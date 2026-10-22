Konsumlaune im Euroraum trübt sich weiter ein
22. Okt (Reuters) - Die Stimmung der Verbraucher im Euroraum hat sich im Oktober stärker als erwartet eingetrübt. Das Barometer für das Konsumklima sank gegenüber dem Vormonatswert um 1,1 auf minus 17,9 Punkte, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage der EU-Kommission hervorgeht. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang auf minus 17,0 Zähler gerechnet.
• Das Verbrauchervertrauen sank damit weiter unter seinen langfristigen Durchschnitt.
• Die gestiegenen Ölpreise infolge des Iran-Kriegs haben die Inflation im Euroraum nach oben getrieben - auf zuletzt 3,8 Prozent.
• Die EZB dürfte aus Sicht der Finanzmärkte nächste Woche eine Pause einlegen und bei weiter stark erhöhter Inflation bis zum Jahresende eine weitere Zinserhöhung folgen lassen. Es wäre die dritte in diesem Jahr.
(Bearbeitet von Reinhard Becker, redigiert von Philipp Krach.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)
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