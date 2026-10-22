Märkte am Morgen tiefrot, Tesla mit enttäuschenden Zahlen
Der DAX startet mit spürbaren Verlusten in den Handelstag. Auch der EuroStoxx 50 gibt nach. An der Wall Street zeichnet sich ein schwacher Auftakt ab: Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 geben nach. In Asien gerieten die Kurse ebenfalls unter Druck. Der Nikkei 225 beendete den Handel mit kräftigen Abschlägen.
Makroökonomischer Überblick
Die Ölpreise ziehen nach einem Drohnenangriff auf das saudische Ölfeld Schaiba deutlich an. Brent-Rohöl verteuerte sich am Morgen auf mehr als 111 US-Dollar je Barrel. Zwar blieb die Produktion auf dem Feld mit einer Kapazität von rund einer Million Barrel täglich unbeeinträchtigt, dennoch wächst am Markt die Sorge vor einer weiteren Eskalation im Persischen Golf. Zusätzliche Unsicherheit löste ein Angriff auf den Flughafen von Dammam aus. Die USA ordneten daraufhin den Abzug eines Teils ihres Botschaftspersonals und der zugehörigen Familienangehörigen aus Saudi-Arabien an.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Nokia legen nach überraschend starken Quartalszahlen zu. Der Netzwerkausrüster steigerte den Umsatz um zehn Prozent auf 5,15 Milliarden Euro und den bereinigten operativen Gewinn um 35 Prozent auf 605 Millionen Euro. Wachstumstreiber war das Geschäft mit KI- und Cloud-Kunden, dessen Umsatz sich mehr als verdoppelte. Höhere Belastungen aus dem laufenden Sparprogramm und gekürzte Investitionen dämpfen das Bild jedoch etwas.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bear
|UR0J2H
|2,82
|25708,354626 Punkte
|75,05
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN8ESX
|7,36
|24742,773718 Punkte
|36,54
|Open End
|Nasdaq-100®
|Bull
|UN6QPX
|30,36
|25942,167476 USD
|8,75
|Open End
|Feinunze Silber
|Bull
|UN21RD
|2,12
|53,865491 USD
|22,51
|Open End
|SAP SE
|Bull
|UR2SAX
|1,48
|197,210365 EUR
|15,59
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.10.2026; 09:15 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Meta Platforms Inc.
|Call
|HD6Q7Y
|2,28
|800,00 USD
|9,14
|13.01.2027
|International Business Machines Corp. (IBM)
|Call
|UG8R4U
|0,70
|270,00 USD
|11,26
|13.01.2027
|International Business Machines Corp. (IBM)
|Put
|UN6TH7
|0,87
|220,00 USD
|6,38
|13.01.2027
|General Motors Co.
|Call
|UR39CF
|0,55
|90,00 USD
|4,72
|15.09.2027
|Citigroup Inc.
|Call
|UG7QEV
|1,78
|110,00 USD
|4,57
|16.06.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.10.2026; 09:15 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Long
|HD6SGF
|9,78
|21374,435894 Punkte
|6
|Open End
|Nasdaq-100®
|Short
|UN7CL9
|3,48
|34793,797908 Punkte
|6
|Open End
|Space Exploration Technologies Corp.
|Long
|UR45WA
|23,42
|143,411779 USD
|10
|Open End
|S&P 500® (Price Return)
|Short
|UN83RJ
|3,63
|8403,620849 Punkte
|12
|Open End
|Dell Technologies Inc.
|Long
|UN8ZGM
|0,82
|388,79878 USD
|5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.10.2026; 09:15 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen