Mutmaßlicher russischer Spion in Brandenburg festgenommen

Reuters · Uhr
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Berlin, 22. ⁠Okt (Reuters) - In Brandenburg ist ein mutmaßlicher russischer Spion festgenommen worden. Der Mann mit ukrainischer Staatsbürgerschaft soll für einen russischen Nachrichtendienst "militärisch relevante Informationen" gesammelt haben, wie der Generalbundesanwalt in Karlsruhe am Donnerstag mitteilte. "Der Beschuldigte ‌ist dringend verdächtig, für einen Geheimdienst einer fremden Macht tätig gewesen zu sein", hieß es in einer Mitteilung der obersten deutschen ⁠Anklagebehörde weiter.

Vadym ⁠Y. stand den Angaben zufolge spätestens seit Juli 2025 über einen Mittelsmann in Kontakt mit einem russischen Nachrichtendienst. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine habe er von Deutschland aus Informationen beschafft. "Dazu gehörten etwa Erkenntnisse über die Produktion von ‌Panzerfahrzeugen, Munition und Explosivstoffen sowie Personal und ‌militärische Anlagen an Standorten zur Sicherung der Nato-Ostflanke." Für einige der Informationen habe der Mann "gezielt Personen aus der europäischen Rüstungsbranche" abgeschöpft.

Bundeskanzler Friedrich Merz ⁠äußerte sich am Rande eines Besuchs in Montenegro zu dem Fall. "Das ‌überrascht mich nicht", sagte der Kanzler ⁠bei einer Pressekonferenz in Sveti Stefan zu der Festnahme. "Wir werden solche Fälle vermutlich in den nächsten Monaten und Jahren häufiger sehen." Deutschland sei "Adressat von intensiver Spionagetätigkeit". Insofern sei die ‌Festnahme ein Erfolg. "Aber täuschen wir ⁠uns nicht, die Aktivitäten des ⁠russischen Geheimdienstes in Deutschland sind unverändert hoch."

Wie der Generalbundesanwalt weiter mitteilte, wird der Beschuldigte am Freitag dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt, der den Haftbefehl eröffnen und über den Vollzug der Untersuchungshaft entscheiden wird. Die Erkenntnisse gingen auf das Bundesamt für Verfassungsschutz zurück. Mit den weiteren Ermittlungen sei das Bundeskriminalamt beauftragt worden. Zuerst hatten "Bild" und "Spiegel" darüber berichtet. Nach "Spiegel"-Informationen soll sich der 53-Jährige ⁠vor allem für die Litauen-Brigade der Bundeswehr interessiert haben.

(Bericht von Alexander Ratz, Andreas Rinke Redigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)

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