Kühne+Nagel hebt nach starkem Quartal erneut Gewinnziel an

Düsseldorf, ⁠22. Okt (Reuters) - Der Logistikkonzern Kühne+Nagel hat zum dritten Mal in diesem Jahr seine Prognose für den Betriebsgewinn angehoben. Als Grund nannte ‌das Unternehmen am Donnerstag die anhaltende Stärke im Luftfrachtgeschäft und Marktanteilsgewinne in der ⁠Seefracht. ⁠Der in mehr als 100 Ländern tätige Konzern erwarte nun einen wiederkehrenden Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 1,5 bis 1,6 Milliarden Franken, teilte Kühne+Nagel mit. ‌Zuletzt war die Prognose ‌im Juli auf eine Spanne von 1,35 bis 1,55 Milliarden Franken erhöht worden. Analysten ⁠hatten im Schnitt mit einem Betriebsgewinn von ‌1,5 Milliarden Franken gerechnet.

Im ⁠dritten Quartal verbuchte der Konzern bei einem Umsatzplus von 22 Prozent auf 7,4 Milliarden Franken einen Anstieg des ‌Ebit um ⁠53 Prozent auf 435 Millionen. ⁠Konzernchef Stefan Paul betonte: "Sämtliche Geschäftsbereiche haben zum Erfolg beigetragen." Die zuletzt angekündigte langfristige Partnerschaft mit Amazon ermögliche es, künftige Wachstumschancen noch schneller und effektiver zu nutzen.

(Bericht von Anneli Palmen, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)