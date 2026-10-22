Keine Lust auf SpaceX? Zehn Weltraum-Aktien als Alternative

Am Dienstagabend hat SpaceX Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Und überraschte dabei positiv. 161 Prozent mehr Umsatz, ein milliardenschwerer operativer Gewinn, und auch unterm Strich blieben je Anteil immerhin 45 US-Cent.

Damit toppte SpaceX alle Erwartungen. Besonders erfreulich ist natürlich, dass der noch noch im Vorquartal defizitäre Konzern es in die Gewinnzone geschafft hat. Die Märkte honorierten die Zahlen mit einem deutlichen Kurssprung.

Bei aller Freude darf nicht vergessen werden, dass SpaceX den Käufern der ersten Stunde auch satte Verluste brachte, und mit einem KGV für die kommenden zwölf Monate von über 51 teuer bewertet ist. Und manch ein Anleger fühlt sich vielleicht auch nicht so wohl damit, ein Unternehmen zu kaufen, welches Hauptaktionär Elon Musk praktisch nach Gutdünken lenken kann.

Wir nehmen das deshalb zum Anlass, einen Blick auf die Konkurrenz zu werfen und stellen euch gleich zehn Aktien vor, die ebenfalls in der Weltraum-Wirtschaft mitmischen – von Spezialisten für Raumfahrtvehikel über Satellitenbetreibern bis hin zu wichtigen Zulieferern.

Raketen und Sonden: OHB hat volle Auftragsbücher

Zunächst schauen wir auf die direkten Konkurrenten zu SpaceX in der Raketen- und Raumsonden-Herstellung, beispielsweise OHB. Der deutsche Raumfahrtkonzern hat zwar kein Abo-basiertes Geschäft wie SpaceX-Tochter Starlink, verdient mit seinen Satelliten und Raketen aber trotzdem ordentlich. Tatsächlich sind die Bremer eine Art Traditionskonzern und schickten bereits 1994 den ersten Satelliten ins All.

Mittlerweile hat sich OHB als feste Größe in der europäischen Raumfahrt etabliert. Die Auftragsbücher sind mit 3,3 Milliarden Euro bei einem Jahresumsatz von 1,2 Milliarden Euro gut gefüllt. OHB verspricht sich zudem deutliches Wachstum von den steigenden Raumfahrt- und Verteidigungsbudgets im Heimatmarkt Europa.

Außerdem weitet der Konzern sein Angebot aus. Die Tochter RFA (Rocket Factory Augsburg) soll noch in diesem Jahr den Jungfernflug der ersten Rakete durchführen.

Firefly Aerospace: Auf dem Weg zum SpaceX-Konkurrenten

Firefly Aerospace ist hier schon weiter. Mit der Rakete "Alpha" hat der US-Konkurrent bereits erfolgreiche Flüge absolviert. Der Lastenträger ist nach Angaben des Konzerns die einzige kommerzielle Rakete, die mit einem Vorlauf von nur 24 Stunden einen Satelliten in den Orbit gebracht hat.

Doch Firefly will noch mehr. Ein größeres Modell mit dem Namen Eclipse entwickelt der Konzern zusammen mit Northrop Grumman. Mehr als 16 Tonnen Last soll die Rakete in den Orbit tragen können. Damit würde Firefly durchaus in einer Liga mit SpaceX spielen.

An die Börse kam Firefly übrigens bereits Mitte 2025, die Aktie hat seitdem jedoch einen Großteil des Werts verloren – auch, weil die Bewertung zum damaligen Zeitpunkt sehr hoch war. Immerhin: Dank des Kursrückgangs und dem durchaus stark wachsenden Umsatzes haben sich hier einige Kennzahlen klar gebessert.

Hinweis: Weil ein Teil der Konzerne noch defizitär ist, blicken wir an dieser Stelle eher auf die Umsätze, das Umsatzwachstum sowie das Kurs-Umsatz-Verhältnis als Gradmesser für die Bewertungsunterschiede. Stand der Tabelle: 22. Oktober 2026.

Intuitive Machines und Avio: Raumsonden und Raketen aus Bella Italia

Zwei weitere, weniger bekannte Raketen- und Raumsondenspezialisten sind Intuitive Machines und Avio. Letzter ist wie OHB älter, als es die Branche vermuten lässt. Bereits in den 1910er-Jahren nahmen Vorläufer das Geschäft unweit der italienischen Hauptstadt Rom auf, damals noch als Chemie- und Schießpulver-Betrieb.

Nach dem Weltkrieg begann Avio mit dem Ausbau des Geschäfts mit Raketenantrieben, erst für die italienische Alfa-Rakete, und schließlich für die ESA-Raketenfamilie Ariane. Auch heute noch arbeitet Avio mit der Ariana Group zusammen an den Ariane-Triebwerken. Mit der Vega-Raketenfamilie baut Avio aber auch ganze Raketen selbst.

Hinweis: Echostar und Viasat (später im Text) weisen KGVs von 210 respektive 536 für die kommenden zwölf Monate auf und sind deshalb nicht in der Grafik enthalten. Die übrigen Werte haben negative KGVs.

Intuitive Machines wiederum bezeichnet sich selbst als „das Weltraum-Infrastruktur-Unternehmen“. Zum Angebot gehören eine ganze Reihe an Satelliten, etwa für den Einsatz im geostationären Orbit für die satellitengestützte Kommunikation. „Geostationär“ bedeutet, dass der Erdtrabant auf ihrer Umlaufbahn der Erdrotation folgen. Von der Erde aus betrachtet ist ein solcher Satellit also ein Fixpunkt am Himmel. Das bringt unter anderem Vorteile bei der Kommunikation mit dem Satelliten.

Der Konzern fertigt aber auch Raumsonden. Tatsächlich setzte 2024 mit einer Raumsonde von Intuitive Machines erstmals seit über 50 Jahren ein US-amerikanisches Raumfahrtvehikel auf dem Mond auf. Neben wissenschaftlichen Missionen verkauft Intuitive Machines Satelliten an kommerzielle Kunden und gewann zudem in diesem Jahr den Auftrag, für den Rüstungskonzern L3Harris Satelliten für den amerikanischen Raketen-Schutzschild zu entwickeln und produzieren.

ASTS, Echostar, Viasat: Das sind die Konkurrenten von Starlink

Wenn dich weniger das Raketen- und mehr das Kommunikationsgeschäft bei SpaceX interessiert, sind wiederum folgende vier Werte vielleicht einen Blick wert: AST Spacemobile (ASTS), Echostar und Viasat.

Besonders ASTS sticht dabei hervor. Das Unternehmen wächst brachial schnell, mit einem Umsatzwachstum von über 2.600 Prozent zum Vorjahr im zweiten Quartal. Allerdings geht es dabei noch um vergleichsweise mickrige Summen, sodass die Kosten die Erlöse bei Weitem übersteigen.

Nichtsdestotrotz zeigt der Kursanstieg bei ASTS in den vergangenen Jahren, inklusive einer Spitze rund um den SpaceX-Börsengang, dass einige Anleger Gefallen an der defizitären Firma finden. Ausschlaggebend könnte hier der Unterschied zu Starlink sein.

Beim SpaceX-Angebot brauchen Nutzer noch Empfangsgeräte am Boden, um auf das Satelliteninternet zugreifen zu können. ASTS geht einen anderen Weg. Statt vieler kleiner Satelliten baut ASTS wenige, dafür umso empfangs- und sendestärkere Satelliten, sodass die Verbindung mit einem Smartphone ohne zusätzliche Geräte funktioniert.

Starlink unterhält eine Flotte von über 11.000 Satelliten, ASTS hat gerade mal 13 Satelliten in Betrieb. ASTS will auch kein eigener Netzbetreiber sein, sondern füllt die Lücken in konventionellen Mobilfunknetzen und kooperiert dafür nach eigenen Angaben mit 60 Netzbetreibern.

Viasat und Echostar: Satellitennetzbetreiber der ersten Stunde

Dagegen sind Viasat und Echostar eher Urgesteine der Satellitenbranche. Beide Unternehmen operieren seit den 1980er-Jahren und decken eine größere Breite an Geschäften ab. Echostar beispielsweise bietet Satellitenfernsehen und Mobilfunk an.

Satellitenfernsehen? Klingt nach einem sterbenden Geschäft. Tatsächlich dümpelte der Echostars-Aktienkurs lange vor sich hin. Der Konzern stand am Rand eines Bankrotts. 2025 aber wendete der Kurs, trotz weiterer Umsatzrückgänge. Was Echostar rettete: Der Verkauf von Frequenzen im Jahr 2025, an niemand anderes als SpaceX selbst.

Konzern Börsenwert (in Milliarden Euro) Kurs/Umsatz-Verhältnis (KUV) Kursentwicklung ein Jahr (in Prozent; Basis: Euro) ASTS 11,0 39,5 -43 Echostar 24,0 1,9 +24 Viasat 7,5 1,7 +79

Stand der Tabelle: 22. Oktober 2026.

Im Zuge dieses Deals erhielt Echostar auch Anteile an SpaceX. JP Morgan stufte die Aktie erst kürzlich hoch, weil der Wert Echostars die neue Kapitalstärke und den SpaceX-Anteil nur unzureichend widerspiegle.

Viasat schlug sich dagegen in den vergangenen Jahren etwas besser. Über die eigene Satellitenflotte bietet Viasat etwa Internet für Flugzeuge an und liefert Kommunikationslösungen für bestimmte Industrien, beispielsweise bei der Vernetzung von Offshore-Ölbohr-Plattformen.

Daneben agiert Viasat aber auch als Partner für Regierungen im Verteidigungsbereich. Erst im September verkündete der Konzern, einen neuen Auftrag der US-Marineinfanterie ergattert zu haben. Auch insgesamt steigerte der Konzern den Auftragseingang in diesem Bereich deutlich.

Doch es gibt auch Probleme. Operativ erzielte Viasat in den vergangenen Jahren dünne Margen, aufgrund der Schulden des Konzerns aber fielen mehrfach teils deutliche Verluste an. Immerhin: Viasat arbeitet seit mehreren Quartalen an einem konsequenten Abbau der Schulden, die zuletzt etwa dem 4,5-fachen des Profits vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) entsprachen. Ein hoher Wert.

Komponentenzulieferer: Zumindest ein bisschen „Space“

Neben Raketenbauern und Satellitenfirmen gibt es auch noch die Zulieferer der Branche, die zumindest ein wenig „Space“ versprechen, aber eben keine reinen Weltraum-Konzerne sind. Diese Werte können beispielsweise eine Ergänzung sein, die zugleich weniger stark an der Stimmung in der Weltraum-Branche allein hängt.

Einer der bekannteren Werte hier ist Safran. Der europäische Luftfahrt- und Rüstungskonzern beliefert beispielsweise Hersteller mit Triebwerken für Satelliten und Raumsonden und vertreibt auch Antennen und weitere Kommunikations-Komponenten für den Einsatz im All und am Erdboden. Darüber hinaus ist Safran Anteilseigener der Ariane Group.

Als einer der wenigen Werte in dieser Auflistung rangiert die Safran-Aktie aktuell sogar nahe ihrer langfristigen Bewertung. Nach mehreren Jahren mit einem relativen starken Umsatzwachstum dürfte das künftige Wachstum etwas schwächer ausfallen, erwarten die Analysten.

Bei den eher mäßigen Prognosen könnte Safran aber auch leicht mit stärkerem Wachstum überraschen. Ein weiterer Pluspunkt: Langfristig hat sich die Aktie als verlässlich wachsender Wert erwiesen – das kann angesichts der Volatilität der übrigen Weltraum-Aktien durchaus ein Pluspunkt sein.

Teledynes Technik: Im Einsatz auf dem Mars

In einem völlig anderen Geschäft ist Teledyne tätig. Der US-Konzern ist auf Mess- und Sensortechnik spezialisiert, etwa für die Medizintechnik-Branche, aber eben auch für die Raumfahrt. So finden sich Teledyne-Sensoren und -Prozessoren beispielsweise in den Kopernikus-Satelliten der ESA wieder oder im NASA-Roboter „Perseverance“, der seit 2021 den Mars erkundet.

Daneben beliefert Teledyne beispielsweise den Flugzeug- und Schiffbau mit Mess- und Radarkomponenten, ebenso wie die Hersteller unbemannter Systeme, das heißt, Drohnen. Anlässlich der jüngsten Quartsalszahlen verkündete Firmenchef Robert Mehrabian, dass das organische Wachstum Teledynes vor allem dank „Verkäufen von Infrarotsensoren und Systemen bei Anwendungen im Weltall und bei unbemannten Systemen“ getrieben wurde.

Konzern Börsenwert (in Milliarden Euro) Kurs/Umsatz-Verhältnis (KUV) Kursentwicklung ein Jahr (in Prozent, Basis: Euro) Safran 129 3,4 +3 Teledyne 26 4,4 +18 Hanwha Aerospace 28 1,3 -10

Stand der Tabelle: 22. Oktober 2026.

Derartige Firmen finden sich nicht nur in den USA. Hanwha ist nämlich ein südkoreanisches Unternehmen, das wie Safran aktuell sogar zu einem fairen Kurs gehandelt wird, gemessen an historischen Bewertungen. Die Krux: Direkt in Hanwha Aerospace können vermutlich nur halbprofessionelle Anleger mit internationalen Brokern investieren. Denn die Aktie wird hier kaum gehandelt, eine alternative Route wie bei SK Hynix über einen GDR oder ADR gibt es leider (noch) nicht. Vielleicht legt Hanwha Aerospace ein solches Papier irgendwann auf, wenn der Konzern merkt, wie lukrativ das wäre.

Denn bei diesem Wachstum wären sicher einige Anleger abseits des südkoreanischen Markts interessiert. Dank sprunghaft steigender Umsätze in den Jahren 2024 und 2025 kommt Hanwha Aerospace auf eine Wachstumsrate von fast 50 Prozent in den vergangenen fünf Jahren. Die Analysten erwarten, dass es in den kommenden Jahren mit rund 42 Prozent Umsatzplus pro Jahr so weitergeht.

Hinter dem Wachstum steckt vor allem das Rüstungsgeschäft Hanwhas mit Panzern, Landfahrzeugen und Drohnen, ebenso wie die Konsolidierung der Schiffsbau-Tochter Hanwha Ocean. Allerdings mischt Hanwha Aerospace ebenso in der Weltraum-Wirtschaft mit.

So war Hanwha als Zulieferer für Raketen-Triebwerke entscheidend für den Start der koreanischen Rakete Nuri. Nach Angaben des Konzerns schaffte es Südkorea dank des Erfolgs der Mission Mitte 2022 als erst siebtes Land überhaupt, ohne die Unterstützung anderer Staaten einen 1,5 Tonnen schweren Satelliten ins All zu schießen.

Zugegebenermaßen ist der Weltraum-Anteil am Gesamtgeschäft von Hanwha Aerospace klein. Zusammen mit dem Segment Hanwha Systems (unter anderem am Satellitenbau beteiligt) kam die Raumfahrt-Sparte nur auf einen Umsatzanteil von rund 20 Prozent im zweiten Quartal 2026. Aber: Beide Sparten wachsen so solide wie die übrigen Segmente und bringen operative Profite.

Fazit: Überraschend viel Auswahl, aber teilweise teuer

Ob Börsenneuling mit brachialem Wachstum oder alteingesessener Industriekonzern, der auch im Weltall mitmischt: Die Bandbreite an Aktien, die für ein Investment in die Weltraum-Wirtschaft in Frage kommen, ist inzwischen recht groß.

Allerdings: Nur zwei Aktien, Safran und Hanwha Aerospace, rangieren derzeit unter ihren langjährigen Kurs/Gewinn-Verhältnissen, und das auch nur knapp. Andere Konzerne wie ASTS oder Firefly Aerospace sind von Profiten weit entfernt, auch wenn der Umsatz kräftig zulegt.

Zum Teil erwarten die Analysten auch, dass gerade diese Konzerne weiter enorm wachsen. Die zwischenzeitlichen Rallys einzelner Kurse beweisen, dass diese Prognosen zu einem guten Teil auch schon eingepreist wurden. Die Konzerne müssen dieses Wachstum also auch wirklich liefern, sonst drohen empfindliche Kurseinbußen. Für SpaceX gilt das genauso.