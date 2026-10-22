Nachholeffekte geben IBM Rückenwind - Jahresziel leicht angehoben

Frankfurt/Bangalore, ⁠21. Okt (Reuters) - Eine wieder anziehende Nachfrage verhilft IBM zu einem überraschend starken Quartalsergebnis. Auf dieser Basis hob der IT-Konzern am Mittwoch sein ‌Wachstumsprognose für das Softwaregeschäft etwas an. Es dürfte um sieben bis acht Prozent zulegen, sagte FinanzchefJames ⁠Kavanaugh ⁠der Nachrichtenagentur Reuters. Bislang hatte er ein Plus von sechs bis acht Prozent vorhergesagt. Die IBM-Aktie stieg nachbörslich um 2,3 Prozent.

Die Konzernerlöse stiegen im dritten Quartal den Angaben ‌zufolge um 4,7 Prozent auf ‌17,1 Milliarden Dollar. Der Gewinn wuchs um rund elf Prozent auf 2,95 Dollar je Aktie. ⁠Etwa ein Viertel des Wachstums sei auf ‌verschobene Aufträge zurückzuführen, erläuterte ⁠Kavanaugh. Der Rest sei Neugeschäft.

IBM hatte im Sommer enttäuschende Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Das Unternehmen begründete dies mit ‌kurzfristigen Umschichtungen in ⁠den IT-Budgets der Kunden. ⁠Sie wollten sich angesichts drohender weiterer Preiserhöhungen schwer erhältliche Hardware sichern. Als Reaktion darauf senkte das Unternehmen seine Prognose für den Konzernumsatz. Dieser werde voraussichtlich nur um vier bis fünf statt um mehr als fünf Prozent zulegen.

(Bericht von Hakan Ersen und Anhata ⁠Rooprai. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)