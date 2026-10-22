Willkommen zu deinem Markt-Update mit Nico Santura. Heute ersetzt Nico die reguläre Sendung „Börse & Märkte LIVE“ als Premiere-Video. Unter anderem sind diese Themen geplant:

Meta: Starke Entwicklung – Capex-Prognose angehoben

Meta liefert ab und schraubt seine Investitionsprognose weiter nach oben. Vor allem die steigenden Ausgaben für KI-Infrastruktur rücken damit erneut in den Fokus. Was steckt hinter den ambitionierten Investitionsplänen, wie sind diese einzuordnen und welche Auswirkungen könnte das auf die weitere Entwicklung des Unternehmens und der Aktie haben?

Halbleiter-Aktien: Erneuter Einbruch bei Chip-Werten

Die Halbleiterbranche gerät kräftig unter Druck. Trotz des anhaltenden KI-Booms zeigen sich deutliche Schwächen bei verschiedenen Aktien des Sektors. Was steckt hinter den Kursverlusten, wie sind die aktuellen Entwicklungen einzuordnen und welche Rolle spielen Unternehmen wie Samsung, Kioxia und Lam Research?

S&P 500: Weiteres Potenzial trotz extremer Positionierung?

Die Stimmung an den Märkten bleibt spannend. Während die Positionierung vieler Anleger bereits extreme Ausmaße erreicht, stellt sich die Frage nach dem weiteren Aufwärtspotenzial. Gleichzeitig steigen die Zinskosten, während die Kosten für KI-Tokens sinken. Welche Auswirkungen haben diese Entwicklungen auf den Aktienmarkt und wie könnte es beim S&P 500 und Nasdaq weitergehen?