Dax Tagesrückblick 22.10.2026

Leitindex verliert: US-Tech-Zahlen und Ölpreis belasten

onvista · Uhr
Dax Logo
Quelle: Jearu / AdobeStock
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Nach Gewinnen zur Wochenmitte hat der Dax am Donnerstag wieder schwach geschlossen. Quartalsberichte großer US-Techkonzerne trübten die Stimmung weltweit. Wegen eines Angriffs auf ein Ölfeld in Saudi-Arabien stiegen außerdem die Ölpreise erneut deutlich.

Mit einem Minus von 1,07 Prozent auf 25.372 Punkte ging der deutsche Leitindex aus dem Handel, nachdem er am Vortag noch den höchsten Stand seit vier Wochen erreicht hatte. Dabei fiel der Dax zudem wieder unter wichtige mittelfristige Trendlinien. Der MDax mit den mittelgroßen Werten beendete den Tag mit minus 1,84 Prozent auf 30.086 Zähler.

Ähnlich sah es in der Euroregion aus. Der EuroStoxx 50 büßte 1,94 Prozent auf 6.087 Punkte ein. Die Verluste an der Londoner Börse fielen gering aus, während der Schweizer Leitindex SMI nahezu unverändert schloss.

"Die Quartalsberichte von Tesla, Meta, IBM und SAP reichen nicht aus, um das Vertrauen in den Technologiesektor und hier insbesondere in den Chip-Sektor zu festigen", schrieben die Autoren im "Bernecker Daily". Die positiven Nachrichten vom Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX am Vortag, der im vergangenen Quartal einen Milliardengewinn erwirtschaftet hatte, scheinen bereits wieder vergessen.

Laut "Bernecker Daily" belastet besonders, dass der Elektroautobauer und Roboterspezialist Tesla nicht mehr ganz so viel investieren will wie zuvor angekündigt. Marktbeobachter Stephen Innes sieht das Trendthema Künstliche Intelligenz (KI) in einer schwierigen Phase zwischen technologischer Validierung und finanziellem Erfolg. Dabei verwies er auf den Meta-Konzern, der zwar stark wachse, aber auch klargemacht habe, dass der nächste Schub viel Geld kosten werde.

SAP auf Januar-Hoch

Positives und Vorsichtiges im Quartalsbericht von SAP hat die Aktie von Europas größtem Softwarehersteller am Donnerstag stark schwanken lassen. Am Abend zeigte sie sich wieder im Plus mit rund 3,8 Prozent auf 217 Euro und damit auf dem höchsten Stand seit Januar. Abgesehen von einer allgemeinen leichten Börsenerholung war dies wohl vor allem zahlreichen Kommentaren von Analysten geschuldet.

So hoben Bankengrößen wie Barclays, Bank of America, Citigroup und Morgan Stanley ihre Kursziele an und bekräftigten zugleich ihre positiven Anlage-Urteile. Das Analysehaus Bernstein gehörte ebenfalls zu den Häusern, das seine optimistische Einschätzung bestätigte. Das von Analyst Richard Nguyen auf 285 Euro angehobene Kursziel zählt zudem zu den höchsten innerhalb der allgemein weit überwiegend zuversichtlich gestimmten Analystengemeinschaft.

Starkes Laborgeschäft treibt Sartorius-Kurs an

Der Sartorius-Kurs legte außerdem um etwa 4,8 Prozent zu. Mit bis zu 276,70 Euro schafft die Aktie es am Nachmittag knapp über das bisherige 21-Monatshoch von 276,10 Euro aus dem Februar 2025.

James Vane-Tempest von Jefferies Research attestierte dem Laborausrüster ein starkes drittes Quartal, vor allem mit dem Laborgeschäft als Treiber. Den Bereich Bioprocess Solutions (BPS), der vor allem die Tochter Sartorius Stedim umfasst, sahen Experten eher im Rahmen der Erwartungen. JPMorgan-Experte Richard Vosser geht daher in der Summe davon aus, dass die Konsensschätzungen auf Konzernebene nicht groß verändert werden.

Du suchst das passende Derivat für deine Trading-Idee? Der Derivate-Finder von onvista hilft dir, aus dem riesigen Angebot genau den passenden Schein zu finden.

zum Derivate-Finder

(mit Material von dpa-AFX)

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
SpaceX
SAP
Tesla
M
MDAX
Meta
E
EURO STOXX 50
IBM
Sartorius Vz.
S
SMI
Barclays
Sartorius St.
D
DAX (Kursindex)
Sartorius Stedim Bio
Barclays ADR

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 20.10.2026
Dax holt Verluste auf - Friedenshoffnung stützt Kurse20. Okt. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Tagesrückblick 21.10.2026
Dax auf Vierwochenhoch – SpaceX-Aktie beflügeltgestern, 15:55 Uhr · onvista
Dax auf Vierwochenhoch – SpaceX-Aktie beflügelt
Dax Tagesrückblick 19.10.2026
Dax verliert jüngste Erholungsgewinne - OHB baut Kursplus aus19. Okt. · onvista
Das Logo des Dax.
Dax Tagesrückblick 16.10.2026
Dax verbucht starken Wochenausklang - Nordex steigt zweistellig16. Okt. · onvista
Das Logo des Dax.
Dax Tagesrückblick 15.10.2026
Trotz Tech-Schwäche: Dax verbucht moderates Plus15. Okt. · onvista
Trotz Tech-Schwäche: Dax verbucht moderates Plus
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Kurs büßte 2026 ein Fünftel ein
Mickrige Margen, aber Fusionsgerüchte: Wie es um Tesla steht20. Okt. · onvista
Plus
Endspurt beim "Trader 2026"
So will ich den Chipcrash nutzen20. Okt. · onvista
Plus
Abbauen, Absichern oder Verkaufen?
Chip-Ausverkauf: Was Profis jetzt tun19. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen