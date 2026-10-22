IRW-News: Elevate Service Group Inc. : Elevate Service Group stellt sein ganzheitliches Leistungsangebot mit dem präventiven Wartungsprogramm für Circle K zur Schau

IRW-PRESS: Elevate Service Group Inc. : Elevate Service Group stellt sein ganzheitliches Leistungsangebot mit dem präventiven Wartungsprogramm für Circle K zur Schau

Das Programm umfasst rund 200 Geräte und verdeutlicht die Cross-Selling-Kompetenzen, die Internalisierung der Serviceleistungen und die Technikerauslastung des Unternehmens

22. Oktober 2026 | Quelle: Elevate Service Group Inc.

Toronto, Ontario - (22. Oktober 2026) / IRW-Press / Elevate Service Group Inc. (TSXV: SERV) (OTCQB: ESVCF) (FWB: Y19) (Elevate oder das Unternehmen) hat heute bekannt gegeben, dass seine Tochtergesellschaft TFI Food Equipment Solutions (TFI) ein präventives Wartungsprogramm an rund 200 Taylor- und 349 Froster-Maschinen an Standorten von Circle K in ganz Ontario absolviert hat.

Das Programm verdeutlicht Elevates Strategie, Kundenbeziehungen und spezialisiertes Fachwissen in allen Geschäftsbereichen zu nutzen, um ganzheitliche Kundenlösungen anzubieten, zusätzliche Serviceaufträge zu generieren, die Technikerauslastung zu optimieren bzw. Arbeiten intern durchzuführen, die andernfalls an Subunternehmer vergeben oder abgelehnt worden wären.

TFI betreut die Gastronomiegeräte von Circle K bereits seit mehreren Jahren und verfügt über profunde Spezialkenntnisse zur Taylor-Geräteplattform. Das neue Programm hat diese Partnerschaft durch planmäßige präventive Wartungsdienste in ganz Ontario erweitert und dabei qualifizierte Techniker von TFI und dem breiteren Servicenetzwerk von Elevate eingesetzt.

Cross-Selling, Internalisierung der Serviceleistungen und operative Hebelwirkung

Der Auftrag für das Circle-K-Programm wurde TFI zu einem Zeitpunkt erteilt, als die bestehenden Servicekapazitäten des Unternehmens nahezu vollständig ausgelastet waren. Durch den Einsatz qualifizierter Techniker aus dem gesamten Elevate-Netzwerk konnte das Unternehmen die zusätzlichen Arbeiten intern durchführen und gleichzeitig das Serviceniveau für die Bestandskunden aufrechterhalten.

Das Programm veranschaulicht, wie die ganzheitliche Betriebsplattform von Elevate zusätzliche Umsatzpotenziale aus bestehenden Kundenbeziehungen generieren, die Auslastung des Technikernetzwerks verbessern und die Wirtschaftlichkeit der Serviceleistungen im Unternehmen sichern kann.

Landesweit tätige Kunden schätzen Servicepartner, die in der Lage sind, selbst in sehr großen Einsatzgebieten gleichbleibende Leistungen zu erbringen, so Michael Cheung, Head of Sales and Business Development von Elevate. Durch die Bündelung des Geräte-Know-hows von TFI mit dem breiteren Technikernetzwerk von Elevate können wir diese Skalierbarkeit erreichen, die Servicequalität aufrechterhalten und unsere Support-Kompetenzen bei Bestandskunden weiter ausbauen.

Circle K ist ein praktisches Beispiel für den Mehrwert, den wir durch die Zusammenführung unserer Unternehmen erzielen, erläutert Romeo Di Battista Jr., Executive Chairman von Elevate. TFI brachte die Kundenbeziehung, das Fachwissen über die Geräte und den bestehenden installierten Gerätebestand ein. Das umfassende Elevate-Netzwerk hat hingegen zusätzliche Kapazitäten für die Projektabwicklung bereitgestellt. Arbeiten, die in der Vergangenheit möglicherweise an Subunternehmer vergeben oder abgelehnt worden wären, können nun intern abgewickelt werden. Daraus ergeben sich Möglichkeiten für Umsatzsteigerungen, eine verbesserte Auslastung und eine operative Hebelwirkung.

Elevate hat die Absicht, dieses Modell auf weitere Gerätekategorien und Kundenbeziehungen innerhalb seiner Plattform anzuwenden und so das spezialisierte Know-how und die Stammklientel seiner operativen Firmen mit der Größe, den technischen Fähigkeiten und der Servicekapazität seines ganzheitlichen Netzwerks zu bündeln.

TFI Food Equipment Solutions, Powered by Elevate Service Group

TFI ist ein führender kanadischer Spezialist für Gastronomieausrüstung, der Restaurants, Hotels und institutionellen Gastronomiebetrieben die Gastronomiegeräte liefert, installiert und entsprechende Wartungs- und Servicedienstleistungen erbringt. Als Teil der Elevate Service Group verfügt TFI über das entsprechende Geräte-Know-how und kann mit Hilfe der landesweiten technischen Service- und Facility-Management-Kompetenzen von Elevate Betreibern in ganz Kanada mit End-to-End-Lösungen und Lifecycle-Support versorgen.

Elevate Service Group Inc.

Elevate Service Group ist ein landesweit tätiges Unternehmen, das auf Facility Management und wesentliche gewerbliche Dienstleistungen spezialisiert ist und durch gezielte Übernahmen und organisches Wachstum den Aufbau einer ganzheitlichen Plattform anstrebt. Über seine operativen Firmen kann Elevate mit jahrzehntelanger Serviceerfahrung bei nationalen Blue-Chip-Kunden punkten. Das Unternehmen errichtet eine skalierbare Plattform, die auf gemeinsamer Infrastruktur, Technologie und bewährten Betriebspraktiken aufbaut. Dieser Ansatz steigert die Effizienz, erweitert das Serviceangebot und ermöglicht erstklassige Leistungen zum Wohle der Kunden. Die Aktien von Elevate werden an der TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol SERV, im OTCQB Venture Market unter dem Börsensymbol ESVCF und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsensymbol Y19 gehandelt.

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Elevate Service Group

Paul Bissett, CEO

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