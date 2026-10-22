Konsumlaune im Euroraum trübt sich weiter ein

Reuters · Uhr
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22. ⁠Okt (Reuters) - Die Stimmung der Verbraucher im Euroraum hat sich im Oktober stärker als erwartet eingetrübt. Das ‌Barometer für das Konsumklima sank gegenüber dem Vormonatswert um 1,1 auf ⁠minus ⁠17,9 Punkte, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage der EU-Kommission hervorgeht. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit ‌einem Rückgang auf minus ‌17,0 Zähler gerechnet.

• Das Verbrauchervertrauen sank damit weiter unter seinen langfristigen ⁠Durchschnitt.

• Die gestiegenen Ölpreise infolge ‌des Iran-Kriegs haben ⁠die Inflation im Euroraum nach oben getrieben - auf zuletzt 3,8 Prozent.

• Die EZB dürfte aus ‌Sicht ⁠der Finanzmärkte nächste Woche ⁠eine Pause einlegen und bei weiter stark erhöhter Inflation bis zum Jahresende eine weitere Zinserhöhung folgen lassen. Es wäre die dritte in diesem Jahr.

(Bearbeitet von Reinhard Becker, redigiert von ⁠Philipp Krach.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

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