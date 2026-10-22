Länder fordern vom Bund bis 2031 zusätzlich 14 Milliarden für Nahverkehr

Berlin, 22. Okt (Reuters) - Die ⁠Länder fordern nach der Verkehrsministerkonferenz bis 2031 zusätzlich 14 Milliarden Euro vom Bund. Sie bräuchten die Mittel, um in den nächsten Jahren den Status quo im öffentlichen Nahverkehr erhalten zu können, sagte der bayerische Ressortchef Christian Bernreiter (CSU) am Donnerstag in Hohenschwangau unweit von Füssen. Sonst drohten Preissteigerungen und im Notfall müsste das Angebot eingeschränkt werden. Das könnte eine Abwärtsspirale auslösen. Der Bund lehnt die Forderung allerdings ab. Auch bei der geplanten Reform der Schienenmaut blieb er konkrete Details schuldig.

Der Europäische ‌Gerichtshof (EuGH) hatte im März mit einem Urteil die Trassenpreisbremse in Deutschland für den Nahverkehr gekippt. Dieser muss nun dieses Jahr 400 Millionen Euro zusätzlich als Schienenmaut aufbringen. Im Gegenzug werden Fern- und Güterverkehr in dieser Größenordnung entlastet, weil sie bisher zu viel zahlen mussten. Bernreiter sagte, der Bund ⁠müsse die Länder für ⁠die zu erwartenden Mehrkosten kompensieren. "Bisher habe ich vom Bundesfinanzminister dahingehend nur Absagen erhalten. Aber wir lassen uns nicht entmutigen." Es werde weiter gekämpft.

Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) verwies darauf, dass die Möglichkeiten in seinem Etat begrenzt seien. Der neuen Steuerschätzung zufolge können Bund, Länder und Gemeinden bis 2030 insgesamt mit 43,4 Milliarden Euro höheren Einnahmen als noch im Frühjahr rechnen. Der Bund profitiert davon allerdings nur in geringem Umfang. Vor allem Länder und Kommunen erhalten mehr Geld.

Im Beschlusspapier der Verkehrsministerkonferenz heißt es, es müsse unverzüglich ein verbindlicher Bund-Länder-Prozess zur Reform des Trassenpreissystems eingeleitet werden. Bilger hatte zuletzt eine baldige Reform in Aussicht ‌gestellt. Er sagte, es sei ihm wichtig gewesen, zunächst mit den Ländern zu sprechen. Das ‌EuGH-Urteil werde der Bund umsetzen, die erhofften finanziellen Zusagen der Länder habe er aber nicht dabei. Der Bund stelle bereits Milliarden zur Verfügung, investiere so stark wie nie in die marode Infrastruktur und tue alles, um die Trassenpreise zu dämpfen.

BAHN IN DER PFLICHT

Bahn-Chefin Evelyn Palla nahm an der Konferenz teil. Bilger nahm vor allem die ⁠Infrastrukturtochter des Staatskonzerns in die Pflicht. Die DB InfraGO müsse ihre Mittel effizient einsetzen. Aktuell liefen die letzten Verhandlungen zu den Leistungsvereinbarungen mit der DB ‌InfraGO. Dort werde festgeschrieben, wie mehr als 80 Milliarden Euro konkret in den kommenden ⁠fünf Jahren ins Schienennetz fließen sollten. Ziel sei es, die Bahn zuverlässiger und pünktlicher zu machen, was eine große Herausforderung sei. "Wir können keine Wunder vollbringen." In einigen Jahren sollten die Kunden aber spüren, dass es vorangehe.

DB-InfraGO-Chef Philipp Nagl sagte der "Zeit", dass die Zahl der Verspätungsfälle, die mit gestörten Infrastrukturanlagen zusammenhingen, 2026 um 40 Prozent gestiegen sei. Er verwies auf einen kalten Winter und heißen Sommer. "Extreme Temperaturen beschädigen ‌die Infrastruktur und verhindern schnelle Reparaturen. Wenn man ganz Deutschland betrachtet, gehen die Weichen, ⁠Oberleitungen und Stellwerke im Moment immer noch schneller kaputt, als ⁠wir sie repariert bekommen."

Bilger forderte erneut, dass die Sanierungen vielbelasteter Abschnitte besser werden müssten, sodass diese nach monatelanger Sperrung deutlich weniger störanfällig seien. Deswegen wurde der Zeitplan dafür zuletzt gestreckt, um nicht zu viele Vollsperrungen pro Jahr zu haben.

Die Länder beschlossen zudem, wegen des Niedrigwassers an Rhein und Donau die Ausnahmen für Lkw vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot zu verlängern. Diese sollen nun bis zum 20. Dezember gelten, also kurz vor Weihnachten.

Keine Einigung gab es bei der Idee, als Ergänzung zum Deutschlandticket für gelegentliche Bus- und Bahnfahrer ein bundesweites Digitalangebot zu schaffen. Bernreiter sagte, es könne die Gefahr bestehen, dass Personen mit Deutschlandticket abspringen. Deswegen sei das Thema auf Frühjahr vertagt worden. Es gebe kein Geld für Leistungsausweitungen. Nordrhein-Westfalen und Hamburg plädieren dafür, sich per Smartphone zu Beginn und Ende einer Fahrt zu registrieren, damit dann automatisch der günstigste Tarif berechnet wird. Der Grünen-Politiker Oliver Krischer ⁠sagte, NRW habe damit gute Erfahrungen gemacht. Es gehe hier um Gelegenheitsfahrer, für die es leichter werden müsse. Sie sollten nicht verwirrt vor Automaten stehen und sich mit komplizierten Tarifen auseinandersetzen.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)