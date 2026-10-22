Leitindex verliert: US-Tech-Zahlen und Ölpreis belasten

Nach Gewinnen zur Wochenmitte hat der Dax am Donnerstag wieder schwach geschlossen. Quartalsberichte großer US-Techkonzerne trübten die Stimmung weltweit. Wegen eines Angriffs auf ein Ölfeld in Saudi-Arabien stiegen außerdem die Ölpreise erneut deutlich.

Mit einem Minus von 1,07 Prozent auf 25.372 Punkte ging der deutsche Leitindex aus dem Handel, nachdem er am Vortag noch den höchsten Stand seit vier Wochen erreicht hatte. Dabei fiel der Dax zudem wieder unter wichtige mittelfristige Trendlinien. Der MDax mit den mittelgroßen Werten beendete den Tag mit minus 1,84 Prozent auf 30.086 Zähler.

Ähnlich sah es in der Euroregion aus. Der EuroStoxx 50 büßte 1,94 Prozent auf 6.087 Punkte ein. Die Verluste an der Londoner Börse fielen gering aus, während der Schweizer Leitindex SMI nahezu unverändert schloss.

"Die Quartalsberichte von Tesla, Meta, IBM und SAP reichen nicht aus, um das Vertrauen in den Technologiesektor und hier insbesondere in den Chip-Sektor zu festigen", schrieben die Autoren im "Bernecker Daily". Die positiven Nachrichten vom Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX am Vortag, der im vergangenen Quartal einen Milliardengewinn erwirtschaftet hatte, scheinen bereits wieder vergessen.

Laut "Bernecker Daily" belastet besonders, dass der Elektroautobauer und Roboterspezialist Tesla nicht mehr ganz so viel investieren will wie zuvor angekündigt. Marktbeobachter Stephen Innes sieht das Trendthema Künstliche Intelligenz (KI) in einer schwierigen Phase zwischen technologischer Validierung und finanziellem Erfolg. Dabei verwies er auf den Meta-Konzern, der zwar stark wachse, aber auch klargemacht habe, dass der nächste Schub viel Geld kosten werde.

SAP auf Januar-Hoch

Positives und Vorsichtiges im Quartalsbericht von SAP hat die Aktie von Europas größtem Softwarehersteller am Donnerstag stark schwanken lassen. Am Abend zeigte sie sich wieder im Plus mit rund 3,8 Prozent auf 217 Euro und damit auf dem höchsten Stand seit Januar. Abgesehen von einer allgemeinen leichten Börsenerholung war dies wohl vor allem zahlreichen Kommentaren von Analysten geschuldet.

So hoben Bankengrößen wie Barclays, Bank of America, Citigroup und Morgan Stanley ihre Kursziele an und bekräftigten zugleich ihre positiven Anlage-Urteile. Das Analysehaus Bernstein gehörte ebenfalls zu den Häusern, das seine optimistische Einschätzung bestätigte. Das von Analyst Richard Nguyen auf 285 Euro angehobene Kursziel zählt zudem zu den höchsten innerhalb der allgemein weit überwiegend zuversichtlich gestimmten Analystengemeinschaft.

Starkes Laborgeschäft treibt Sartorius-Kurs an

Der Sartorius-Kurs legte außerdem um etwa 4,8 Prozent zu. Mit bis zu 276,70 Euro schafft die Aktie es am Nachmittag knapp über das bisherige 21-Monatshoch von 276,10 Euro aus dem Februar 2025.

James Vane-Tempest von Jefferies Research attestierte dem Laborausrüster ein starkes drittes Quartal, vor allem mit dem Laborgeschäft als Treiber. Den Bereich Bioprocess Solutions (BPS), der vor allem die Tochter Sartorius Stedim umfasst, sahen Experten eher im Rahmen der Erwartungen. JPMorgan-Experte Richard Vosser geht daher in der Summe davon aus, dass die Konsensschätzungen auf Konzernebene nicht groß verändert werden.

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(mit Material von dpa-AFX)