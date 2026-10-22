Messe 'Spiel Essen' mit XL-Angebot gestartet

ESSEN (dpa-AFX) - Mit vielen Neuheiten rund um Karten, Würfel und Spielfiguren hat die internationale "Spiel Essen 2026" begonnen. Die laut veranstaltendem Merz Verlag weltgrößte Messe für Brettspiele rechnet mit einem Besucherrekord von 230.000 Spielefans an den vier Tagen. Die Vielfalt ist groß: Besucherinnen und Besucher können ein breites Angebot testen, darunter auch rund 1.900 neue Gesellschaftsspiele. Knapp 1.000 Aussteller aus 53 Ländern sind gekommen.

Gesellschaftsspiele bedeuten Austausch, Interaktion, soziales Erlebnis und sind in allen Schichten und Altersklassen gefragt, wie der Deutsche Verband der Spielwarenindustrie (DVSI) betonte. Viele neue Angebote setzen sich mit der Natur auseinander, aber auch Reisen in Fantasiewelten kommen häufig vor, schilderte der Merz Verlag zu Messebeginn. Als Trend habe sich zudem gezeigt, dass es oftmals weniger um den Adrenalin-Kick gehe als vielmehr um ein entspanntes Miteinander am Spieltisch.

Es gibt begleitende Events wie Spieleabende - oder auch Vorträge etwa zu fair produzierten Spielen, Gemeinsamkeiten von analogem und digitalem Zocken oder auch der Rolle von Gesellschaftsspielen für Erziehung und Bildung. Die Publikumsmesse wächst seit Jahren und stößt nun in Essen räumlich an ihre Grenzen. Trotzdem werde man dem Standort treu bleiben, stellte der Merz Verlag klar./wa/DP/jha