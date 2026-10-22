Merz mahnt Westbalkan-Staaten zur Versöhnung und Fortsetzung des EU-Kurses

Sveti Stefan, ⁠22. Okt (Reuters) - Zum Auftakt der Westbalkan-Konferenz hat Bundeskanzler Friedrich Merz die sechs Staaten der Region aufgefordert, den EU-Beitrittsprozess energisch fortzusetzen. "Wir alle sehen die Proteste in der gesamten ‌Region. Diese Proteste senden uns eine klare Botschaft: Wir müssen den Erweiterungsprozess fortsetzen", sagte Merz am Donnerstag ⁠in ⁠Sveti Stefan in Montenegro. Er lobte die Fortschritte, die Montenegro gemacht habe, verwies aber auf andere Probleme. So müssten Serbien und Kosovo dringend ihre Streitigkeiten beilegen, wenn sie vorankommen wollten. Er wolle eine "schrittweise Integration", ‌sagte er in Anspielung auf einen ‌entsprechenden Vorschlag von ihm und Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron.

Merz mahnte angesichts der Spannungen in etlichen Westbalkan-Staaten, dass Gewalt ⁠keine Option sein dürfe. Die nötigen Reformen seien schwer ‌umzusetzen, wenn die Regierungen ständig "vollständig ⁠von der Vergangenheit gebremst" würden, fügte er in Anspielung auf den jugoslawischen Bürgerkrieg und den damaligen Zerfall des Landes Anfang der 90er-Jahre hinzu. "Ohne ‌die Missstände zu vergessen, ⁠müssen wir gemeinsam mit noch ⁠größerer Überzeugung auf Versöhnung hinarbeiten." Spaltende Rhetorik oder zunehmende Polarisierung würden nicht zu einer sichereren, freieren und wohlhabenderen EU führen. Gewalttägige Proteste gab es zuletzt in Albanien. Aber auch zwischen Serbien und Kosovo sowie in Bosnien-Herzegowina kommt es immer wieder zu ethnisch-nationalistischen Konflikten.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Elke ⁠Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)