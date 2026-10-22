IRW-News: Kodiak Copper Corp.: Kodiak beginnt mit weiteren metallurgischen Untersuchungen zur Entwicklung und Optimierung der Verfahrensabläufe

IRW-PRESS: Kodiak Copper Corp.: Kodiak beginnt mit weiteren metallurgischen Untersuchungen zur Entwicklung und Optimierung der Verfahrensabläufe

22. Oktober 2026 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Kodiak Copper Corp. (das Unternehmen oder Kodiak) (TSX-V: KDK, OTCQX: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gibt heute bekannt, dass es ein weiteres metallurgisches Testprogramm für sein zu 100 % unternehmenseigenes Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im Süden von British Columbia gestartet hat.

Das Testprogramm konzentriert sich auf die Entwicklung und Optimierung von Verarbeitungsabläufen und baut auf den Anfang dieses Jahres erhaltenen Testergebnissen auf (siehe Pressemitteilung hier). Es umfasst Proben aus allen sieben Lagerstätten, aus denen sich die Mineralressourcenschätzung bei MPD zusammensetzt: Gate, Ketchan, Man, Dillard, West, Adit und South (siehe Abbildung 1). Die Probenauswahl wurde so konzipiert, dass sie repräsentativ für die Mineralisierung, den Gehalt, die Lithologie und die räumliche Variabilität in jeder Lagerstätte ist. Es werden vier Mischproben untersucht, die den südlichen Bereich (South, West und Adit), den nördlichen Bereich (Man und Dillard) sowie Ketchan und Gate repräsentieren. Die Untersuchungen umfassen Mineralogie, Zerkleinerung, Schwerkrafttests für Gold, die Optimierung der Vor- und Nachflotation, Locked-Cycle-Tests und die Bewertung der Konzentratqualität. Die Ergebnisse des Programms werden für das erste Quartal 2027 erwartet.

Claudia Tornquist, Präsidentin und CEO von Kodiak, sagte: Während wir die Mineralressource bei MPD durch Exploration weiter ausbauen, treiben wir auch unsere metallurgischen Versuche voran, um das Projektrisiko weiter zu verringern und die Grundlage für künftige Wirtschaftlichkeitsstudien zu stärken. Unsere bisherigen metallurgischen Ergebnisse sind sehr ermutigend, und diese nächste Arbeitsphase zielt darauf ab, diese positiven Erkenntnisse weiter auszubauen. Das Programm wird sich auf die Optimierung der Metallausbeuten, insbesondere für Gold, konzentrieren und wertvolle Erkenntnisse über die Gesteinseigenschaften und die Gesteinshärte liefern. Zusammen mit unserem laufenden Explorationsprogramm und der für Anfang 2027 geplanten Aktualisierung der Ressourcenschätzung stellen diese Arbeiten einen weiteren wichtigen Schritt dar, um den Wert von MPD für unsere Aktionäre zu erschließen.

Kodiak hat Fuse Advisors Inc., ein Unternehmen der SLR-Gruppe (Fuse), mit der Konzeption und Leitung dieses metallurgischen Testprogramms beauftragt, wobei der Kodiak-Berater Mike Westendorf die technische Leitung übernimmt. Fuse ist ein Bergbauberatungsunternehmen mit umfassender Erfahrung in einer Vielzahl von Lagerstättentypen und Metallen, darunter zahlreiche Porphyr-Kupfer-Projekte in British Columbia. Die Laborarbeiten werden in Parksville bei Blue Coast Research Ltd (Blue Coast) unter der Aufsicht der Fuse-Metallurgin Renee Goold, P.Eng, einer unabhängigen qualifizierten Person gemäß der Definition in National Instrument 43-101, durchgeführt. Blue Coast ist ein führender Anbieter von metallurgischen Testdienstleistungen für die globale Bergbauindustrie.

Abbildung 1: MPD-Projekt - Lageplan und Mineralvorkommen

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Frau Goold hat diese Pressemitteilung geprüft und die technischen Informationen bezüglich der metallurgischen Arbeiten genehmigt. Dave Skelton, P.Geol., Vizepräsident für Exploration und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Für das Board of Directors:

Kodiak Copper Corp.

Claudia Tornquist

President & CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Nancy Curry, VP Corporate Development

ncurry@kodiakcoppercorp.com

+1 (604) 646-8362

KODIAK COPPER CORP.

Suite 1020, 800 West Pender Street

Vancouver, BC, V6C 2V6

Tel.: +1 604.646.8351

Über Kodiak Copper Corp.

Kodiak konzentriert sich auf die Weiterentwicklung seines zu 100 % unternehmenseigene Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im ergiebigen Quesnel Terrane im südlichen Zentrum von British Columbia (Kanada), einer etablierten Bergbauregion mit produzierenden Minen und bestehender Infrastruktur. MPD weist alle Merkmale eines großen, multizentrischen Porphyr-Distrikts mit Potenzial für künftige wirtschaftliche Entwicklung auf. Die erste Mineralressourcenschätzung, die 2025 veröffentlicht wurde, beschreibt sieben bedeutende Lagerstätten und unterstreicht die Größe und das Potenzial des Projekts. Alle bekannten Lagerstätten sind weiterhin erweiterungsfähig, und zahlreiche Ziele auf dem Grundstück müssen noch untersucht werden. Kodiak setzt die systematische Exploration des distriktweiten Potenzials von MPD fort, mit dem Ziel, neue Entdeckungen zu machen und weitere kritische Masse aufzubauen, um die nächste Mine der Region zu werden. Das Unternehmen besitzt zudem das Kupfer-Molybdän-Silber-Porphyr-Projekt Mohave in Arizona (USA) in der Nähe der Weltklasse-Mine Bagdad.

Gründer und Vorsitzender von Kodiak ist Chris Taylor, der für seine erfolgreichen Goldfunde mit Great Bear Resources bekannt ist. Kodiak ist auch Teil der Discovery Group unter der Leitung von John Robins, einem der erfolgreichsten Bergbauunternehmer Kanadas.

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