lake, für die eine vermutete Ressource im Umfang von 4,9 Millionen Pfund U3O8 ausgewiesen wurde (Fraser und Giroux, 2009). Diese Angaben von Dritten werden nur zur Veranschaulichung des regionalen Kontexts bereitgestellt und wurden von Azincourt nicht unabhängig verifiziert; sie lassen nicht unbedingt Rückschlüsse auf eine Mineralisierung im Projekt Harrier zu.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der CMB nach wie vor Potenzial für weitere Uranfunde bietet, erkennt jedoch zugleich an, dass zusätzliche Explorationsarbeiten erforderlich sind, um die Zielgebiete auf dem Projekt Harrier zu bewerten.

Verwendung von radiometrischen Äquivalentwerten

Während aktiver Explorationsprogramme werden Bohrlöcher einer radiometrischen Vermessung mithilfe einer kalibrierten Triple Gamma-Bohrlochsonde vom Typ Mount Sopris 40TGU unterzogen, welche kontinuierliche Messwerte entlang der Länge des Bohrlochs erfasst. Auf Grundlage dieser radiometrischen Ergebnisse aus dem Bohrloch werden dann vorläufige radiometrische Uranäquivalentwerte (eU3O8) berechnet. Die Sonde wird mithilfe eines Algorithmus, der auf der Kalibration der Sonde in Testgruben in der Anlage Grand Junction in Colorado basiert, sowie anhand eines Abgleichs der mit der Sonde ermittelten Ergebnisse mit geochemischen Analysen kalibriert. In Fällen, in denen die Kerngewinnung innerhalb eines mineralisierten Abschnitts dürftig ist oder scheitert, gelten radiometrische Gehalte als repräsentativer für den mineralisierten Abschnitt und können anstelle von Analysewerten gemeldet werden. Die mit einer Sonde ermittelten radiometrischen Äquivalentergebnisse müssen vor einer Bekanntgabe Prüfverfahren durch qualifizierte Personen unterzogen werden.

Bei allen gemeldeten Tiefenangaben und Abschnitten handelt es sich, sofern nicht anderweitig angegeben, um Bohrlochtiefen und -abschnitte; sie stellen keine wahren Mächtigkeiten dar, welche noch bestimmt werden müssen.

Aus allen Bohrlöchern wurden Proben für eine Laboranalyse auf Uran entnommen, sodass die Ergebnisse mit den radiometrischen Äquivalentwerten verglichen werden können. Die Analyse der Proben erfolgt durch ACTLabs in Ancaster (Ontario), wobei die Ergebnisse zu Beginn des neuen Jahres erwartet werden.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Fachinformationen wurden gemäß den kanadischen Regulierungsbestimmungen der Vorschrift National Instrument 43-101 im Namen des Unternehmens erstellt und von C. Trevor Perkins, P.Geo., Vice President, Exploration von Azincourt Energy, in seiner Funktion als qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Azincourt Energy Corp.

Azincourt ist ein Ressourcenunternehmen mit Sitz in Kanada, das auf den strategischen Erwerb, die Exploration und die Erschließung alternativer Energie-/Kraftstoffprojekte - einschließlich Uran, Lithium und anderer kritischer Elemente für saubere Energien - spezialisiert ist. Das Unternehmen betreibt derzeit sein Uranprojekt East Preston im Athabasca-Becken, Saskatchewan, und seine Uranprojekte Snegamook und Harrier im Central Mineral Belt von Labrador.

*Die hier beschriebenen historischen Probenergebnisse, Interpretationen und Bohrabschnitte wurden nicht verifiziert und stammen aus Pressemitteilungen von Silver Spruce Resources Inc. vom 24. April 2008 und 12. August 2008 sowie aus jährlichen Management Discussion and Analysis-Dokumenten, die auf www.sedarplus.ca eingereicht wurden, sowie von Koba Resources Limited vom 11. April 2024 und 20. August 2024, die unter https://kobaresources.com/investors/asx-announcements/ abgerufen werden können. Die historische unveröffentlichte Ressourcenschätzung für die Lagerstätte Snegamook wurde einem unvollständigen Bericht sowie Daten entnommen, die das Unternehmen 2025 von Silver Spruce Resources erhalten hat. Das Unternehmen hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die in dieser Pressemitteilung enthaltenen historischen Daten zu bestätigen und zu validieren. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die historischen Arbeiten einen verlässlichen Hinweis auf das Potenzial des Projekts Harrier darstellen und dass die Informationen für die Leser von Nutzen sein könnten.

**Die Informationen zu den Lagerstätten Michelin, Moran Lake C und Anna wurden den Webseiten und Investorenpräsentationen von Paladin Energy Limited (www.paladinenergy.com) und Atha Energy Corp (www.athaenergy.com) sowie den entsprechenden hier aufgeführten Berichten entnommen.

Im unter www.paladinenergy.com verfügbaren Jahresbericht 2026 von Paladin steht auf Seite 36, dass die gesamten JORC-konformen Mineralressourcen und Erzreserven für das Projekt Michelin aus einer nachgewiesenen Reserve im Umfang von 17,8 Millionen Tonnen mit 0,096 % U3O8 bzw. 38,0 Millionen Pfund U3O8, einer angedeuteten Ressource im Umfang von 36,7 Millionen Tonnen mit 0,084 % U3O8 bzw. 67,6 Millionen Pfund U3O8 sowie einer vermuteten Ressource im Umfang von 13,1 Millionen Tonnen mit 0,076 % U3O8 bzw. 22,1 Millionen Pfund U3O8 bestehen.

Laut Morgan, J.A., and Giroux, G.H. 2008. Form 43-101 technical report on the Central Mineral Belt (CMB) uranium project, Labrador, Canada, Prepared for Crosshair Exploration & Mining Corp., July 31, 2008 verfügt die Moran Lake Upper C-Zone über eine angedeutete Mineralressource im Umfang von 6,92 Millionen Tonnen mit 0,034 % U3O8 und 0,077 % V2O5 bzw. 5,19 Millionen Pfund U3O8 und 11,75 Millionen Pfund V2O5. Die gesamte für die Moran Lake Upper und Lower C-Zones ausgewiesene vermutete Mineralressource umfasst 6,77 Millionen Tonnen mit 0,030 % U3O8 und 0,091 % V2O5 bzw. 4,04 Millionen Pfund U3O8 und 13,55 Millionen Pfund V2O5.

Laut Fraser, R.D., and Giroux, G.H., 2009. Form 43-101 Technical Report on the Anna Lake Uranium Project, Central Mineral Belt, Labrador, Canada, prepared for Bayswater Uranium Corporation, September 30, 2009 enthält die Lagerstätte Anna Lake eine vermutete Ressource im Umfang von 5,91 Millionen Tonnen mit 0,044 % U3O8 bzw. 4,91 Millionen Pfund U3O8.

Laut Ross, D.A., 2008. Technical report on the CMBNW Property, Labrador, Canada, Prepared for Silver Spruce Resources and Universal Uranium Ltd., June 12, 2008 enthält die Lagerstätte Two Time eine angedeutete Ressource im Umfang von 1,82 Millionen Tonnen mit 0,058 % U3O8 bzw. 2,33 Millionen Pfund U3O8 und eine vermutete Ressource im Umfang von 3,16 Millionen Tonnen mit 0,053 % U3O8 bzw. 3,73 Millionen Pfund U3O8.

IM NAMEN DES BOARDS VON AZINCOURT ENERGY CORP.

Mark Tommasi

Mark Tommasi, CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Mark Tommasi, CEO

Tel: (236)-229-2030

fair@azincourtenergy.myir.ai

Azincourt Energy Corp.

Suite 1012-1030 West Georgia St.

Vancouver, BC V6E2Y3

www.azincourtenergy.com

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