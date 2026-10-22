Musikstreaming-Dienst

KI-Fantasie beflügelt Spotify

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: KI
Quelle: Kaspars Grinvalds / Shutterstock.com
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Spotify rechnet im wichtigen Weihnachtsgeschäft mit einem Gewinnsprung und hat seine Prognose für das vierte Quartal angehoben. Der schwedische Musikstreaming-Dienst stellte am Donnerstag einen operativen Gewinn von ‌820 Millionen Euro in Aussicht. Analysten hatten im Schnitt mit 813,4 Millionen Euro gerechnet.

Das Unternehmen setze ⁠darauf, dass ⁠seine neuen KI-Funktionen das Nutzerwachstum ankurbeln, teilte der Konzern mit. Die Aktie des Unternehmens legte im vorbörslichen Handel zeitweise um mehr als drei Prozent zu.

Mit seinen Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) will Spotify neue ‌Nutzer gewinnen und sich gegen aufstrebende ‌Konkurrenten wie Suno und Udio wehren, die ebenfalls Musik mit KI erzeugen. Zu den Angeboten gehören ein KI-DJ, der ⁠personalisierte Musikmischungen mit Kommentaren zusammenstellt, sowie per Texteingabe erstellte ‌Playlists. "Wir haben in diesem ⁠Quartal geliefert, was wir versprochen haben", sagte Co-Chef Alex Norstrom. "

Wir haben ein starkes Unternehmen aufgebaut, das kontinuierlich wächst. Wir investieren, wenn wir Wachstumschancen sehen, ‌unsere Kosten stabilisieren sich, ⁠und es gibt noch viel ⁠Potenzial für die Zukunft." Für das vierte Quartal rechne er mit 818 Millionen monatlich aktiven Nutzern, was knapp unter den Schätzungen liegt. Die Prognose für Premium-Abonnenten wurde mit einem Plus von zehn Millionen auf 316 Millionen übertroffen.

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