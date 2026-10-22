IRW-News: Tesoro Gold Limited: Wachstumsbohrungen treffen 300 m ausserhalb der Ternera-Ressource auf Gold

IRW-PRESS: Tesoro Gold Limited: Wachstumsbohrungen treffen 300 m ausserhalb der Ternera-Ressource auf Gold

GOLDMINERALISIERUNG BEI TERNERA EAST UND ERWEITERTES BOHRPROGRAMM

Tesoro Gold Limited (Tesoro oder das Unternehmen) (ASX: TSO, OTCQX: TSORF, FSE: 5D7) freut sich, erste Analyseergebnisse aus Erweiterungsbohrungen bei der Goldlagerstätte Ternera (Ternera), die Teil des Goldprojekts El Zorro in Chile (El Zorro oder das Projekt) ist, bekannt zu geben.

Erste Ergebnisse aus Bohrungen bei Ternera East haben mehrere Zonen mit Goldmineralisierung bis zu 300 m außerhalb der Grenzen der bestehenden Mineralressourcenschätzung (MRE) und des geplanten Tagebaus ergeben und unterstreichen das Potenzial für weiteres Wachstum des Goldsystems von Ternera.

Die Ergebnisse stammen aus Bohrungen, die ursprünglich dazu konzipiert waren, die geplante Lage der Abraumhalde von Ternera als mineralisierungsfrei zu bestätigen. Das Durchteufen aussichtsreicher Intrusivgesteine und von Goldmineralisierung in geringeren Tiefen als erwartet hat Tesoro jedoch dazu veranlasst, das Programm zu erweitern und mehr als 1 km aussichtsreiche Streichlänge bei Ternera East zu testen.

Die Bohrungen werden an mehreren Wachstumszielen in der Nähe der Lagerstätte fortgesetzt, darunter nördliche Erweiterungen von Ternera, parallel zu neuen Entdeckungsbohrungen bei Drone Hill. Weitere Bohrungen im Distriktmaßstab sind außerdem entlang des breiteren Goldkorridors El Zorro geplant.

HIGHLIGHTS

WACHSTUMSBOHRUNGEN BEI TERNERA EAST LIEFERN MEHRERE MINERALISIERTE ZONEN

· 16,00 m mit 1,06 g/t Au ab 531,00 m (ZDDH0478), einschließlich:

o 5,00 m mit 2,14 g/t Au ab 531,00 m

· 7,00 m mit 0,92 g/t Au ab 57 m (ZDDH0481), einschließlich:

o 1,00 m mit 4,85 g/t Au ab 63,00 m; und

o 5,00 m mit 2,92 g/t Au ab 352,00 m, einschließlich 1,60 m mit 5,64 g/t Au ab 352,00 m

· 10,34 m mit 1,32 g/t Au ab 467,91 m (ZDDH0482A), einschließlich:

o 2,80 m mit 3,52 g/t Au ab 471,00 m; und

o 16,00 m mit 1,00 g/t Au ab 695,00 m, einschließlich 6,00 m mit 1,43 g/t Au ab 700,00 m

WEITERE BREITE, HOCHGRADIGE GOLDABSCHNITTE AUS INFILL-BOHRUNGEN

· 39,00 m mit 1,28 g/t Au ab 281,00 m (ZDDH0479), einschließlich:

o 14,30 m mit 2,85 g/t Au ab 281 m, einschließlich

§ 7,40 m mit 4,85 g/t Au ab 287,90 m; und

o 54,23 m mit 0,63 g/t Au ab 345,00 m, einschließlich 4,22 m mit 2,77 g/t Au ab 345,00 m

LAUFENDE UND BEVORSTEHENDE AKTIVITÄTEN

· Das Wachstumsprogramm bei Ternera East wurde erweitert, um mehr als 1 km aussichtsreiche Streichlänge zu testen.

· Drei Bohrgeräte sind bei El Zorro im Einsatz und konzentrieren sich derzeit auf Ternera East, die nördlichen Erweiterungen von Ternera und Drone Hill.

· Weitere Entdeckungsbohrungen im Distriktmaßstab sollen in den kommenden Wochen an hochprioritären Zielen entlang des Goldkorridors El Zorro beginnen.

Tesoro Managing Director Zeff Reeves kommentierte:

Das Goldsystem, das Ternera beherbergt, sorgt weiterhin für Überraschungen. Zusätzliches Gold wurde in einem Gebiet durchteuft, in dem wir ursprünglich gebohrt haben, um die Lage der zukünftigen Abraumhalde zu bestätigen.

Wir haben dieselben aussichtsreichen Intrusivgesteine durchteuft, die das Goldsystem von Ternera beherbergen, zusammen mit Mineralisierung in deutlich geringeren Tiefen als erwartet.

Daher haben wir natürlich entschieden, dieses Programm zu erweitern, und testen nun mehr als einen Kilometer aussichtsreiche Streichlänge, wobei wir auf die höhergradigen Zonen abzielen, die zu einem weiteren Wachstum der Ressource beitragen könnten.

Wir müssen noch die Kontinuität der Gehalte feststellen und die Größe dieser neuen Zonen bewerten, aber diese Ergebnisse geben uns eindeutig guten Grund, das aktuelle Bohrprogramm bei Ternera East auszuweiten.

Wir sehen erhebliches Wachstumspotenzial nicht nur in und um Ternera, sondern auch bei unseren zahlreichen hochwertigen Zielen, die innerhalb von 5 km der Lagerstätte liegen.

Wir haben bei Ternera bereits eine Erzreserve von 1,28 Millionen Unzen definiert. Die Möglichkeit, zusätzliches Gold in der Nähe unseres geplanten Bergbaubetriebs zu identifizieren, ist daher ausgesprochen spannend.

WACHSTUMSBOHRUNGEN BEI TERNERA

ERWEITERTE WACHSTUMSCHANCE BEI TERNERA EAST

Die Analyseergebnisse von vier ersten Diamantbohrlöchern bei Ternera East liegen nun vor. Diese Bohrungen waren ursprünglich dazu konzipiert, ein Gebiet, das für die geplante Abraumhalde des Tagebaus Ternera in Betracht gezogen wird, als mineralisierungsfrei zu bestätigen.

Während der Bohrungen wurden in geringeren Tiefen als erwartet starke Alteration und geologische Merkmale beobachtet, die mit der Goldmineralisierung bei Ternera in Verbindung stehen, insbesondere im Bohrloch ZDDH0481.

Das Programm durchteufte mehrere Zonen mit Goldmineralisierung, die mit den aussichtsreichen Intrusivgesteinen in Verbindung stehen, welche das Goldsystem von Ternera beherbergen. Dies veranlasste Tesoro dazu, die Bohrungen auszuweiten, um das Potenzial für Ressourcenerweiterungen in diesem Gebiet umfassender zu bewerten.

Zu den bedeutenden Ergebnissen aus den ersten Bohrlöchern gehören:

· 16,00 m mit 1,06 g/t Au ab 531,00 m, einschließlich:

o 5,00 m mit 2,14 g/t Au ab 531,00 m; und

o 2,00 m mit 4,03 g/t Au ab 534,00 m (ZDDH0478)

· 19,13 m mit 1,11 g/t Au ab 345,72 m und 1,65 m mit 6,19 g/t Au ab 293,70 m (ZDDH0480)

· 7,00 m mit 0,92 g/t Au ab 57,00 m, einschließlich:

o 1,00 m mit 4,85 g/t Au ab 63,00 m; und 5,00 m mit 2,92 g/t Au ab 352,00 m, einschließlich

o 1,60 m mit 5,64 g/t Au (ZDDH0481)

· 10,34 m mit 1,32 g/t Au ab 467,91 m, einschließlich 2,80 m mit 3,52 g/t Au

· 6,78 m mit 1,31 g/t Au ab 583,00 m, einschließlich 1,62 m mit 4,10 g/t Au; und

· 16,00 m mit 1,00 g/t Au ab 695,00 m, einschließlich 6,00 m mit 1,43 g/t Au (ZDDH0482A)

Von besonderer Bedeutung ist die Durchteufung von Goldmineralisierung bereits ab einer Bohrlochtiefe von nur 57 m in ZDDH0481. Dies zeigt das Vorkommen einer relativ oberflächennahen Mineralisierung innerhalb eines Gebiets, das ursprünglich für Mineninfrastruktur bewertet wurde.

Die Ergebnisse unterstützen zusätzlich das Potenzial für Erweiterungen des mineralisierten Systems von Ternera nach Osten, wobei sich die Abschnitte rund 200 m bis 300 m außerhalb der Grenzen der aktuellen MRE befinden.

Ternera East war bereits zuvor als aussichtsreiche, durch eine Verwerfung versetzte Erweiterung der Hauptlagerstätte Ternera identifiziert worden. Frühere Bohrungen hatten mineralisierte Intrusivgesteine außerhalb der etablierten Ressourcengrenze bestätigt. Die jüngsten Ergebnisse liefern weitere positive Hinweise für eine systematische Exploration dieses Gebiets.

Das Programm wurde nun erweitert, um mehr als 1 km aussichtsreiche Streichlänge zu testen. Die Bohrungen konzentrieren sich darauf, die Verteilung, den Gehalt und die Kontinuität der Mineralisierung zu definieren und potenzielle höhergradige Zonen zu identifizieren, die mit Verwerfungsstrukturen und Alteration in Zusammenhang stehen.

Weitere Bohrungen und geologische Modellierungen werden erforderlich sein, um festzustellen, in welchem Umfang diese Zonen zukünftige Erweiterungen der Ternera-MRE unterstützen könnten.

WEITERE INFILL-ERGEBNISSE BEI TERNERA

Auch aus zusätzlichen Infill-Bohrungen bei Ternera liegen Analyseergebnisse vor. Diese lieferten breite Zonen mit Goldmineralisierung und lokal hochgradige Abschnitte.

Das Bohrloch ZDDH0479 lieferte:

· 39,00 m mit 1,28 g/t Au ab 281,00 m, einschließlich:

o 14,30 m mit 2,85 g/t Au ab 281 m, einschließlich:

§ 7,40 m mit 4,85 g/t Au ab 287,70 m; und

o 54,23 m mit 0,63 g/t Au ab 345,00 m, einschließlich 4,22 m mit 2,77 g/t Au ab 345,00 m

Diese Ergebnisse liefern weitere Unterstützung für die bestehende Interpretation breiter mineralisierter Zonen mit höhergradigen Goldabschnitten innerhalb der Lagerstätte Ternera.

Die zusätzlichen Infill-Ergebnisse ergänzen die kürzlich aktualisierte Ternera-MRE, die 1,82 Moz Gold enthält, darunter rund 1,47 Moz, die als Gemessen und Angezeigt klassifiziert sind.

Alle bedeutenden Abschnitte für diese Mitteilung sind in Anhang 1 aufgeführt.

Zur Veröffentlichung freigegeben durch das Board von Tesoro Gold Ltd.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN:

Unternehmen

Zeff Reeves

Managing Director

info@tesorogold.com.au

Investor Relations & Medienanfragen

Grace Lauder

Fivemark Partners

Grace.lauder@fivemark.com.au

ÜBER TESORO

Tesoro Gold Limited hat das erste intrusionsgebundene Goldsystem in Chile entdeckt und definiert. Die Goldentdeckung Ternera mit 1,82 Moz befindet sich in der Region Coastal Cordillera in Chile. Die Region Coastal Cordillera beherbergt mehrere Kupfer- und Goldminen von Weltklasse und verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur, Dienstleister und erfahrene Bergbauarbeitskräfte.

Große Gebiete der Coastal Cordillera sind aufgrund der zersplitterten Eigentumsverhältnisse bei den Bergbaukonzessionen weiterhin unerforscht. Tesoro konnte jedoch über sein Netzwerk und seine Erfahrung im Land im Einklang mit der Strategie des Unternehmens die Rechte am Goldprojekt El Zorro im Distriktmaßstab sichern.

Die zu 95 % im Besitz von Tesoro befindliche chilenische Tochtergesellschaft hält 95,4 % am Goldprojekt El Zorro.

ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNG

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und Meinungen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Projektionen, Prognosen und Schätzungen, dienen lediglich als allgemeine Orientierung und sollten nicht als Hinweis oder Garantie für die zukünftige Entwicklung angesehen werden. Sie beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten, Annahmen, Eventualitäten und andere wichtige Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, sich ohne vorherige Ankündigung ändern können und dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Entwicklung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, der Entwicklung oder den Erfolgen abweichen, die in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit dargestellt werden.

Die vergangene Entwicklung ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf die zukünftige Entwicklung, und es wird keine Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit des Eintretens oder der Angemessenheit zukunftsgerichteter Aussagen oder sonstiger Prognosen gegeben. Nichts, was in dieser Mitteilung enthalten ist, und keine Ihnen zur Verfügung gestellte Information ist oder darf als Versprechen, Zusicherung, Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der vergangenen, gegenwärtigen oder zukünftigen Entwicklung von Tesoro Gold angesehen werden.

ERKLÄRUNGEN DER SACHKUNDIGEN PERSONEN

Mineralressourcen - Goldlagerstätte Ternera

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf die Mineralressourcenschätzung für die Goldlagerstätte Ternera beziehen, wurden zuvor vom Unternehmen in seiner ASX-Mitteilung vom 27. August 2026 mit dem Titel Upgrade to Ternera 1.8Moz Mineral Resource veröffentlicht. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die der Mineralressourcenschätzung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich verändert haben. Das Unternehmen bestätigt, dass Form und Zusammenhang, in denen die Feststellungen der sachkundigen Person dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich verändert wurden.

Erzreserven - Goldlagerstätte Ternera

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf die Erzreserve für die Goldlagerstätte Ternera beziehen, wurden zuvor vom Unternehmen in seiner ASX-Mitteilung vom 18. September 2026 mit dem Titel Maiden 1.28Moz Ore Reserve at Ternera veröffentlicht. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die der Schätzung der Erzreserve zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich verändert haben. Das Unternehmen bestätigt ferner, dass alle wesentlichen Annahmen, die dem Produktionsziel zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich verändert haben. Das Unternehmen bestätigt, dass Form und Zusammenhang, in denen die Feststellungen der sachkundigen Person dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich verändert wurden.

Explorationsergebnisse

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Zeffron Reeves (B App Sc (Hons) Applied Geology, MBA, MAIG) zusammengestellt wurden. Herr Reeves ist Mitglied des Australian Institute of Geoscientists sowie Director und Aktionär des Unternehmens. Herr Reeves verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der betrachteten Mineralisierung und den Typ der betrachteten Lagerstätte sowie für die von ihm ausgeübte Tätigkeit relevant ist, um als sachkundige Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu gelten. Herr Reeves stimmt der Aufnahme der auf diesen Informationen beruhenden Angaben in diesen Bericht in der Form und dem Zusammenhang zu, in denen sie erscheinen.

Es handelt sich hierbei um einen Auszug aus einer 14-seitigen Pressemitteilung. Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die originale Pressemitteilung unter dem folgenden Link aufrufen: https://asx.api.cmfyapp.com/asx-research/1.0/file/2924-03151481-6A1350587&v=undefined

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