Nestle beschleunigt Wachstum - Russland-Geschäft wird dekonsolidiert

Zürich/London, 22. ⁠Okt (Reuters) - Beim Schweizer Nahrungsmittelriesen Nestle zieht das Wachstum an. Getrieben vom Geschäft in aufstrebenden Märkten und mit Heimtiernahrung beschleunigte sich das organische Wachstum im dritten Quartal 2026 auf 4,0 Prozent und übertraf damit die Analystenerwartungen. Der Hersteller von Nespresso, Maggi und KitKat setzte in den Sommermonaten ‌22,8 Milliarden Franken um. "Insgesamt bin ich mit unseren Fortschritten zufrieden, wir sind jedoch noch nicht da, wo wir sein wollen", erklärte der seit Herbst vergangenen Jahres amtierende Konzernchef ⁠Philipp Navratil ⁠am Donnerstag. "Es gibt noch einiges zu tun."

Mehr Klarheit herrscht nun zum Russland-Geschäft von Nestle, das Präsident Wladimir Putin Mitte September unter Zwangsverwaltung gestellt hatte. Die Aktivitäten würden per Ende September 2026 aus dem Finanzabschluss ausgeklammert, erklärte der Konzern. In den ersten neun Monaten setzte der Konzern in Russland rund 1,5 Milliarden Franken um. Für das vierte Quartal kündigte ‌Nestle als Folge der Dekonsolidierung eine Belastung an. Russischen ‌Beamten und US-Geschäftsleuten zufolge ist die Maßnahme gegen Nestle Teil eines verschärften Vorgehens gegen europäische Unternehmen wegen der europäischen Unterstützung für die Ukraine.

Von Juli bis September wuchsen die weltweiten Verkaufsmengen von Nestle ⁠um 2,8 Prozent. Im Vorquartal hatten die Volumina um 1,8 Prozent zugelegt. Dazu kamen Preiserhöhungen ‌von 1,1 Prozent und Rückenwind von der ⁠Währungsseite. Die Fortschritte stimmten ihn zuversichtlich, erklärte Navratil. "Unsere stärkere Fokussierung und die konsequente Umsetzung zahlen sich aus."

ANALYST: "ERHOLUNG GEWINNT AN GLAUBWÜRDIGKEIT"

Navratil ist dabei, das Geschäft auf die vier Bereiche Kaffee, Produkte für Heimtiere und Nutrition sowie regionale Kulinarikprodukte und Snacks ‌zu fokussieren und sich von einer Reihe ⁠anderer Geschäfte zu trennen. So verkauft der ⁠Konzern aus Vevey am Genfersee sein Geschäft mit Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln an einen Finanzinvestor, während das Wassergeschäft in ein Gemeinschaftsunternehmen ausgelagert wird.

Nestle bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr, wonach das organische Wachstum zwischen drei und vier Prozent und die bereinigte operative Ergebnismarge im Bereich der 16,4 Prozent der ersten Jahreshälfte liegen sollen.

An der Börse gewann Nestle 1,3 Prozent. Die anziehenden Volumina seien ermutigend und lieferten weitere Belege für die erfolgreiche Umsetzung der Wachstumsprioritäten, erklärte Vontobel-Analyst Jean-Philippe Bertschy. "Die Erholung gewinnt an Glaubwürdigkeit, doch der ⁠eigentliche Prüfstein bleibt Konstanz."

Bericht von Oliver Hirt und Alexander Marrow, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).